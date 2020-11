Ce Planet Coaster: Console Edition a été très, très bon pour moi. J’ai vraiment aimé me détendre sur le canapé de ma maison, construire des parcs d’attractions avec patience et me laisser emporter par sa musique apaisante, les levers de soleil qui baignent mes installations et ses commandes PC-console bien adaptées.

Le Planet Coaster original est apparu en 2016 sur PC. Il y a quatre ans, c’était déjà un grand jeu, et c’est toujours le cas. Sa principale vertu est d’être un jeu vidéo très évasif, qui consiste à se lancer pleinement dans la construction silencieuse de parcs et à oublier tout le reste. Et pour une chose qui se passe en 2020, une proposition qui vous aide à vous déconnecter de la réalité est grandement appréciée. Planet Coaster: Console Edition fr un jeu vidéo pratiquement infini. Non seulement parce qu’il apporte d’abord une campagne généreuse, des défis ou un mode de création sans fin, mais aussi parce qu’il dispose d’un atelier en ligne à partir duquel télécharger plus de parcs, plus de conceptions d’attractions et ne jamais cesser de jouer. En 2020, ce jeu vidéo, qui fonctionnait et continue de très bien fonctionner avec une souris et un clavier, est adapté aux consoles. Dans cette analyse, nous passons en revue son fonctionnement, les sensations sont-elles bonnes avec la télécommande? Y a-t-il des bugs? Quels problèmes présente-t-il?

Mais avant de plonger dans cette analyse, je veux insister sur quelque chose. C’est peut-être parce que j’ai besoin de jeux avec lesquels je me dérobe plus que jamais, mais passer de jouer à Planet Coaster sur PC à jouer sur console m’a semblé être un changement de puce intéressant. L’original, sur mon ordinateur, j’ai joué dans le but de construire le meilleur parc possible. J’avais presque l’impression de travailler. Cependant, en profitant du même titre mais depuis mon canapé, allongé et détendu, je me suis rendu compte que je jouais davantage pour me perdre parmi la foule dans le parc, me soucier de leurs besoins et oublier les miens. J’ai trouvé ce changement de sensations très curieux et intéressant rien que de passer d’une chaise à un canapé. Et je commente cela parce qu’il est très, très possible que vous aussi en ayez besoin maintenant. Comme j’ai pu le vérifier en profitant de RollerCoaster Tycoon 3 dans sa version récente pour Switch, Frontier Developments a très bien compris. adapter le contrôle du PC à la console. Le saut est pratiquement identique. En fait, il fait les mêmes succès et ratés, mais avec une amélioration majeure: jouer sur une PS4, une Xbox One ou des consoles de nouvelle génération offre quelque chose que le titre Switch n’a pas: du muscle graphique; Oui allez-y s’il faut bien profiter de cette expérience.

Construire des parcs d’attractions sur console

Non pas que Planet Coaster: Console Edition ait la meilleure modélisation de personnage, les textures les plus fines pour ses attractions ou les meilleurs effets de particules, mais peut très bien jouer avec les lumières, avec les volumes et avec le sentiment que le parc que vous venez de construire est vivant. Notre tâche est toujours la même. Soit nous commençons à construire un parc à partir de rien, soit nous partons d’un parc à moitié terminé. Dans tous les cas, nous devons obtenir un bon revenu, nous développer et résoudre tous les problèmes qui surviennent pendant notre croissance. Les employés peuvent être démotivés, les visiteurs peuvent avoir besoin de plus d’encouragements pour nous rendre visite, les attractions peuvent mal tourner… Par conséquent, il y a toujours deux phases dans ce jeu: construction et gestion, à la fois des personnes, des machines, des finances et de la terre. Sa boucle jouable est très claire et agréable lorsque vous obtenez le point. Mais vous devez l’obtenir.

Planet Coaster propose des tonnes d’options de personnalisation et de création.

Les options de contrôle sont bien résolues. Personnellement, je ne penserais pas à comment les améliorer. Au bas de l’écran, nous avons les options générales. Nous les parcourons avec les déclencheurs. Après avoir choisi entre les attractions, le personnel, les installations, les sous-menus s’ouvrent pour que nous puissions choisir et nous mettre au travail. Nous modifions les attractions en cliquant dessus, en parcourant leurs options et en prenant des décisions. Chaque fois que quelque chose d’étrange arrive, cela nous vient Une notification. On y accède ainsi qu’aux autres en appuyant sur le bouton central de la télécommande, avec un accès rapide pour se déplacer à pleine vitesse jusqu’au point du parc où l’accident se produit. En général, et dans les options les plus explicites, tout fonctionne très bien et est assez intuitif, mais les problèmes apparaissent lorsque l’on plonge de plus en plus profondément dans les zones profondes et spécifiques de ces menus. Planet Coaster: Console Edition a la police de caractères très petits afin de ne pas obscurcir ce qui se passe à l’écran. Les miniatures des constructions que nous choisissons ne s’interprètent pas assez bien et, bien des fois, vous vous tromperez dans votre sélection, vous voudrez revenir en arrière et vous ferez du bordel. Pendant que vous jouez après de nombreux essais et erreursCes problèmes seront corrigés; mais vous pouvez être frustré si vous n’avez pas de patience. Vous devez comprendre que bien contrôler tous les tenants et aboutissants du parc fait partie de l’expérience. Ces jeux ne sont pas pour ceux qui abandonnent rapidement.

Ne pas avoir l’agilité d’une souris et des raccourcis clavier vous empêche également de vous déplacer librement dans votre parc, et lorsqu’il s’agit de construire des chemins, il est également difficile de les rendre parfaits. En échange de tous ces inconvénients, Planet Coaster: Console Edition a une campagne qui prend son temps pour vous apprendre. Il le fait de manière très ludique, sachant montrer les forces du jeu et expliquant correctement comment résoudre les parties les plus opaques du titre: celles qui renvoient à ses finances et à ses employés. Bien sûr, il faut le prendre très calmement. Une fois la campagne passée, les défis, le mode de création et l’expérimentation avec le travail des autres joueurs arriveront via leur option en ligne. Aux problèmes avec le contrôle s’ajoutent quelques bugs étranges.

Son contrôle est presque parfait, mais un contrôleur a toujours ses limites

Plus d’une fois au cours de la campagne, le jeu n’a pas accepté que je sélectionne une action dans un menu et j’ai dû redémarrer la partie précédemment sauvegardée sans perdre ma progression. Cela a également tendance à donner de légères secousses si vous vous déplacez à grande vitesse dans votre parc et, parfois, cela coûte un peu cher de charger toutes les options disponibles. Mais ce sont des bugs qui, même s’ils semblent énormes, sont mineurs lorsque vous commencez à jouer. Long, profond et remarquablement bien adapté aux consoles. Perdez beaucoup de DLC en cours de route ils étaient sur leur version PC et Steam Workshop, mais c’est quand même une très bonne expérience. Vous finirez par bien vous débrouiller grâce à ses nombreuses options si vous êtes capable de jouer calmement. Vous adorerez prendre un peu de la campagne, créer votre parc pendant un certain temps, le supprimer pour recommencer et en télécharger de nouveaux créés par la communauté.

Passer de Planet Coaster du PC à la console a été un changement de puce intéressantC’est vrai que ça manque d’intensité, que la navigation dans ses menus est un peu grossière car on joue avec une manette, que le jeu saccade parfois, que quand on monte sur un roller coaster c’est très clair que c’est un jeu de 2016 et non de 2020 … mais ce qu’il vient faire, il le fait très bien. Il est profondément dans ses systèmes, puissant dans sa proposition et généreux avec le joueur. Cela retient-il votre attention? Vous serez heureux de savoir qu’il est disponible sur Xbox Game Pass. Alors débranchez votre cerveau, allongez-vous et détendez-vous en faisant encore plus de montagnes russes.

