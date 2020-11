Aujourd’hui, nous analysons Simulateur de construction 2 + 3, un jeu pour Nintendo Switch qui a le détail de nous offrir deux jeux de simulation pour le prix d’un pour, comme son nom l’indique, nous permettre de donner une chance à ce que le monde de la construction et ses machines ont à nous offrir . Distribué en Espagne par Meridiem Games, qui doit être reconnu pour avoir un catalogue de publications aussi varié, le jeu a été créé par astragon Entertainment.

Le nom peut ne pas vous sembler trop familier s’il s’agit de votre première approche d’un jeu avec ces caractéristiques, mais astragon Entertainment est dans le monde des jeux vidéo depuis 20 ans et presque tous, sinon tous, dédiés au monde de la simulation. À son actif, nous trouvons des titres grâce auxquels vous pouvez être pompier, avoir votre propre entreprise de mode, conduire des bus, pêcher et plus encore. Voyons maintenant si cette édition rend justice à la Nintendo Switch ou si au contraire il ne s’agit que d’une version décaféinée de ce que l’on peut trouver sur d’autres plateformes.

Je travaille pour de l’argent

Eh bien, le moment est venu. Après beaucoup d’efforts et d’études, du moins c’est ce que dit notre CV, nous avons trouvé un emploi dans une entreprise de construction. En tant que débutants que nous sommes, nous avons beaucoup de doutes et de craintes sur la façon dont un monde aussi compétitif que celui-ci fonctionne, mais heureusement, nous avons l’aide de Pete, notre patron et guide dans ce monde pour nous guider à travers une série de tutoriels qui, étonnamment, ils sont très bien conçus et vont au cœur du problème. Dans cette section, nous devons être honnêtes et dire que Construction Simulator 2 essaie un peu plus que sa suite pour essayer de rendre le jeu convivial pour vous.

Après les premières étapes du tutoriel, on ne peut s’empêcher de remarquer que la ville est apparemment grande, et c’est qu’au fur et à mesure que nous progressons dans cette aventure commerciale, nous obtenons débloquez de nouvelles zones et acceptez des commissions dans chacun d’eux. Pour cela, les deux livraisons ont certaines des marques de construction les plus importantes (Caterpillar, Bobcat ou Kipper), chacune avec des conceptions et des licences officielles afin que vous sentiez que vous êtes face à un simulateur et pas seulement à une autre aventure d’arcade.

La construction est passionnante, mais lente

La mécanique principale des deux jeux est “simple”, on prend les commandes, on va sur le site et on fait notre travail, mais les choses commencent à s’enfoncer quand on découvre qu’il faut aussi aller acheter les matériaux en personne pour ensuite les transporter vers le lieu d’origine . Le transport a aussi son talent, et chaque fois que nous achetons quelque chose, nous devons charger les matériaux manuellement dans notre camion. Dans Construction Simulator 2, cela peut coûter un peu au début, mais après un certain temps, cela devient mécanique et simple. Construction Simulator 3, par contre, nécessite un peu plus de compétences car ses commandes ne sont pas si “amicales” avec le joueur.

Dans les deux livraisons, le mouvement de la machine peut être de trois types: Arcade, ISO ou SAE / Euro et dans tous les cas, vous devez utiliser les deux sticks du contrôleur. Si l’on ajoute à cela que chaque machine a sa propre façon d’être utilisée, on découvre que pour maîtriser assez bien l’un ou l’autre des deux jeux de la patience et un bon nombre d’heures sont nécessaires dans lequel nous devons apprendre par essais et erreurs.

Enfin, nous avons le facteur économique, ce qui est crucial dans les deux livraisons et cela, avec les missions commandées, sera ce qui guidera notre voyage à travers le monde de la simulation de construction. Il faut bien gérer les dépenses et être conscient qu’il est souvent préférable d’accepter de petits travaux plutôt que de se lancer directement dans un grand projet qui peut générer plus de dépenses que de revenus. Aussi il faut être prudent lors de la conduite, comme dans les deux jeux, il y a la possibilité d’être condamné à une amende pour non-respect du code de la route (option modifiable).

Enfin, nous avons un petit composant RPG (incroyable n’est-ce pas?) en jouissant de différentes «capacités» à la fois dans notre caractère et dans notre entreprise. Il est donc important de savoir quel type de compétences améliorer et quand le faire, car certains d’entre eux se concentrent sur la conduite ou la construction, tandis que d’autres se concentrent sur l’argent que nous pouvons obtenir.

Conforme mais ne se démarque pas

Au niveau graphique, les deux livraisons de Simulateur de construction 2 + 3 Ils ont des graphismes entièrement conformes, mais qui ne se démarquent malheureusement pas. Bien sûr, sur le plan personnel et malgré le fait que la partie graphique soit assez juste, je dois avouer que les deux tranches me paraissent être deux de celles qui prennent le mieux soin de cette partie quand on parle de jeux de simulation et on a même la possibilité de choisir la densité de piétons ou trafic que nous rencontrerons lors de nos voyages à travers la ville.

Voir également

Techniquement, aucun des deux jeux n’est une merveille, mais à part le fait que toutes les machines que nous trouvons ont leurs particularités, je dois dire que tout fonctionne très bien à la fois en mode portable et en mode bureau. Ils ne se démarquent pas, mais ils ne déçoivent pas non plus, ce qui contribue à rendre l’expérience de jeu immersive et satisfaisante. Enfin et au sujet du son, le jeu n’a pas de voix, mais il présente une bande-son assez bonne. Et en l’absence de voix, nous avons un jeu qui a été traduit en espagnol et qui nous présente les scènes importantes au format VN (quelque chose de curieux pour le moins).

Construction Simulator 2 + 3 – Un bon deux pour un

Simulateur de construction 2 + 3 Je trouve un pack intéressant qui pour le prix d’un ensemble vous offre un grand nombre d’heures de divertissement. Il est vrai que, sur le plan personnel, le deuxième opus semble supérieur au troisième, mais il est également vrai que les deux titres font preuve de soin et de volonté de fournir au joueur une expérience assez authentique en ce qui concerne le monde de la construction. Chaque machine est unique, donc comme je l’ai déjà mentionné ci-dessus, la patience est un facteur clé dans ce simulateur. Grâce à son système de contrat, il est possible de profiter de sessions de jeu sur-mesure (que vous souhaitiez un défi court ou long) et finissent progressivement par devenir des maîtres de la construction (dans mon cas, un peu bâclé) .

Si vous aimez les simulateurs ou envisagez de vous déconnecter un peu d’un jeu de cette classe, ce pack est plus que recommandé. Au début, être patient et apprendre des modèles peut être fatigant, oui, mais tôt ou tard, c’est quelque chose qui est recommandé grâce à la tranquillité qui transmet la conduite avec votre camion de transport ou de la machinerie lourde sur la route et façon de réparer la vie d’un voisin ou d’une entreprise.

Nous avons analysé Simulateur de construction 2 + 3 grâce à une copie physique fournie par Meridiem Games. Version analysée: 1.0.5

Un bon deux pour un

Bien que ce ne soit pas une merveille, Construction Simulator 2 + 3 parvient à apporter deux expériences complètes et bien faites à la console Nintendo que tout fan de simulation appréciera.

AVANTAGES

Un simulateur exigeant mais qui vous récompense pour l’effort investi

Chaque machine dispose de licences officielles et a sa propre façon de travailler

Le pack propose deux jeux très complets pour le prix d’un et bien qu’ils ne soient pas parfaits, ce sont des jeux solides

LES INCONVÉNIENTS

Il est lent et nécessite de passer un bon nombre d’heures à apprendre comment fonctionne chaque machine

Une section technique assez juste

en relation