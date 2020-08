L’un des genres les plus prolifiques du catalogue déjà complet de Commutateur Nintendo C’est sans aucun doute celui des plateformes et des énigmes dans son aspect éminemment coopératif. NExT Studios, filiale du développeur du géant chinois Tencent, en était plus que conscient lorsque le titre qui occupe cette analyse n’était rien de plus qu’une simple impulsion électrique dans l’esprit de certains créatifs. Et justement, ce qui précède explique parfaitement pourquoi ils ont décidé de miser sur leur dernier jeu pour donner une nouvelle tournure à leur catalogue déjà varié, avec la présentation de Bipède. Un jeu de plateforme et de puzzle primé avec un esprit coopératif, un ton léger et un cœur aventureux. Maintenant, il s’agit de l’hybride Kyoto avec une version repensée adaptée aux avantages de l’hybride. Aurez-vous atteint votre objectif? Ne manquez pas notre une analyse pour le découvrir à pied.

Les bipèdes à la rescousse

La prémisse que Bipède nous présente sur la table est assez Facile, du moins en ce qui concerne son aspect narratif. Notre mission, après une éruption solaire qui détruit tous les systèmes de communication avec la terre, n’est autre que de guider les sympathiques robots Aku et Sila à travers différents niveaux dans lesquels nous devons adopter des mécanismes différents mais aussi originaux et amusants pour activer certains phares et ainsi éviter que la terre ne soit détruite. Comme vous pouvez le lire, l’argument n’est ici qu’un simple prétexte pour introduire son véritable noyau distinctif, la section jouable.

Peut-être à première vue la proposition que Bipède nous met-elle au tableau est-elle celle d’un titre de plateforme 3D coloré. Cependant, nous sommes confrontés à un de ces jeux qui, justement, doivent être joués pour assimiler tout ce qu’il nous apporte. Quelqu’un a-t-il dit gameplay discuté en famille?, personne? Eh bien, je vous le dis … en vidéo!

Nous avons un temps, un marqueur de pièces (nécessaire pour acheter différentes personnalisations pour nos protagonistes), des vies et un système d’étoiles, mais non … nous ne sommes pas confrontés à un Super Mario Bros. mais plutôt avant une proposition qui nous met aux commandes de deux robots avec leurs pattes rotatives en guise de drapeau. Des membres que, et cela varie en fonction de l’option de contrôle choisie, nous contrôlons avec chacun de nos pouces.

Un défi à deux jambes et fou

Bipède cache un système de niveaux basé sur des défis et des tests qui vont de la collecte de pièces en un temps limité (non, ce n’est pas un Mario!), Aux zones sur rails, aux temps d’abattage ou à la recherche de clés. De plus, les niveaux, qui vont des forêts aux déserts ou aux zones gelées, intègrent des mécanismes spécifiques aux caractéristiques climatiques de chacun d’eux.

Il est vrai que tout ce qui précède peut conduire à un certain degré de répétabilité. Cependant, cela nous clarifie également les choses dès la première minute du match. Tant que nous ne pouvons pas mettre la main sur son système de contrôle, nous n’irons pas très loin. Et c’est que leur défis ne sont pas particulièrement caractérisés par la difficulté. Malgré tout, cette complexité dépend aussi d’un autre facteur dont il faut tenir compte, au moins dans son aspect coopératif, le degré de rapport et synchronisation avec notre compagnon bipède. Gardez à l’esprit que chaque joueur, et nous continuons avec leur section multijoueur, non seulement il doit concilier ses mouvements avec ceux de son partenaire, mais il doit également porter une attention particulière à sa couleur et à la façon dont elle influence ce qu’il peut ou ne peut pas faire pendant le match. Malheureusement, ce personnage couloir Il a son côté négatif, en réduisant l’importance et la complexité de son aspect plateforme. Au revers de la médaille, contrairement à ce qui s’est passé sur d’autres plateformes, nous n’avons trouvé aucune trace d’une modalité en ligne.

Se concentrer sur notre sessions de jeu en solo, nous n’allons pas nier qu’ils ont été satisfaisants, changeant légèrement par rapport aux incursions en entreprise, même si si l’on tient compte du fait que son caractère coopératif est justement l’alma mater du titre … il est seul quand le jeu le plus boite (roulement de tambour et cymbales).

Ici, tout ne se passe pas … sur roues

Le système de contrôle de Biped est assez simple et compact, comme les pièces d’un puzzle dans lequel tout rentre. D’un autre côté, l’effort pour l’adapter à Nintendo Switch est plus que considérable. On peut jouer à la fois avec le Joy-Con Grip, comme avec le Pro Controller ou même avec le Joy-Con séparément (cette dernière option est assez inconfortable pour nous).

Voir également

Entrer dans le terrain graphique … les personnages sont présentés avec une touche d’ombrage de cellule qui leur convient assez bien. Les scénarios accompagnent d’un jolie palette de couleurs voyantes et colorées. Les environnements peuvent sembler quelque peu vides, ne vous attendez à aucune merveille graphique, mais il n’en a pas besoin non plus. De plus, sa petite taille nous empêche de nous perdre. Par rapport à caméra, fixé, Nous avons opté pour un système dans lequel il s’éloigne ou se rapproche en fonction de la distance entre les joueurs (si nous nous éloignons trop, nous sommes automatiquement relocalisés). Le résultat global est positif, même s’il faut parfois regarder «dans le noir» pour découvrir telle ou telle pièce. En matière de performance, la fluidité est une tendance générale lors de la plupart de nos séances. Bien sûr, nous trouvons des moments dans lesquels scratch ils sont considérables (à la fois en mode portable et en mode TV). A vrai dire, il est conforme, avec des mélodies simples, mais qu’ils parviennent à accompagner de manière solvable.

Et nous devons l’un des points faibles de Bipède, son durée. Il est vrai que ses 8 niveaux (au moins en mode coopératif) ont des défis supplémentaires, des étoiles, des pièces (à échanger contre différents éléments avec lesquels personnaliser nos robots bien-aimés) et deux niveaux de défi pour chaque phase. Cependant, ils sont extrêmement courts. Être capable de surmonter, dans son ensemble, en un peu plus de deux heures.

Bipède – Nintendo Switch. Coopérative de canapé dans sa forme la plus pure

La proposition que Bipède a mise sur la table n’est peut-être pas la plus complète. Cependant, nous sommes confrontés à l’un des titres de puzzle et de plate-forme avec une coopérative mieux conçue de l’année dernière. Un jeu dans lequel la difficulté dépend du degré de coordination et de communication avec notre partenaire de départ. Un pari aussi simple qu’amusant avec un gameplay bien mesuré et des graphismes et un son assez colorés. En contrepartie, sa courte durée, l’absence de ligne, la rareté des modes de jeu ou encore certains niveaux solitaires pas si bien pressés.

Nous avons analysé Bipède grâce à un code numérique fourni par Best Vision. Version analysée: 1.0.1

Il est temps d’intensifier

Biped apporte à la table un système de plateforme simple basé sur des défis qui exploite tout son potentiel dans son aspect coopératif. Ce n’est pas sans défauts et c’est assez court, mais c’est un titre qui ne peut manquer sur l’étagère de tout amateur de coopératives de canapés.

AVANTAGES

Une coopérative de canapé aussi simple qu’amusante

Un gameplay parfaitement mesuré

La conception de ses niveaux profite de son aspect coopératif …

LES INCONVÉNIENTS

… bien que seuls les choses changent

Extrêmement court, court sur le contenu et aucune trace de ligne

Quelques problèmes de performances spécifiques

en relation