J’avais hâte d’essayer Bugsnax et je ne l’ai pas regretté. Pour ceux d’entre nous qui recherchent des choses différentes dans une industrie où il est parfois difficile de trouver ces grandes excentricités, ce jeu vidéo est une vraie bouffée d’air frais … ou plutôt des bugs! Je commente dans l’analyse comment est sa proposition trouble.

Je me souviens encore à quel point Bugsnax a attiré mon attention lorsqu’il a été montré lors de l’événement de révélation de la PlayStation 5. Dans cette bande-annonce, des animaux adorables ont été montrés en train de manger des fruits encore plus adorables aux yeux écarquillés. Images dérangeantes. Et c’est que le jeu vidéo semble avoir été conçu à une époque, comment dire, d’excitation mentale. Audacieux et en même temps curieux, les développeurs de Jeunes chevaux (les créateurs d’Octodad) nous ont proposé quelque chose d’unique pour l’occasion.

Ne paniquez pas, le jeu a du sens et l’intrigue est plus familière qu’il n’y paraît. Vous vous mettez dans le rôle de un journaliste d’investigation qui se rend sur l’île Merienland à la recherche de réponses sur une mystérieuse disparition. Quelle est la particularité de cet endroit? Eh bien, en gros, ce que vous avez déjà vu: c’est la maison du bugsnax, un être mi-insecte, mi-collation que les habitants adorent. Et oui, ils les mangent … aussi avec des résultats curieux, comme transformer leurs membres d’une manière un peu macabre. Mais bon, c’est nous qui mangeons, c’est ce qu’ils disent. Bref, un petit détail sur le jeu, mais qui explique son ton particulier.

Bugsnax est une aventure à la première personne dans lequel nous devons ramener les habitants d’un camp abandonné dans des circonstances inconnues. Comme s’il s’agissait d’un Animal Crossing, il faut partir à la recherche de ces personnages, mais pas pour faire grandir l’île, mais pour percer le secret qui tombe sur Isaberta Megafigura, une exploratrice disparue sans laisser de trace. Par conséquent, le jeu est quelque chose comme un “découvrez le mystère”, avec des éléments conversationnels, mais aussi de l’exploration et d’autres énigmes. Une ingénieuse combinaison d’ingrédients qui donne naissance à un jeu compact, divertissant, plein d’humour, pas très ambitieux, mais qui peut vous faire passer un moment agréable.

Quel est le goût des insectes?

Il n’est pas facile de clarifier ce qu’est Bugsnax, et je pense que c’est le meilleur indicateur de l’originalité de son concept. Fondamentalement, notre travail consiste à reconstruire un camp où ses habitants ont fini par cultiver du ketchup en raison de la pénurie d’insectes. Oui, comme vous le lisez. Ils ont mal fini l’un avec l’autre, et notre tâche est d’écouter leurs histoires et remplir les tâches qui nous sont confiées pour avancer dans ce système de jeu particulier. Mais vous vous demandez peut-être, que dois-je faire en tant que joueur? Et surtout: est-ce amusant?

Au fur et à mesure que nous avançons, nous obtenons de nouveaux outils de capture.

Une bonne partie du jeu consiste en attraper les bugsnax (meriensects) qui envahissent l’île. C’est un style très Pokémon. Il y a ceux qui sont terrestres, aériens et même aquatiques. Certains vous lancent le feu, d’autres vous attaquent et la plupart vous fuient. Ils ont des habitats différents. Certains n’apparaissent que la nuit et lorsque vous êtes assez proche, vous les entendez chanter leur propre nom d’une manière incroyablement comique. Ça vous ressemble, non?

Pour les attraper, vous disposez d’une série de gadgets. L’habituel est un piège qui s’active à distance, mais il y a aussi une fronde qui jette du chocolat pour attirer vos victimes. Cela parmi d’autres gadgets divers que je ne détaillerai pas pour ne pas gâcher les surprises. Je vous dirai seulement que son utilisation n’est pas évidente et que la capture de certaines espèces implique petits puzzles, certains très gratifiants à surmonter. Ce n’est pas un jeu difficile, mais certains bogues peuvent être assez cachés, c’est pourquoi vous devrez être continuellement avec le appareil photo, qui est, pour ne pas vous ennuyer avec des explications, quelque chose comme une copie du scanner Metroid Prime.

Il y a une forêt, un désert, une plage, une ville … et dans chaque zone vous trouverez différents personnages, défis et bugsnax (il y en a une centaine). Ils sont présentés comme des régions interconnectées, bien qu’à travers écrans de chargement plutôt anachroniques. Et je pense qu’il est bon d’avancer ces données, car le jeu semble être fait à l’ancienne. Cela m’a beaucoup rappelé les jours RARE de la Nintendo 64. Non seulement pour son humour, mais pour une conception de jeu obsolète, mais toujours attachante. C’est coloré, ça a du charme… La personnalité, en un mot. Mais je ne peux pas non plus cacher que c’est un jeu qui semble appartenir à une autre époque.

Les conversations sont fréquentes, avec des options de style aventure.

Les jeux vidéo comme celui-ci en valent la peine, juste à cause de l’humour fou qu’ils ontLa bonne chose est que je pense 6-8 heures ça dure ne donne pas à haïr leurs défauts; Plutôt le contraire. Oui, c’est un jeu indépendant, mais ne vous y trompez pas: c’est intéressant. Le mystère derrière l’île et ses personnages m’a aidé à continuer à y jouer. L’une des parties que j’aime le plus est lorsque vous persuadez un personnage de retourner dans votre ville et tu fais une interview. C’est là que j’ai réalisé le “potin” qui est apporté, à quel point le jeu vidéo est innocemment adulte. L’un est un maire délabré, un autre un agriculteur maussade avec des problèmes «familiaux» et nous avons même les ragots typiques qui ne peuvent pas vivre sans découvrir tout ce qui se passe autour de lui.

Il est un jeu louche, mais pour cela seul, il vaut la peine de l’essayer. Les tâches à effectuer sont parfois inintéressantes, mais on ne peut pas dire qu’elles n’ont pas une certaine profondeur. Il y a un cycle jour-nuit, une option pour accélérer le temps, un champ pour faire pousser nos affaires et même une petite ferme d’insectes. Aussi, vous ressentez comment leur monde évolue, d’une ville du désert à un village vivant, à chaque fois avec un plus grand nombre de voisins. C’est l’autre objectif du jeu: faire en sorte que tout redevienne comme avant.

Sans passer un bon moment, je ne peux pas dire que j’ai été déçu non plus. Peut-être que je m’attendais à une meilleure section technique. Vous pouvez voir que c’est un jeu fait avec peu de ressources, mais a encore du mal à traverser un match en cours. Ce n’est pas parce que les conceptions sont simples, mais à cause du faible chargement polygonal et du mauvais travail de texturation. La bonne chose est que je l’ai joué sur PC et que je n’ai rencontré aucun problème de performances, en raison des nombreuses options de configuration, car il ne propose évidemment pas d’exigences élevées. Il fonctionne dans un équipement très modeste, et dans mon cas je l’ai déplacé avec une fluidité totale dans mon i7-3770 avec une Radeon RX470. Mais ce que j’ai dit, j’ai raté un peu plus d’ambition dans le domaine technologique, à cause du purement artistique je ne peux rien dire de mal. En fait il me semble un génie dans le concept.

Nous verrons comment la ville se remplit de vie et de nouveaux habitants.

Les bugsnax sont des choses aussi surréalistes qu’un mille-pattes en forme de sandwich, un scorpion piquant avec un jalapeño ou un coléoptère au corps hamburger. Cela semble sortir d’un rêve (ou d’un cauchemar, selon la façon dont on le regarde), mais l’originalité ne manque pas, et c’est ce qui m’a le plus plu dans la démarche. Des jeux vidéo comme celui-ci valent la peine d’être joués, juste pour leur humour désordonné. Il va sans dire que la musique va de pair, avec des sonorités qui ont tendance à être joyeuses, amicales, mais qui ne parviennent pas à elles seules à soulever une œuvre qui sort de l’ordinaire en termes d’exécution.

C’est la conclusion: original et audacieux, mais aussi régulier dans sa mécanique, ainsi que dépassé à la fois techniquement et jouable. Parfois, cela semble être un clin d’œil à une autre époque, mais malgré cela, il reste à l’écart des meilleures productions. Devriez-vous l’essayer? Pour les propriétaires de PS4 ou PS5, il est récemment apparu sur PlayStation Plus, vous pouvez donc l’essayer. Compte tenu du nombre de versions existantes, cela ne devrait pas être une priorité, mais si vous êtes amoureux de expériences étranges dans les jeux vidéo, c’est sans aucun doute l’un des cas les plus curieux que nous ayons eu ces derniers temps.

