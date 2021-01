Dix ans après sa sortie originale et après une bonne saison absente des magasins, Scott Pilgrim vs the World revient avec une version complète sur PC et consoles qui nous permet de revivre l’action amusante de beat’em up de ce jeu Ubisoft à l’esthétique rétro , qui comprend tous ses DLC et son multijoueur coopératif en ligne. Prêt à combattre les ex-petits amis de Ramona?

Pour moi, c’était déjà une épine coincée dans le cœur. Je n’ai pas joué Scott Pilgrim contre le monde à l’époque, alors chaque fois que j’entendais quelqu’un louer son fou battez-les en action, le charme de ses combats finaux ou tous les secrets qu’il cachait derrière son esthétique rétro, a davantage souffert, car pour couronner le tout, le jeu a disparu des magasins en raison de problèmes de licence. Dix ans plus tard, j’ai pu rembourser cette dette impayée en profitant du retour de Scott Pilgrim avec une édition complète qui apporte tout son DLC avec des personnages supplémentaires, et mieux encore, le tant attendu multijoueur en ligne, ce qui nous permet de profiter de votre coopérative pour quatre avec des joueurs du monde entier. C’est sa grande force, car bien que vous passiez un bon moment à écraser vos ennemis seuls, lorsque vos compagnons de combat entrent en action et ce délicieux festival de coups de poing et de coups de pied si typiques de la Époque 16 bits, L’action de Scott Pilgrim contre le monde: le jeu vidéo – édition complète s’améliore beaucoup.

Alors après toutes ces années d’attente pour profiter de ce jeu de Ubisoft Montréal, J’ai été ravi de découvrir de première main ce qui en fait un titre si spécial, et c’est sa capacité à te surprendre avec une grande variété de scénarios et d’ennemis qui rendront les choses difficiles pour vous. Ne vous laissez pas berner par cette esthétique de pixel art insouciante sur laquelle il parie, inspirée de la sienne Bande dessinée Bryan Lee O’Malley sur lequel il est basé. Les ennemis vont pour tout, ils donnent à peine une trêve, et à de nombreuses occasions, le champ de bataille lui-même peut aussi devenir votre pire cauchemar, soit en raison de ses pièges mortels, d’événements imprévus tels qu’une avalanche de fans fous, ou du toujours gouffres redoutés qui vous feront perdre de précieux points de vie que vous manquerez plus tard pendant combats finaux. Et voici la meilleure partie de Scott Pilgrim contre le monde: le Les ex-petits amis de Ramona, si différents les uns des autres, si hilarants, qu’il est impossible de ne pas les combattre avec un sourire sur le visage et aussi une grimace de tension, car un faux pas peut mettre fin à la partie.

Un beat’em up rétro amusant avec une coopérative en ligne

Ma première impression avec Scott Pilgrim contre le monde était… enfin, pas mal, c’est divertissant, mais rien d’extraordinaire. Quelques minutes plus tard, il était ravi de distribuer des gâteaux à gauche et à droite; lancer des bouteilles, des briques, frapper avec des battes de baseball, des chaises et même avec les corps des ennemis tombés au combat. Et petit à petit, niveau après niveau, j’ai apprécié l’action folle de ce beat’em up plus que de ne pas être un grand hommage aux classiques des années 90, il perd l’occasion de laisser son empreinte personnelle. Au début, cela semble trop simple: coup faible, fort, blocage et saut. Il n’y a pas grand-chose d’autre. Cependant, alors que vous battez les voyous et de nombreux autres ennemis hilarants, vous monterez de niveau comme dans un RPG apprendre de nouveaux mouvements qui colorent l’action.

Dans le jeu original, la mise en ligne est arrivée des années plus tard dans le cadre de l’un de ses DLC, et c’est apprécié! La coop pour quatre est le meilleur du jeu.

Ne vous attendez pas à trouver chez Scott Pilgrim against the World une gigantesque variété de mouvements de combat ou de combos très complexes, et c’est dommage car cela aurait été génial, mais fidèle à la philosophie du “facile à jouer, difficile à maîtriser”, ce moi contre le quartier vous demande précision et agilité mentale pour échapper à leurs défis les plus dangereux, car en plus de bloquer, vous pouvez compteur si vous vous mettez à couvert au bon moment, ou si vous cassez la défense des ennemis en utilisant votre attaque spéciale qui consomme de l’énergie, ou utilisez des clés et des prises avec lesquelles abattre plusieurs adversaires en un seul mouvement. Ce dernier est important car il y a des moments où l’écran sera plein d’ennemis Ils sortent tous, alors oui, c’est facile à jouer, mais ce n’est pas si facile de survivre si vous allez d’ici à là en appuyant simplement sur des boutons. Moins pendant batailles finales qui trouvent toujours un moyen de vous surprendre.

Découvrir comment se protéger des ex de Ramona, ou comment leur faire du mal sans trop souffrir, fait partie de l’attrait des combats qui sont amusants au point. Aussi, avec un esthétique rétro qui respire le charme pour tous ses pixels, avec une couleur et un éclat qui imite parfaitement le style de la bande dessinée originale. Le plus grand soin a été apporté aux moindres détails, avec une mention spéciale pour les animations ennemis et alliés, sans oublier les scénarios; Sept superbes endroits, très variés et avec quelque chose d’unique qui vous encourage à vouloir explorer et vous battre comme un fou. Ubisoft Montréal s’efforce pour que peu importe à quel point vous vous battez sans repos, vous ne sentez jamais que la routine prend le dessus, même au même niveau en changeant radicalement le décor, ou bien sûr, aussi avec de nouvelles classes d’ennemis. Parfois, les différences sont subtiles, un changement de vêtements, une nouvelle arme ou rien d’autre; mais ils suffisent pour que vous trouviez des défis qui vous obligent à adopter de nouvelles manières de combattre.

Il y a un film Scott Pilgrim vs the World, mais le jeu est basé sur les bandes dessinées originales, bien que l’histoire ait ici un poids de témoignage.

Ce n’est pas la même chose de lutter contre un voyou ordinaire que contre un ninja équipé d’un katana, ou contre des mecs déguisés en dinosaures qui crachent du feu et chargent comme des fous. C’est un délicieux le chaos c’est beaucoup plus apprécié en compagnie d’amis, car précisément parce qu’il y a tellement d’ennemis, lorsque vous jouez seul, les combats peuvent sembler quelque peu injustes, voire frustrants. Bien qu’à la fin la pratique fait le maître, et il est très gratifiant de voir comment ce qui paraissait impossible auparavant se fait progressivement naturellement. Pour mettre en évidence les nuances du jeu en équipe, comme il y a un «feu» amical – que vous pouvez désactiver -, les vies sont partagées, et vous pouvez faire revivre ceux qui vous accompagnent en utilisant l’énergie. Allez, ce n’est pas non plus un lit de roses.

Que vous jouiez seul ou avec des amis, vous pouvez choisir de 7 personnages différents: Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Kim Pine et Stephen Stills de l’original, Knives Chau et Wallace Wells de leur DLC, plus un autre secret. Les différences entre eux sont subtiles, modifiant principalement leur attaque spéciale et leur invocation, ce qui nécessite une énergie limitée. En cours de route, fidèle à ce style de RPG, vous pouvez également acheter de la nourriture et d’autres objets avec lesquels boostez vos statistiques de combat. Rien de particulièrement complexe, qui au final a été un peu doux-amer. J’ai vraiment apprécié l’aventure pendant le environ 4 heures cela m’a conduit à vaincre les ex-petits amis de Ramona, mais l’action semble assez simple pour le grand potentiel que dégage le jeu, et bien qu’ils soient peu nombreux, dans la version Xbox One (utilisant la série X), j’en ai rencontré qui une autre erreur, comme des ennemis invisibles ou des phases qui n’ont pas avancé, ainsi que des rivaux un peu loufoques qui peuvent parfois être vaincus avec des méthodes pas très nobles.

Un beat ’em up avec lequel il est difficile de ne pas s’amuser

Une expérience soignée qui sait surprendre et amuserEn accompagnement de l’aventure principale, vous avez plusieurs modes spéciaux Avec lequel continuer à tester vos compétences, que ce soit en mode survie en combattant des zombies, en Boss Rush en combattant tous les boss les uns après les autres, ou même en profitant d’un jeu de ballon chasseur particulier dans le style beat’em up. Cependant, je me suis laissé vouloir quelque chose de plus, et cela inclut absence de nouvelles par rapport à la version originale, ce qui est dommage étant donné qu’un DLC a été annulé dans le passé en raison d’un manque de budget. Je ne veux pas que cela paraisse plus négatif qu’il ne l’est en réalité. Scott Pilgrim Against the World est un beat ’em up amusant avec lequel il est difficile de ne pas s’amuser, qui entre par les yeux, et qui a aussi un super bande son du groupe Anamanaguchi, avec des mélodies très entraînantes … et d’autres un peu répétitives. Mais en général, c’est une expérience soignée qui sait surprendre et amuser par son esthétique, ses références geek, ses affrontements finaux fous et, comme je le dis, son multijoueur coopératif, l’âme de l’action. Si vous le pouvez, rien de mieux que d’en profiter avec des amis du début à la fin.



!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');