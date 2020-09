Aokana – Quatre rythmes à travers le bleu est le dernier roman visuel distribué par PQube sur Nintendo Switch et PlayStation 4, et développé par sprite et NekoNyan. Après avoir été disponible pendant deux ans pour les consoles au Japon, en août dernier nous sommes finalement arrivés en Occident, pouvant en profiter où nous voulons, comme nous voulons et quand nous voulons dans la console hybride, le meilleur choix, non seulement pour la portabilité, mais pour l’absence de censure concernant la console Sony. Bien que ce soit une raison plus que suffisante pour opter pour l’une ou l’autre console, il reste à voir à quoi ressemble le produit à acheter; et est-ce que si pour quelque chose points forts ce titre est spécialement par sa pleine conscience de soiEn d’autres termes, les développeurs savent parfaitement à quel public ils veulent s’adresser et ce qu’ils aiment, donc tout dans leur travail est axé sur la satisfaction de ce groupe d’acteurs. Cela conditionne l’ensemble du jeu, car les joueurs qui aiment ce type de proposition en trouveront ici une qui exploite au maximum toutes leurs affiliations, mais ceux qui n’aiment pas ce type de titres ne trouveront aucune raison de rester ou de l’essayer. Comme tu vois, C’est à la fois sa principale vertu et son principal défaut. Voyons plus en détail tout ce que nous pouvons trouver dans Aokana – Four Rhythms Across the Blue:

Explose, explose, fait exploser moi

Aokana – Four Rhythms Across the Blue est un roman visuel de science-fiction qui nous emmène dans un futur où la société a trouvé un moyen de voler, plus précisément un système antigravité qui placé dans des chaussures donne la possibilité de voler à celui qui le porte. . Donc grossièrement expliqué. Car ici personne ne vient chercher une thèse scientifique sur les postulats utilisés pour construire leurs éléments fantastiques. Ce n’est pas Steins; Gate. Ici vous venez pour la romance. Et tu restes pour ça et le Flying Circus, tout soit dit. Compte tenu des histoires que le titre veut nous raconter et de la façon dont il les raconte, nous pouvons placer le jeu dans le même genre que Keijo !!!!!!!!, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un Rayon chargé ecchi.

L’intrigue suit les traces de Masaya Hinata, un garçon qui a perdu sa passion pour le cirque volant à cause d’un incident dans le passé, mais tout cela commence à changer lorsqu’il rencontre Asuka Kurashina, une jeune fille récemment transférée à son institut qui, en compagnie de ses compagnons Misaki Tobisawa et Mashiro Arisaka, et de sa voisine Rika Ichinose, il renvoie l’illusion de ce merveilleux sport. S’il est vrai qu’il nous a semblé que l’histoire prend beaucoup de temps à démarrer, comme nous l’avons dit, les développeurs connaissent parfaitement ce genre et Une fois qu’ils ont établi toutes les pièces dans leurs positions respectives sur le plateau et mis toute la chicha sur le gril, il commence à nous raconter quatre histoires d’amour très bien gérées.

(Note latérale: c’est drôle que chaque fois que vous démarrez le jeu, cela clarifie que tous les personnages ont plus de 18 ans. Oui, nous avons dit auparavant qu’il n’y avait pas de censure. Oui, nous supposons que c’est un élément fictif de plus comme le jeu lui-même. Flying Circus. Non, ce n’est pas cohérent avec le reste du décor et avec le comportement de l’un des personnages.)

Chacun des quatre protagonistes, bien qu’ils partent de stéréotypes ou de clichés, ont un bon développement grâce à un récit agile et avec une main ferme lorsqu’il s’agit de développer leurs arcs d’intrigue respectifs, et il devient très facile de sympathiser avec eux. De l’autre côté de la médaille, nous avons notre protagoniste, un personnage d’actualité assez typique qui n’a à peine suscité aucune sympathie, sans jamais tomber dans un personnage haineux ou désagréable. C’est essentiellement parce qu’il est utilisé comme un outil pour montrer à la fois le reste des protagonistes et des moments très risqués. C’est vrai, avant de pouvoir jouer Aokana – Four Rhythms Across the Blue pendant une heure, vous aurez déjà trouvé votre premier moment ecchi, et il y en a justement peu. Certains ont bien apporté (citations ouvertes) (citations fermées) et d’autres qui nous ont causé un peu d’embarras. Les développeurs savent qui ils ciblent, nous sommes très fatigués, et leur public est composé d’adolescents japonais qui suivent le genre et qui aiment une histoire d’amour avec des touches sexuelles. Et c’est ce qu’ils leur donnent, plusieurs tasses en fait. Donc, en Occident, c’est un choc, surtout si vous n’êtes pas habitué à jouer des œuvres du pays japonais. Mais, En supprimant le service aux fans, la comédie brille à un bon niveau grâce à une utilisation réussie des personnages et de leurs personnalités respectives, et le romantisme parvient à se démarquer avec des coups de pinceau ici et là jusqu’à ce que vous atteigniez la route de chaque fille, puis la relation choisie est explorée, les emmener à la fin (Il y a du sexe, bien qu’il n’apparaisse pas à l’écran).

Mais tout n’est pas réduit aux relations du protagoniste avec le casting principal des femmes. Ce qui est vraiment au centre de toutes les histoires, c’est le Flying Circus, le sport que les développeurs de la manche ont retiré de la manche profite du thème que les gens peuvent voler et dont nous aimerions voir un spin-off où nous contrôlons les joueurs pour hier. Ici, nous devons applaudir tout le travail derrière le sport susmentionné, car ils ont établi des règles et des caractéristiques très particulières, qu’ils vous expliquent petit à petit pendant les heures de jeu, mais surtout, ils vous intéressent aux matchs sportifs, les vivent et s’excitent lorsque les personnages que vous rencontrez atteignent leurs objectifs ou gagnent.

Exploser, exploser mon coeur

Pour réaliser ces sensations avec le Flying Circus, les développeurs utilisent deux outils principaux. Le premier est le bande sonore, qui à part une chanson que nous pensions ne pas correspondre quand elle s’est terminée et a recommencé à sonner, parvient à fournir exactement ce que les développeurs voulaient mettre en évidence dans chaque scène grâce à une composition musicale très variée et inspiré. En second lieu, nous avons l’art du jeu, à la fois en quantité, mettant en évidence le grand nombre d’illustrations dédiées à chaque personnage et moments, ainsi qu’en qualité, très proche, à la limite du niveau, de ce que l’on attend d’un anime avec une facture de qualité technique . Une mention spéciale mérite le illustrations de chibis Des personnages, une cucada entière qui nous a conquis dès le premier instant.

Voir également

Ces illustrations peuvent être revues dans le Galerie, que nous débloquons dès que nous avons terminé l’une des cinq fins disponibles, ainsi que tous les thèmes de la bande originale, à condition que nous les ayons déjà entendus dans notre jeu. De même, nous pouvons rejouer les vidéos; Ce sont leurs différentes ouvertures et fins, ainsi que les rencontres Flying Circus, un véritable temps fort à notre avis. Mais ce à quoi nous ne nous attendions pas et a fini par être une agréable surprise, c’est le éditeur de sprite, qui est débloqué en complétant toutes les fins, et avec lequel nous pouvons créer nos propres scènes. Bien sûr, le clavier pour écrire le texte est anglo-saxon, c’est-à-dire oubliez le ñ, les accents et l’exclamation d’ouverture et les points d’interrogation. Qu’est-ce que le jeu n’arrive qu’avec des textes en anglais (et des voix en japonais).

De plus, nous avons un signet où nous pouvons enregistrer des dialogues individuels pour les réécouter plus tard. Ce n’est pas très utile. Cependant, nous avons trouvé un assez gros bug lié à ce système. Cela s’est produit lors de l’enregistrement d’une certaine ligne de dialogue, nous ne sommes pas tombés dans la réalisation d’une capture à ce moment-là, ce qui fait que chaque fois que nous avons commencé le jeu, l’image du signet vide apparaît au-dessus de ce que nous devrions voir. On pouvait tout entendre, accéder au menu et démarrer le jeu et l’image heureuse était toujours là sans nous laisser rien voir. Si, depuis notre départ, nous avons également accédé au menu des signets, nous pourrions le supprimer et continuer à jouer comme d’habitude, même si c’est quelque chose de très ennuyeux. Enfin, tout a été résolu en supprimant la ligne de dialogue. Nous avons jugé bon de détailler autant ce problème car avec le temps que le jeu a été sur le marché, notamment en Asie, Nous doutons qu’ils corrigent ce problème, et nous aimerions que vous sachiez comment le résoudre si cela vous arrive de la même manière que nous.

Aokana – Quatre rythmes à travers le bleu – Vous êtes de la pure dynamite

Aokana – Four Rhythms Across the Blue n’est pas sur le point de révolutionner le genre ou quelque chose comme ça. Il sait parfaitement ce qu’il veut dire et qui il veut cibler, atteignant toutes les cibles qu’il vise.. C’est une grande force, car les gens qui aiment le genre aimeront ce titre, il est conçu pour eux. Cependant, c’est aussi une faiblesse importante, car il n’y a rien que la proposition du genre dans son ensemble ne vous convainc pas, ici il n’y a rien pour vous. C’est plus ou moins la même en plus grande quantité et plus précise si possible. Pour ceux qui sont intéressés et ne l’ont pas déjà acheté sur consoles ou PC, vous pouvez être sûr que vous trouverez ici une aventure qui tourne autour d’un sport très coloré qui entre par les yeux et que peu importe à quel point il s’agit d’un roman visuel qu’il connaît profiter pleinement de tout ce qu’il soulève par rapport à lui, un ton léger où prévaut la comédie basée sur les différentes personnalités de son casting, et un romantisme qui imprègne toute l’histoire et qui s’épanouit au troisième acte. La section technique et la bande son finissent par terminer la tâche, finissant par la placer comme une référence du genre pour les futurs jeux du même genre. Cela dit, nous ne pouvons faire qu’une chose:

Nous avons analysé Aokana – Four Rhythms Across the Blue grâce à un code de téléchargement fourni par PQube. Version analysée 1.01

Dynamite pure

Aokana – Four Rhythms Across the Blue est pleinement consciente d’elle-même et de ce qu’elle veut accomplir, et elle le fait. C’est son principal avantage et, en même temps, son principal défaut, enchanter ceux qui aiment les propositions similaires et effrayer ceux qui ne le font pas à parts égales. Heureusement, le positif passe au-dessus du négatif, devenant une référence de son genre à la fois pour sa manière de porter le récit et pour sa partie technique.

AVANTAGES

Les histoires sont très bien écrites, combinant très bien l’action, la comédie et la romance

Flying Circus se sent comme un sport très intéressant et vraiment exploité. Nous voulons spin-off maintenant

Le niveau d’illustrations est exceptionnel, mettant en valeur les arts chibis, et la bande son fonctionne très bien

LES INCONVÉNIENTS

L’histoire prend du temps à démarrer et regorge de moments de service aux fans très gratuits

Nous avons rencontré un problème technique majeur

Nous n’avons que des textes en anglais

