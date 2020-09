Le travail de Yoichi Takahashi revient dans le monde des jeux vidéo avec une livraison qui a voulu réaliser le rêve de nombreux fans: un jeu de football authentique. A-t-il accompli ce qui était attendu ou a-t-il brisé nos cœurs comme Roberto laissant Tsubasa sur le terrain? Nous vous en parlons dans notre analyse de Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Le cours de Capitaine Tsubasa dans les jeux vidéo, il a eu beaucoup de succès au Japon en plus d’être l’une des références du manga sportif shonen (Toujours actif! Saviez-vous que dans la bande dessinée, l’Allemagne et le Japon jouent actuellement en quarts de finale du Jeux Olympiques de Madrid? En fait, l’Espagne attend le vainqueur en demi-finale. Longue histoire). Le moment de Tecmo et son brillant Théâtre Tecmo ils ont réussi à construire une incroyable collection de jeux vidéo pour 8 et 16 bits, encore rappelé aujourd’hui et célébré par les fans des aventures footballistiques de Tsubasa, Misaki, Wakabayashi et compagnie. Cependant, nous avons tous eu l’épine de ne pas avoir jeu de football traditionnel mettant en vedette les magiciens du ballon, c’est pourquoi la présentation de Captain Tsubasa: Rise of New Champions a été si célébrée par les fans. Après la production, il y avait certaines garanties: Bandai Namco Elle a été la rédactrice de son premier jeu de la série, et après un travail remarquable avec des séries prestigieuses telles que Naruto ou Dragon Ball, nous voulions tous être optimistes quant à ce que l’on pouvait voir dans la première bande-annonce et les premiers échantillons jouables du jeu.

C’est vrai, derrière était Tamsoft, créateurs, entre autres, d’Onechanbara Z2 Chaos, mais un entretien avec ses producteurs chez 3DJuegos m’a aussi fait croire au produit: Ces gens ont adoré le manga de Yoichi takahashi! Par exemple, la décision de réécrire le arc de la Coupe du Monde U16 en France pour inclure, entre autres, de nouvelles sélections ou une nouvelle origine pour Carlos Santana (ou Carlos Bara) loin de Capitaine Tsubasa 2 de Famicom ou le manga Jeunesse du monde. Cela a-t-il été valable avec de bonnes intentions et avec votre amour pour la série? Dans beaucoup de choses oui, dans d’autres non. Qu’avons-nous pensé du nouveau Jeu vidéo Oliver et Benji? Avez-vous vécu jusqu’à l’époque de Sunsoft ou avez-vous trouvé votre place dans le football d’arcade? Tamsoft, séjourner dans un lieu insolite ligne remarquable, a montré des lumières et des ombres dans le jouable dans un véritable hommage aux personnages de Takahashi qui auraient pu donner plus d’eux-mêmes, mais qui a su être au-dessus des adaptations habituelles de jeux vidéo d’anime.

Moete Hero!

C’est une réalité inconfortable et plus courante que nous ne le souhaiterions, mais de nombreux jeux d’anime finissent par aura de médiocrité difficile à cacher. La ligne qui définit le vrai jeu vidéo du produit promotionnel de la série ou du manga n’est pas toujours claire, et je dois avouer que lors de mes premières heures en Capitaine Tsubasa: montée de nouveaux champions J’ai vu la production de Tamsoft davantage dans le domaine de l’exploitation d’une licence juteuse comme Captain Tsubasa que de l’intention saine de faire un bon jeu vidéo Captain Tsubasa. Quand je me suis vu investir et revenir à Captain Tsubasa: Dream Team, il y a eu un miracle: je me suis connecté au jeu et j’ai réussi à surmonter le mode Tsubasa pour trouver le plus intéressant de la production, son mode Nouveau héros. Mais allons-y par parties … Quel était le problème que j’ai vu au début de mon aventure footballistique et qu’est-ce qui m’a amené à penser au pire avec les nouveaux Oliver et Benji?

Contient des scènes d’anime spéciales. L’intrigue a été élargie avec de nouvelles sélections et de nouveaux protagonistes. Le Santana, cependant, est décevant.

Jouable en parlant, il comporte des problèmes difficiles à éviter. Le pire de tous, sans aucun doute, réside dans l’intelligence artificielle de vos coéquipiers et leur capacité à profiter des espaces sur le terrain. Je ne vais pas entrer dans la comparaison d’un jeu d’anime avec la saga FIFA ou Pro Evolution Soccer, mais il doit y avoir un compromis qui aide les joueurs des deux équipes à ne pas ressembler à des poulets sans tête sur l’herbe. Je n’aime pas ça non plus à quel point les joueurs sont maladroits et le caractère aléatoire du passer au trou, une option à éviter et à ignorer car elle n’agit pas toujours avec la solvabilité attendue. La passe au trou est parfois exécutée comme une auto-passe et dans d’autres comme des coups de poing extrêmement longs inaccessibles pour le joueur non marqué. C’est quelque chose que, dans le cas d’itérations futures, ils doivent corriger.

Ensuite, il y a une circonstance qu’ils n’arrêtent pas de répéter dans les tutoriels et qui ne semble pas être représentée dans les jeux: jouer en solo semble être plus optimal que le jeu en équipe, du moins dans les premières heures aux commandes du Logiciel. Apprendre à dribbler correctement et profiter des améliorations obtenues après chaque esquive vous aidera à surmonter les différents objectifs auxquels Tsubasa, Hyuga et l’entreprise sont confrontés. Un autre élément controversé réside dans les tirs au but et la pratique et la dépendance totale à mettre fin à la barre de résistance du gardien de but finir de frapper le but. Je comprends que c’était courant dans les RPG de Captain Tsubasa à son époque, dans la récente Dream Team ou dans des jeux contemporains comme la saga Inazuma Eleven … mais pas c’est intimidant pensez à quel point il est ingrat de bien jouer s’il n’y aura jamais de récompense avant d’avoir terminé barre de l’adversaire?

Rise of New Champions propose des lumières et des ombres dans le jouable dans un véritable hommage aux personnages de TakahashiJe suppose que tu aurais pu en chercher un alternative meilleure et moins simple, mais une fois la circonstance acceptée, vous vous y habituez et entrez pleinement dans des tirs spéciaux, des passes avec des capacités uniques ou des jeux de couple. Est-ce amusant même s’il n’est pas parfait? Oui: apprendre à faire des feintes pour tromper le rival et dribbler les défenseurs, savoir quand booster l’équipe pour épuiser le gardien de but ou profiter des synergies entre les différents joueurs pour améliorer votre équipe et emmenez-le sur le territoire en ligne Cela a fini par être beaucoup plus satisfaisant que ce que j’aurais pu imaginer dans les premières heures de jeu et rien ne me rend plus heureux. Que trouverez-vous sous leurs ordres une fois que vous aurez décidé de rejoindre les rangs de l’équipe japonaise et de remporter le championnat des moins de 16 ans des États-Unis?

Tsubasa yo hashire!

Ce n’est pas un cliché: les champs du capitaine Tsubasa sont immenses ici aussi. Rappelez-vous le Adidas Power Soccer de PSX.

Les deux modes principaux sont Mode Tsubasa et nouveau mode héros. Le premier vous place dans la saga V3 de Nankatsu, Tsubasa affrontant sa dernière année au lycée avant de se rendre au Brésil pour être sous la direction de Roberto Hongo. C’est l’histoire la moins enrichissante, mais aussi le plus connu et le plus nostalgique: il servira à apprendre et à rafraîchir l’histoire des différents héros de l’équipe japonaise et à revivre la querelle entre Tsubasa et Hyuga dans leur bataille légendaire en finale du championnat japonais des lycées. Quand je pensais que plus rien ne me surprendrait, quand je suis passé en mode Nouveau héros, j’ai pris une très agréable surprise– Ses développeurs ont réussi à réécrire une saga mythique et à garder les fans nouveaux et vétérans intéressés par le travail de Takahashi. Comment? Changer les événements originaux avec une certaine logique et un bon œil.

La recréation des plans spéciaux est un vrai luxe. J’aimerais que le reste du jeu se ressemble.

Mais avant de commencer l’histoire, il est temps de créer votre avatar. Non, il n’est pas le meilleur éditeur de personnage de l’univers, mais il crée un personnage pour un manga dans lequel la ressemblance entre les héros est si évidente (Pouvez-vous faire la différence entre Matsuyama, Misugi et Misaki sans voir leur uniforme? Peu de gens sont capables de pour le faire) il y a des outils de quoi créer votre footballeur. Choisissez la position, les compétences et l’équipement pour commencer votre histoire. La Coupe du monde U16 en France a été annulée et ils ont emmené la coupe aux États-Unis pour célébrer un nouveau tournoi dans lequel des équipes telles que celles déjà mentionnées pour le gala comme l’Allemagne, l’Argentine, l’Uruguay ou les Français eux-mêmes et de nouveaux comme le Brésil, la Hollande, le Sénégal ou les États-Unis eux-mêmes. Face au nouveau défi, la Fédération japonaise de football organise un nouveau championnat pour exécuter son plan directeur: construire une équipe capable de vaincre les grands rois du football.

Il ne vous faudra pas longtemps pour faire une brèche dans l’équipe nationale japonaise si vous parvenez à terminer le tournoi du lycée en mode Nouveau héros.

C’est là que vous intervenez. Vous devrez jouer le tournoi avec lui Furane de Matsuyama, le Musashi de Misugi ou le Toho Hyuga et champion pour entrer dans la Coupe du monde américaine. Qu’est-ce qui est exceptionnel si on le compare à ce qui a été vu dans le manga original ou l’OVA de Capitaine Shin Tsubasa? Premièrement, l’inclusion de nouvelles équipes et joueurs qui n’ont pas participé à l’arc de 1985. Deuxièmement, la réalisation de nouvelles coupes animées de David Production pour l’occasion, montrant la Coupe du Monde U16 avec l’esthétique de la plus récente série animée d’Óliver et Benji. Non, ne vous attendez pas à l’invention de la roue ou à des changements radicaux, mais attendez-vous à ce que de nouveaux éléments vous donnent l’impression de regarder. quelque chose de frais et de nouveau avec vos personnages préférés. Divertissant, fonctionnel et avec trois façons possibles d’augmenter la rejouabilité de manière étonnamment longue.

Votre relation avec les capitaines de Musashi, Furano ou Toho aura un impact sur l’histoire du jeu, mais également sur les joueurs que vous pourrez ensuite sélectionner pour votre équipe de rêve en ligne, autre agréable surprise de Captain Tsubasa: Rise of New Champions malgré son, parfois, meilleure qualité de jeu. Vous devrez adapter votre équipe aux différentes statistiques de chaque division pour faire une sélection de jeunes stars. Utilisez vos joueurs préférés et profitez de jeux de rêve entre les différentes équipes de la planète football. La qualité de connexion des premiers jours, au moins dans la version analysée de Playstation 4, a été plus que compétent, il reste à voir comment il évolue dans les prochains jours et à voir l’importance du jeu dans la compétition.

Combat!

Votre ami Tonichan! En avant du Furano et maintenant avec des cheveux

Techniquement, c’est assez statique quand il s’agit de raconter l’histoire de la nouvelle Coupe du Monde U-16, sans grands affichages visuels qui vont au-delà de la avion classique et contre-avion à quel point nous sommes habitués aux jeux d’anime. Si le logiciel avait équilibré l’animation exposée dans les techniques spéciales des gardiens de but et des joueurs de terrain dans le reste du logiciel, nous parlerions d’une section très compétente, mais elle est plutôt humble dans ce qu’elle est vue et jouée. Bien sûr, chacun des coups spéciaux et arrêts C’est plus spectaculaire que le précédent: le reste du produit pourrait-il être amélioré et équilibré pour profiter d’une meilleure section technique dans une hypothétique future itération jouable? Espérons que se soit comme ça.

Ongle bande-son compétente qui n’a pas utilisé trop de thèmes classiques de la saga, malheureusement. Je comprends que le lead varie beaucoup entre les différents pays dans lesquels la série a été diffusée, bien sûr, mais je pense que les thèmes intérieurs sont internationaux et auraient été accueillis avec joie par les fans. Cela n’a pas été le cas, mais la musique sonne comme Captain Tsubasa et c’est ce qu’il faut demander. On peut dire la même chose de l’interprétation des acteurs du logiciel, partager le seiyuus vu dans l’anime par David Production et livrer sur tous les fronts. Il se peut que l’entrée dans le logiciel soit quelque peu brusque et que ses carences brillent plus que ses vertus, mais il suffira de jouer un peu jusqu’à ce que vous entriez pleinement dans le jeu vidéo et entrez dans le monde des fous coups combinés, coups de tigre et Drive Shoots.

J’insiste beaucoup sur la suite possible du jeu car cela me donne le sentiment que Captain Tsubasa: Rise of New Champions a une gamme d’amélioration, mais Tamsoft fait beaucoup de choses dès son premier essai et parvient à créer ce qui est sûrement l’un des meilleurs jeux vidéo Oliver et Benji jamais créés. N’importe qui aurait signé quelque chose comme ça, non? La saga va un long chemin, et un hypothétique Rise of New Champions 2 pour raconter les événements de la Coupe du monde de la jeunesse et l’apparition de joueurs comme Aoi Shingo ou Tomei Akeya ferait une campagne plus qu’intéressante. Et c’est tout! Il y a deux injustices dans le monde: l’une est que Tsubasa a signé pour le Barça et l’autre que l’intrigue de World Youth n’a jamais été correctement adaptée à l’anime, ne serait-ce pas génial si elle était expliquée dans un jeu vidéo et non dans un anime?

