Kingdom Hearts: Melody of Memory a su très bien jouer ses cartes pour fonctionner comme un bon jeu musical et un Kingdom Hearts correct. Son point fort est la grande quantité de contenu qu’il apporte: beaucoup de chansons, mode histoire, déblocables, en ligne, compétitif, différents modes de difficulté et de plus en plus d’options. Bien sûr, son point négatif est le formidable recyclage de matériel graphique et sonore.

Honnêtement, quand Kingdom Hearts: Melody of Memory a été annoncé, j’ai posé mes mains sur ma tête. Tetsuya Nomura et son équipe a menacé d’étirer davantage de gomme déjà trop mâchée. Cependant, après avoir interviewé le développeur derrière le jeu, apprécié la démo et le titre complet, je dois dire que J’ai été très satisfait du travail final. Car oui, Kingdom Hearts: Melody of Memory est un autre chapitre supplémentaire qui recycle beaucoup de contenu des jeux précédents, qui ne fait qu’un petit pas en avant dans l’histoire et qui n’arrive pas à se défaire, eh bien, eh bien, l’écheveau de l’intrigue de la saga; mais c’est hilarant, c’est plein de choses à faire, c’est long et c’est un excellent gameplay; Ce n’est ni extrêmement profond ni trop innovant, mais vous le buvez.

Si vous n’êtes pas fan de la saga, vous passerez un bon moment. Si vous dévorez tout ce qui sort de Kingdom Hearts, rien que pour la découverte qui s’affiche à sa fin, cela vaudra le détour. C’est un plaisir de parcourir tous les événements de Kingdom Hearts du premier jeu au troisième, d’écouter la musique, d’accompagner le rythme des notes avec nos boutons et de débloquer ces nouvelles vidéos à la fin du mode campagne qui, bien sûr, met plus de questions sur la table et résout les autres. Coopérative et compétitive en ligne est simple mais divertissante. Au fur et à mesure que vous frappez des notes, vous remplissez une barre qui vous permet d’envoyer des «tours» à votre adversaire, ce qui entrave sa progression. Ce n’est pas que ce soit la révolution, mais c’est un complément qui est apprécié.

En tant qu’épisode non numéroté, Kingdom Hearts: Melody of Memory n’est pas au niveau de Birth by Sleep, mais il est beaucoup plus amusant que Dream Drop Distance ou Re: Code. Il réutilise la modélisation, les décors, les graphismes et la musique, mais il le fait avec beaucoup plus de flair que Re: Mind. Sa partie la plus intéressante est son mode campagne. Si vous jouez rapidement, vous pourrez atteindre la fin et profiter du nouvel arrière-plan de l’intrigue dans environ huit heures. Mais si on y va doucement, on peut y passer jusqu’à 16 heures ou plus. La meilleure chose à faire est de jouer lentement, de parcourir les missions et de collecter les prix que vous obtenez pour les terminer, de les emmener au moguri pour débloquer de nouveaux thèmes, de jouer à un petit jeu en ligne simple mais efficace, de jouer contre un autre joueur pour voir qui «danse» le mieux et retournez à la campagne en jouant à un niveau de difficulté plus élevé. Et si quelqu’un se présente chez vous, vous lui donnez un ordre et vous affrontez. J’ai beaucoup aimé la présentation de la campagne.

En tant que fan de KH, j’étais ravi de vivre tout ce qui s’est passé de cette façon.Monté sur mon vaisseau gummi, j’ai parcouru les différents mondes de Kingdom Hearts. Ils sont connectés les uns aux autres selon les jeux qui les composent, mais il y a des fourches, des détours et des routes alternatives. Ce que fait le titre, c’est organiser chaque étape comme le jalon d’une grande intrigue, qui sert à comprendre à quel point nous sommes dans l’histoire. Dans beaucoup d’entre eux, nous verrons une icône avec un bouton de lecture. C’est dans ceux où il y a des cinématiques qui retracent les événements de presque tous les matchs.

Votre narration est bien résolue. C’est Kairi qui nous explique ce qui s’est passé. Avec cette excuse, Kingdom Hearts: Melody of Memory est épargné d’expliquer les règles confuses du voyage dans le temps de Xehanort ou ce qui est arrivé aux anciens maîtres, mais il fait quelque chose de très, très bien: détailler avec beaucoup de succès comment un jeu se connecte à un autre, ce qui est arrivé à un personnage d’un titre à l’autre. Quelque chose de particulièrement intéressant dans le cas de Rikku. Une fois arrivé à la fin, vous verrez de nouvelles cinématiques qui parlent du futur. Et ils valent le détour. Bien sûr, Kingdom Hearts: Melody of Memory ne fonctionne pas pour expliquer la saga aux nouveaux arrivants, juste pour l’examiner. Je dois admettre que j’aime Kingdom Hearts et, en tant que fan, vivre tout ce qui s’est passé de cette manière m’a enchanté. Un peu de musique, un peu de vidéo et de cha-cha-cha.

La danse et le combat sont amusants et accessibles

Jouable ça marche très bien, ça n’innove pas trop, mais ses contrôles sont appréciés

Dans le jouable, Kingdom Hearts: Melody of Memory répond de manière remarquable. Grâce à ses modes de difficulté et d’utilisation des objets, c’est un titre musical très accessible avec une courbe de difficulté très douce. Bien sûr, dans ses modes de difficulté les plus élevés, le jeu vous les apporte. Chaque chanson a des missions intégrées, et lorsque le titre vous demande de réaliser un exploit dans son aspect le plus difficile, vous devrez répéter le même thème encore et encore jusqu’à ce que vous y parveniez, et cela coûte. Comme vous l’avez déjà vu dans la démo, le jeu est sur rails. Vous choisissez une équipe parmi celles que vous débloquez pour vous lancer dans la chanson. Contrairement à d’autres jeux de musique plus complexes, tels que Hatsune Miku, ici le même bouton fonctionne pour n’importe quel son. En d’autres termes, vous n’avez pas à vous soucier du bouton sur lequel appuyer, sauf pour l’activation des compétences. Et heureusement. Les thèmes de Kingdom Hearts sont très orchestrés, donc la difficulté est de savoir s’il faut jouer contre lui, en suivant la ligne de basse, la mélodie, etc.

Sa durée, le contenu à débloquer et les choses à faire sont son meilleur atout.

Justement parce que ce sont des chansons avec un orchestre, ni pop ni rock sauf dans Simple and Clean, par exemple, il y a des mélodies plus agréables à suivre, plus faciles et d’autres plus difficiles de par leur nature. Tous ne m’ont pas plu dans leur conversion en jeu, mais j’ai été agréablement surpris par ceux correspondant à Dream Drop Distance; hilarant et capable de vous emmener dans cette transe dans laquelle c’est vous, votre cerveau et vos doigts, oubliant tout autour de toi. Les pires sont les plus lents. Il y a un autre facteur qui va à l’encontre de cette compilation musicale. J’ai beaucoup joué à tous les Kingdom Hearts, et il y a des chansons dont j’en ai marre, comme thème de Ciudad de Paso ou le monde d’Alice au pays des merveilles. C’est peut-être pour cela, mais sa mélodie n’a pas fonctionné aussi bien pour moi que lorsque le jeu devient intense avec les thèmes les plus sinistres, les plus épiques ou ceux qui correspondent à leurs boss finaux.

Dans la démo, vous n’avez pas joué contre les boss ou les chansons mnémotechniques. Dans les deux sections le gameplay change, laissant de côté l’élimination des ennemis pour que la scène soit régie par un clip vidéo ou une simulation de bataille. De nouvelles pressions sur les boutons sont intégrées, et ils parviennent à rafraîchir l’expérience de jeu. Il n’y en a pas trop, mais il y en a juste assez pour que le titre ne devienne pas répétitif. Tout ce que je vous dis est extrêmement positif, mais tout n’est pas génial.

Ce jeu devrait être une grande célébration de Kingdom Hearts, mais il ne comprend pas tout à faitCe jeu devrait être une grande célébration de l’histoire de la série, mais il ne parvient pas à atteindre cette qualification. J’aurais aimé qu’il y ait des discussions entre les personnages pendant que les chansons se succèdent, j’aurais aimé que le titre soit plus courageux et moins merdique en termes d’art et de graphisme, j’aurais aimé que Kingdom Hearts soit là χ, j’aurais aimé … mais regardez, le jeu s’engage, c’est amusant, c’est bien résolu et il offre tellement de choses à faire. Il peut être joué en coopération, se battre en ligne pour gravir les échelons et se mettre à l’épreuve encore et encore en débloquant des secrets et de nouvelles chansons. J’ai passé un bien meilleur moment que prévu avec lui, Je continuerai à y jouer même après avoir signé cette analyse, surtout pour presser davantage son jeu en ligne compétitif quand il y aura plus de monde, et c’est quelque chose que je n’avais pas quand il a été annoncé.

