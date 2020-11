Construction Simulator 2 + 3 apporte la fascination pour les énormes machines de construction sur Nintendo Switch. Il est temps de retrousser vos manches, de mettre votre casque et de descendre sur le chantier pour savoir si creuser et sceller s’avère être une expérience agréable. Nous vous en parlons dans cette analyse.

Il y a une sorte de sortilège dans les machines de construction. Une sorte d’effet hypnotique qui garantit que, lorsque nous passons devant un bâtiment, nous nous arrêtons pour observer ces engins gigantesques créés pour façonner le monde selon la volonté de l’homme. Ce n’est pas difficile de se demander ce que cela fera de conduire une énorme pelle rétrocaveuse ou comment un grutier parvient à faire son travail avec la précision et le soin qu’on attend de lui. Dans Construction Simulator 2 + 3, j’ai pu ressentir une légère approximation de ce que ce serait d’avoir le contrôle de ces énormes machines. Cependant, je ne peux m’empêcher de penser qu’une expérience de simulation comme celle-ci nécessite un niveau d’immersion plus élevé. Mais je ne veux pas me presser, alors laissez-moi vous dire ce que j’ai trouvé dans ce pack de compilation du jeu développé par Astragon.

Allez-y, cette analyse couvrira les deux jeux en même temps. La raison en est que, malgré leur numérotation, ces livraisons n’ont qu’une différence de 7 mois dans leur sortie sur le marché, étant des jeux qui sont pratiquement identiques dans leur structure et leur jouabilité, ne variant que leur cadre et leurs missions, nous avons donc une Carte américaine et autre européenne. S’il y a quelque chose à prendre en compte dans un jeu vidéo qui a le mot «simulateur» dans son titre, c’est qu’il parvient à transmettre les sensations de la vie réelle de la manière la plus proche possible à la fois au contrôle avec la commande et aux représentations de l’interface et les recréations de ces éléments qu’il émule. En ce sens, Construction Simulator 2 + 3 a laissé un goût un peu amer dans ma bouche comme je vous le dirai ci-dessous.

Simulation pour tous

Malgré un vaste choix de véhicules et des machines avec des marques sous licence telles que MAN ou CAT qui s’additionnent entre les deux ensembles plus de 60 options différentes, le titre ne parvient pas à transmettre sa manipulation à Switch de manière satisfaisante. Le schéma de contrôle est erratique et nécessite au joueur une quantité énorme d’heures pour prendre le contrôle des différentes machines. J’avais le sentiment qu’il m’aurait été plus facile d’apprendre à faire fonctionner l’une de ces machines dans la vraie vie que dans le jeu vidéo.

Même si vous pensez que non, les deux jeux ont leur petite histoire derrière eux.

Utilisation des boutons L et R du commutateur pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la caméra, laissant tout contrôle ingénierie sur les bâtons directionnels. Des machines plus simples ne sont peut-être pas un problème, mais dès que nous utilisons des pelles à plusieurs flèches, qui répondent à plus d’un axe pour pivoter, il est trop déroutant et fastidieux d’effectuer une tâche aussi simple que de creuser une tranchée.

De toute évidence, avec cette configuration de bouton, il est impossible de faire fonctionner la caméra et la machine en même temps, il y a donc deux modes entre lesquels vous devez constamment alterner pendant le jeu: le mode fonctionnement et le chemin véhicule. A priori c’est une excellente idée, car la plupart de nos outils vont seulement être déplacés pour être transférés du garage au lieu de travail en question, mais que se passe-t-il lorsque le jeu nous oblige à déplacer un véhicule en même temps que nous conduisons? vos outils? Le résultat ne répond pas aux attentes. Lors de tâches telles que creuser avec la pelle avant de l’une de nos machines, vous passerez plus de temps à vous battre pour voir quelque chose de ce que vous faites, qu’à faire la tâche elle-même. Cela se produit parce que le jeu positionne automatiquement la caméra derrière le véhicule même si nous l’avons fixée sur le côté pendant le mode de fonctionnement.

Tout cela se traduit par une expérience qui nous sort de la simulation en raison d’une complication excessive d’un processus qui, traduit dans la réalité, est beaucoup plus simple que ce que le jeu propose. Il convient de mentionner que ce problème ne se produit qu’avec certains véhicules et que lorsque le jeu nécessite l’utilisation d’autres outils tels que des grues, des rouleaux compresseurs ou des bétonnières, ces complications ne se produisent pas ou se produisent dans une moindre mesure, car le jeu ne nécessite pas cette combinaison d’utilisation d’outils et mouvement en même temps.

Allons-y

Le schéma de contrôle est erratique et demande énormément d’heures au joueurAvec cela, le programme met à disposition du joueur une cartographie du monde ouverte dans laquelle, au fur et à mesure de sa progression, il découvrira nouveaux domaines et commandes à entreprendre. Il existe deux variantes bien différenciées: contrats et missions de la campagne principale. Les premiers sont de petites commandes, solubles en peu de temps et parfaites pour gagner de l’argent et faire face à de petites sessions de jeu. Dans le cas des missions, nous devons garder à l’esprit que certaines d’entre elles vont nous occuper pendant de nombreuses heures.

Nous parlons de tâches énormes comme la construction de blocs complets de bâtiments ou la réparation de canaux. C’est vrai ce que j’apprécie le plus de cette compilation, l’énorme variété que contient sa proposition. Il y a beaucoup de petites tâches que vous pouvez effectuer en fonction de la machine que vous manipulez, un pari qui est terni par le temps énorme que vous avez à passer à clarifier les différents modes de manipulation de chacune des machines. Notre garage s’agrandira progressivement, soit acheter de nouveaux véhicules pour notre flotte ou les louer pour des emplois spécifiques. De plus, il existe une sorte d’arbre de progression accessible à partir du profil du joueur et au fur et à mesure de l’expérience acquise, nous pouvons l’utiliser pour monter de niveau et gagner plus de points d’expérience ou d’argent, obtenir des réductions, augmenter la capacité de charge de notre machines, augmenter la commodité des services de livraison ou améliorer nos compétences en maintenance. Le contrôle des finances est également un point à prendre en compte, même s’il n’est pas excessivement compliqué de garder les liquidités en sécurité. Vous devez vraiment utiliser avec retenue les voyages rapides, ce qui coûte de l’argent et respecter les règles de circulation, car sauter les feux de signalisation ou ne pas respecter la limite de vitesse entraînera une pénalité financière immédiate.

Grâce au mode excavation, nous pouvons observer plus en détail les imperfections du terrain.

Si on parle de aspect technique Du jeu vidéo, ce n’est pas un titre qui demanderait beaucoup en termes de taux d’images par seconde, mais il n’atteint même pas ce minimum. Cela a été trop juste. Dans le dock, le programme fait tout son possible pour atteindre 30 FPS, ce qu’il n’atteint pas dans de nombreux instants, d’autres problèmes tels que le popping et certaines difficultés de chargement des textures sont également présents, un point d’amélioration qui n’a pas d’impact significatif sur le gameplay. Mieux se comporte la version portable où la résolution atteint 720p. Ce qui est remarquable à cet égard, c’est que la possibilité d’utiliser le écran tactileSoit pour accéder aux menus ou voir les spécifications de chaque mission, ainsi que pour faire un zoom avant ou arrière de la caméra avec un mouvement similaire à celui réalisé à partir d’un téléphone portable pour agrandir l’image.

Construction Simulator 2 + 3 a laissé un mauvais goût dans ma boucheLes compositions musicales de Construction Simulator 2 + 3 ne vont pas au-delà d’être correctes et simplement environnementales, ce qui, avec le peu d’inspiration que ressentent les effets sonores de la machinerie, qui ne transcendent pas le générique, font le l’expérience n’a pas réussi à me piéger à travers cette facette.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');