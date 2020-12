DOOM Eternal action dans la paume de vos mains avec Nintendo Switch, en vaut-il la peine? L’équipe Panic Button surprend à nouveau avec une belle adaptation à la console hybride, qui sacrifie une partie de ses graphismes spectaculaires pour montrer avec fluidité l’action brutale de DOOM sur une console portable. Dans cette revue, nous passons en revue les détails techniques de DOOM Eternal sur Switch.

Si à l’époque on trouvait l’adaptation de DOOM à Nintendo Switch digne d’éloges, l’équipe de Bouton de secours a montré une fois de plus que peu de gens sont meilleurs qu’eux lorsqu’il s’agit d’amener des jeux sur la console hybride que quiconque dirait “c’est impossible à faire”. Il y a des sacrificesOui, mais avoir la possibilité de jouer à DOOM Eternal sur une console portable et de le faire fonctionner correctement et avoir fière allure n’est pas une mince affaire. Bien sûr, ce n’est pas la meilleure version du jeu de tir frénétique de Logiciel d’identification, mais le meilleur possible sur la console Nintendo, et c’est quelque chose à garder à l’esprit. Perdez une partie de cette spectaculaire qui vous a fait soupirer d’étonnement sur PC, PS4 et Xbox One, surtout dans les grandes étapes, mais une fois que vous entrez en action et que vous voyez que les ennemis n’arrêtent pas de sortir, que les explosions, le sang et les flammes Les enfers n’arrêtent jamais de se produire ici et là … eh bien, vous vous laissez séduire par l’action brutale de DOOM Eternal et ni les textures plates, ni la basse résolution ne vous sortent de cette frénésie mortelle de coups au rythme du heavy metal.

Il a été fait pour mendier, mais vu le résultat final L’attente en valait la peine. Nominé pour le jeu de l’année aux Game Awards 2020, DOOM Eternal est la frénésie dans sa forme la plus pure. Vous avez à peine une seconde pour respirer. Vous démarrez le jeu et vous massacrez déjà des démons sur une planète Terre transformée en véritable enfer. Nous avons parlé de tout cela dans la critique originale de DOOM Eternal, je vais donc me concentrer sur le aspects techniques de cette adaptation Nintendo Switch qui, comme son prédécesseur, mise sur un Résolution dynamique 720p et 30 FPS assez solide à la fois en mode bureau et en mode portable, bien qu’à des moments spécifiques du jeu, il puisse frapper de légères secousses. Comment cela affecte-t-il l’action de DOOM Eternal? Évidemment, si vous avez joué sur PC, Xbox ou PlayStation, il vous faudra un peu de temps pour vous habituer à son faible taux d’images par seconde, mais après ce choc initial, vous allez immédiatement courir, sauter et tirer comme un fou tout en profitant du spectacle frénétique de la mort et de la destruction qui est la nouveauté d’ID Software. Et pouvoir le faire en mode portable, bien sûr, est presque de la magie noire. Un miracle qui nous permet de dire adieu à l’année de la Nintendo Switch avec style avec un fantastique jeu d’action à la première personne. Prêt à exterminer les démons?

Tuez des démons en mode portable

Vu en détail, en images fixes, DOOM Eternal sur Nintendo Switch semble médiocre. Les textures ont perdu de la définition, les ennemis paraissent plus simplistes, moins détaillés, et j’imagine que certains d’entre vous pensent peut-être déjà: “ça a l’air assez minable pour la façon dont vous le décrivez.” Mais c’est que les images ne lui rendent pas justice quelque. Une fois l’action déclenchée, elle ne s’arrête pas et les défauts, les sacrifices qui ont été effectués pour que le nouveau Id Software fonctionne dans l’hybride Nintendo, ne sont pas si visibles. Ils sont là, c’est évident, mais quelle différence cela fait-il qu’un démon ait moins de polygones si en seulement deux secondes ce sera une masse informe de viande?

Panic Button a géré intelligemment les ressources de Nintendo Switch afin que DOOM Eternal reste DOOM Eternal



Panic Button a géré intelligemment les ressources de Nintendo Switch pour que DOOM Eternal reste DOOM Eternal, avec tout ce que cela implique: des fusillades brutales avec des exécutions finales dévastatrices, des dizaines d’ennemis attaquant de tous les fronts, beaucoup de sang, de nombreuses explosions et un Accompagnement musical sauvage pour vous mettre directement dans l’action. Et c’est incroyable. Il perd une partie de cette spectaculaire qui nous a fait admirer sa sortie originale, en particulier sur les scènes ouvertes, mais c’est toujours DOOM et l’avoir dans la paume de vos mains est louable. La question est … Combien êtes-vous prêt à sacrifier pour y jouer sur un ordinateur portable?

Faire fonctionner DOOM Eternal sur la Nintendo Switch avec un minimum de ralentissements est un peu de magie noire, mais cela a un coût. Il y a des moments où la résolution dynamique diminue excessivement montrant des scènes et des ennemis avec très peu de détails, à peine nets, et c’est quelque chose que vous remarquez quelle que soit la vitesse de l’action. Lorsque vous vous battez par étapes ouvertes, avec des ennemis colossaux en arrière-plan, la même chose se produit; avec en plus ce sont des scènes qui dans l’original vous ont laissé sans voix et ici ce n’est pas mal, mais elles ne sont même pas près d’avoir un impact. En fin de compte, ce sont des sensations, quelque chose d’aussi personnel que de minimiser les graphismes au profit de l’expérience portable. Ce que je peux vous dire, c’est que DOOM Eternal fonctionne bien sur la Nintendo Switch à 30 images par seconde, et profiter de ses fusillades sur l’écran de la console est parfois une joie.

En images, le jeu vidéo n’a pas l’air particulièrement beau, mais il ne lui rend pas justice: en mouvement c’est une autre histoire.

Avec une résolution allant de 720p à 576p basée sur divers examens techniques, cette adaptation de console hybride effectue une poignée d’ajustements pour dessiner la distance, les effets visuels, le chargement polygonal et les détails de texture pour maintenir la fluidité. à tout prix. Dans les images fixes, ça a l’air plutôt mauvais, je l’ai déjà dit, mais en mouvement c’est autre chose; encore plus si vous jouez sur un ordinateur portable. De plus, l’équipe Panic Button n’a pas manqué l’occasion d’ajouter le contrôle de mouvement pour nous aider dans le ciblage, ce qui est apprécié dans un jeu de ces caractéristiques. Et je suis heureux de dire que dans sa facette multijoueur, DOOM Eternal sur Nintendo Switch offre également – cela fonctionne bien et jusqu’à présent, je n’ai eu aucun problème à trouver des rivaux contre lesquels se battre.

DOOM Eternal est la frénésie dans sa forme la plus pure. Tu as à peine une seconde pour respirerJe n’ai pas beaucoup parlé de exploration et conception de scénarios car, comme je l’ai dit, je voulais me concentrer sur les aspects techniques et le fonctionnement de DOOM Eternal sur Nintendo Switch, mais j’ai du mal à ne pas dédier ne serait-ce que quelques mots d’éloge au travail brillant réalisé par Id Software, qui nous emmène dans un tourbillon de plans, des explosions et du sang dans lesquels la verticalité des scénarios joue un rôle essentiel. C’est fou de sauter pour massacrer des démons, d’explorer la carte à la recherche de secrets, tandis que l’action ne s’arrête pas un instant. Pour cette raison, j’insiste, avoir un jeu comme celui-ci sur un ordinateur portable est un autre exemple du talent de Panic Button, dont nous avons parlé dans notre spécial sur la création des ports Nintendo Switch. Dommage que le jeu ait frappé les magasins sans édition physique.

