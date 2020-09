Dans les années 1990, le passage de la 2D à la 3D semblait être une étape obligatoire pour les sociétés de jeux vidéo «de longue date» afin de rattraper ce que les joueurs voulaient. Et ce n’était rien de plus que de regarder ses séries préférées en utilisant toute la puissance brute des machines de génération de l’époque, en déplaçant des milliards de polygones. Pauvres, ils ne savaient pas ce qu’ils demandaient … Les success stories de ces premières incursions en trois dimensions se comptaient sur les doigts des mains, avec plus de revers que d’idées qui marchaient vraiment si bien, comme la version 2D de ces mêmes sagas bien-aimées. On peut dire, sans crainte de se tromper, que Super Mario 64 a jeté les bases de ce que seraient des jeux de plateforme 3D, devenant un jeu vidéo dont vous pouvez aujourd’hui profiter sans avoir besoin de graphismes à la pointe de la technologie… n’est-ce pas?

Eh bien, c’est pour cela que vous êtes ici, à découvrir dans le Revue de Super Mario 3D All-Stars pour Nintendo Switch, notre verdict pour une compilation qui contient non seulement le classique immortel 64 bits susmentionné, mais aussi deux chapitres tout aussi glorieux de la série 3D. Nous parlons, ni plus ni moins, que Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, des titres qui ont montré que vous pouvez faire différentes choses et innover dans une série, atteignant un succès jouable en cours de route. Eh bien, l’aventure estivale du plombier a eu un succès plutôt limité dans les ventes, en raison de la plateforme qui l’hébergeait, puisque Nintendo GameCube n’était pas l’une des consoles les plus vendues du Big N, étant l’avant-dernière console de bureau dans le classement des ventes de Nintendo. Bonne chance avec cette compilation pour le découvrir!

Comment évaluer une compilation avec trois des plus grands jeux vidéo de tous les temps?

Tâche compliquée à saisir pour évaluer une compilation qui comprend ce qui est mentionné sur ces lignes. Ce ne sont pas seulement trois des meilleures plates-formes 3D de toute l’histoire, mais trois jeux vidéo qui ont marqué des millions de joueurs, assez différents, si cela ne suffisait pas, pour passez de l’un à l’autre et ne décidez pas lequel est votre préféré. Et est-ce que chacun d’eux, avec leurs nombreux avantages et leurs quelques inconvénients, est devenu les jeux vidéo préférés d’innombrables fans de Nintendo, et au-delà, parce que ces titres ils ont su convaincre au point de vendre des consoles. Donc, nous nous concentrerons sur l’évaluation de Super Mario 3D All-Stars en tant que compilation elle-même, sans nous épargner de parler de chacun des titres qui le composent, mais sans entrer dans les détails. Ainsi, nous n’entrerons pas dans la déception que notre héros a eue quand il a atteint le château de Peach et voyez ce qu’il lui en coûterait pour manger le gâteau promis dans Super Mario 64, ou comment vacances dans la paradisiaque Isla Delfino tronqué par un imposteur vandale dans Super Mario Sunshine, ou dans le précieux arrière-plan de l’histoire de la princesse Estela (Rosalina ailleurs) dans Super Mario Galaxy, car il y a des analyses sur le net depuis plus de 20 ans depuis le premier d’entre elles qui vous sortiront de tous vos doutes.

Donc, ce qui a été dit, nous allons nous concentrer sur une compilation qui peut avoir plus ou moins de valeur, selon les mains qu’elle tombe, il existe plusieurs scénarios. Dans mon cas, jetez un œil à cette photo prise pour l’occasion:

J’ai, j’ai tous les originaux depuis son lancement, même le Galaxy 2 que j’ai laissé de côté sur cette photo… comme Nintendo l’a fait d’All-Stars

Et il y aura des joueurs qui non seulement ont joué les trois titres dans leur journée, mais qui ont aussi des jeux et des systèmes pour les exécuter, comme c’est mon cas. Pour être honnête, l’annonce de Super Mario 3D All-Stars m’a ravi, mais pas pour moi, mais pour l’opportunité qui serait pour les autres de les découvrir complètement, ou pour ceux qui veulent se débarrasser de l’épine coincée en n’ayant pu jouir d’aucune d’entre elles. Poursuivant mon cas personnel, je dois dire que les trois sont entrés dans ma vie à des moments très spéciaux. Je garde Super Mario 64 avec beaucoup d’affection, car c’était le début d’une étape où sa console a réussi à me faire faire un vrai ananas avec mes amis. Super Mario Sunshine est venu l’année où j’ai commencé à sortir avec celle qui est devenue la mère de mon fils et de ma femme, tandis que Super Mario Galaxy je l’ai apprécié comme peu d’autres en compagnie de mon petit garçon super doué de manière inattendue grâce au mode coopératif, quand mon fils n’avait que deux ans. Certes, je pense à ces 35 ans de la série Super Mario, et je peux trouver des titres tout au long de ma vie à des moments clés … c’est une autre histoire, mais Il est toujours beau de voir comment la grande franchise N a accompagné certains d’entre nous tout au long de notre vie.

Les changements du trio inclus dans Super Mario 3D All-Stars

Dans le cas de Super Mario 64, depuis 1997 nous avons eu d’autres occasions de le jouer, car non seulement nous avons eu autre version portable sur le marché, avec Super Mario 64 DS pour Nintendo DS, adapté à une console sans stick analogique, du titre qui Il a également jeté les bases de l’utilisation du stick analogique dans les jeux 3D (presque un sacrilège). Ajouter, ce remake Non seulement il avait plus d’étoiles que l’original, mais il a également été traduit en plusieurs langues (y compris l’espagnol) et a introduit d’autres caractères qui n’étaient pas dans l’original. Celui qui nous concerne, pour sa part, ne va pas si loin, car Nintendo a « réglé » en nous offrant l’original, tel quel, sans améliorations graphiques en cours de route, au-delà de prendre sa résolution en haute définition (conserver la qualité des textures), en renommant certains boutons pour qu’ils correspondent aux commandes de la Nintendo Switch (au lieu de « push Start « , vous verrez un » push + « ), et la possibilité de jouer en mode portable.

Surfer Mario! Hmm… cette image a l’air bizarre.

Hors de ça, c’est le même jeu vidéo, et la preuve en est qu’il préserve même les «défauts» graphiques de la version originale, ou plutôt les curiosités qui ont rendu possible son arrivée dans le premier lot de sorties Nintendo 64. Jetez un œil à cette image pour comprendre:

Super Mario au loin sur le point de rester immobile … »…

… et quand il reste immobile. Voyez-vous la différence entre les polygones?

Quant à Super Mario Sunshine, la première chose est de dire qu’officiellement c’est la première fois que nous pouvons y jouer sur une console autre que la Nintendo GameCube ou la Wii (Rappelons-nous ce que nous avons perdu appelé « compatibilité descendante avec la génération précédente »). En dehors de cela, c’est encore le même jeu mais avec une fonction qui est tombée au passage qui dans l’original était présent. Au cas où vous ne le sauriez pas, les boutons L et R du contrôleur GameCube étaient analogiques, qui s’est traduit, dans le cas de ce jeu vidéo, en maîtrisant des choses comme la puissance du débit du jet d’eau Aquac, le joli et utile sac à dos que le plombier porte dans cette aventure estivale. Grâce à cela, vous pourrez mesurer la distance des jets d’eau, ou vous propulser, dans son mode jetpack, avec plus ou moins de force. Dans ce cas, vu l’impossibilité de pouvoir mesurer cela sans la course des boutons analogiques, Dans tous les cas, l’Acuac fonctionne à pleine puissance, perdre quelque chose qui reste une curiosité de l’original, car on peut jouer sans probleme meme avec cette absence. En chemin, nous avons remporté un format panoramique qui vous convient à merveille (Super Mario 64 n’a pas cette possibilité) et un haute définition qui vous fait paraître plus jeune pendant quelques années … à moins que vous ne vous arrêtiez pour observer des détails qui révèlent leur âge.

Venir à Super mario galaxie, est sans aucun doute celui qui sort le meilleur du trio dans cette compilation. Chaque jeu vidéo de notre héros tente toujours de profiter d’une fonction clé de la plateforme qui a donné naissance au titre en question. Dans le cas de Sunshine, ce sont ces déclencheurs analogiques que nous avons perdus, alors que l’aventure galactique a fait un usage intensif du pointeur Wiimote, la télécommande Wii, ainsi que le contrôle de mouvement (en gros, secouez le bouton pour certaines fonctions). La Nintendo Switch n’a pas la combinaison de barres de capteurs et les commandes de pointeur infrarouge, responsables de la «magie» du pointeur, mais fait plutôt un excellente utilisation des gyroscopes du Joy-Con, ou de la manette Pro de Nintendo Switch, pour ramener le pointeur sur nos écrans, de manière à ne pas manquer la méthode originale. Pour commencer, pas besoin de pointer vers l’écran (puisqu’il n’y a pas de barre de capteur dessus) pour l’utiliser, pointez simplement devant l’endroit où nous sommes positionnés. Le pointeur est hors de contrôle? Vous disposez d’un bouton pour le déplacer à tout moment.

Certains « monstres » sont ce que sont les employés du service de localisation de Nintendo, qui nous donnent des moments aussi amusants que de tomber sur cet androïde

Comme nous l’avons dit, Super Mario Galaxy gagne avec le passage à la haute définition, quelque chose qui n’est pas exclusif à Nintendo Switch, puisqu’un accord a rendu possible son arrivée chez NVIDIA Shield en Chine, quelque chose qui a rendu ce jeu vidéo disponible sur un « portable » non-Nintendo, alors que le sujet du pointeur et le contrôle de mouvement, donc la version de Super Mario 3D All-Stars est sans aucun doute la plus fidèle à l’original.

Et ça a l’air si beau qu’ici ça pourrait presque « presque » passer pour un jeu d’avant-garde … mais, s’il s’agit d’en tirer les couleurs, on peut le comparer avec Super Mario 3D World sur Wii U (rappelez-vous qu’il a été annoncé une version Nintendo Switch) ou Super Mario Odyssey pour vérifier combien Nintendo a avancé au cours de toutes ces années en termes de graphismes. Si c’est dans le gameplay, ça compte, chacun a plusieurs problèmes uniques à offrir pour lesquels les années ne sont pas si lourdes.

La force de gravité particulière de Galaxy impressionne toujours et vole un sourire la première fois que quelqu’un la confronte

À la recherche de sens dans la compilation

Le point principal, et peut-être ce que cette compilation devrait nous apprendre, est que le truc va bien au-delà du graphisme. Les trois jeux vidéo qui composent Super Mario 3D All-Stars ils ont des mécanismes tellement différents, ce qui les rend uniques et nous montre le bon travail du Big N lorsqu’il s’agit de chouchouter ses franchises. Le logiciel de l’ère Nintendo 64 a dans de nombreux cas très mal vieilli, non seulement en graphisme, mais aussi en mécanique. Super Mario 64, bien que cela puisse paraître simple aujourd’hui, est une leçon de conception de niveau maître qui conserve son charme et est extrêmement amusante. Habituez-vous à nouveau à votre appareil photo, qui en son temps était une grande innovation pour ce monde, est peut-être le plus grand défi que vous trouverez face à lui, mais certains niveaux semblent certainement «old school», à partir de quand les choses n’étaient pas si simples . Avec les deux autres titres, vous pouvez voir une évolution pour rendre les choses plus accessibles, à la recherche de l’équilibre parfait pour ne pas décevoir les joueurs de longue date.

L’histoire d’Estela est racontée comme une belle histoire. J’ai aimé le lire à mon fils quand il était petit alors que nous partions dans cette aventure galactique

Super Mario 3D All-Stars tente d’être pour Nintendo Switch, ce qu’était Super Mario All-Stars pour Super Nintendo: une compilation des jeux vidéo NES « Super Mario » avec un lifting des originaux 8 bits, car les sprites de personnages avaient été repensés pour l’occasion, ainsi que d’autres éléments graphiques. En plus d’être les mêmes jeux avec une liste de changements minimes (et plus que des changements, plutôt des «adaptations» pour la plateforme), ce que nous pouvons vraiment tenir contre 3D All-Stars est-ce que la Super Nintendo avait tous les épisodes de « Super Mario Bros. » est apparu jusqu’à présent, y compris The Lost Levels (par curiosité, disant que Super Mario World n’était pas inclus au départ, mais plus tard, Nintendo a publié une version mise à jour appelée « Super Mario All-Stars + Super Mario World » pour l’ajouter à l’offre). Arrivé à la compilation Nintendo Switch, on constate qu’elle ne couvre « que » trois générations de consoles (Nintendo 64, Nintendo GameCube et Wii), et Laissez l’excellent et inoubliable Super Mario Galaxy 2 hors de la fête. L’inclusion de ce titre aurait presque été la décision de faire de The Lost Levels une partie de l’original.

Vous avez de la musique depuis un moment!

La cerise sur le gâteau que Nintendo a voulu placer pour compléter cette compilation et offrir une valeur ajoutée, c’est que Super Mario 3D All-Stars comprend la bande originale complète de ce trio d’as, avec littéralement des heures de musique à profiter à tout moment. Cela se traduit par un total de 175 morceaux répartis sur 36 titres de Super Mario 64, ce qui signifie plus de 49 minutes de chansons, 58 de Super Mario Sunshine, 1 heure et 11 minutes, et 81 de Super Mario Galaxy, ce qui ajoute plus de 2 heures de musique! Dans cette saga, il n’y a pas de jeu avec une mauvaise bande son, mais nous tenons à souligner que ce troisième jeu qui complète la compilation a l’un des plus spectaculaires jamais composés, savoir transmettre la grandeur et l’immensité de ce que cela signifierait pour nous d’explorer la galaxie. Il est facile de s’exciter en écoutant leurs mélodies, en partageant la sensation que le protagoniste doit ressentir en visitant des planètes, en découvrant de nouvelles zones, en jouant avec la gravité et la physique … quelque chose que nous pourrions également appliquer au sentiment d’aventure et de plaisir que l’on ressent en jouant à Super Mario 64, ou la chaleur estivale qu’il sait transmettre dans le cas de Super Mario Sunshine. Nintendo ne néglige jamais la musique de ses jeuxencore moins en ce qui concerne son insigne principal.

Conclusion: que les années ne pèsent pas peu de fois est si facile

Nous vous avions prévenu au début: il est difficile d’analyser une compilation qui contient trois des meilleurs jeux vidéo, sans parler des plateformes, de tous les temps. C’est pourquoi, dans cette analyse, nous ne nous sommes pas concentrés sur l’éviscération de chacun d’eux, mais sa valeur en tant que compilation. Que par lui soit la seule façon de profiter des trois sur Nintendo Switch, est déjà un point en votre faveur. Que précisément cette console de jeu ait connu un succès mondial, permettra à beaucoup de ceux qui ont raté ces chapitres 3D de les découvrir. Ce sera aussi l’occasion de s’en souvenir pour ceux qui ne les ont pas joués depuis des années, en comptant sur un facteur portable qui transforme Super Mario 3D All-Stars en quelque chose rond pour les fans du plombier.

Heureux qu’il soit, de repartir pour une promenade!

Il existe de nombreux scénarios dans lesquels la décision sera la bonne décision, tandis que il y aura aussi ceux qui ne voient pas beaucoup de valeur dans cette compilation. Par exemple, si vous les connaissez comme le dos de votre main, ou si vous avez les jeux originaux, les avoir tous au même endroit ne suffira peut-être pas. Pour ajouter qu’un lifting majeur, comme à son époque a été donné aux titres inclus dans Super Mario All-Stars, aurait justifié davantage ce produit réalisé pour le 35e anniversaire de la franchise, étant en réalité exactement les mêmes jeux vidéo, en haute définition et avec quelques adaptations nécessaires pour les rendre possibles sur Nintendo Switch, quelque chose qui va de l’adaptation des textes pour inclure les nouveaux boutons, ou la conversion du pointeur Super Mario Galaxy pour pouvoir travailler avec le Joy-Con ou Pro Controller ( garder un œil sur les commandes sans cette fonction), voire l’absence de déclencheurs analogiques pour rendre Super Mario Sunshine possible tel que nous le savions sur le Nintendo GameCube. Et puis il y aura ceux qui auront l’épine collée de ne pas avoir inclus Super Mario Galaxy 2 dans la proposition, un jeu vidéo très à la hauteur du premier opus, et mérite une place dans cette compilation … mais, quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas détourner l’attention de Super Mario 3D All-Stars en tant que compilation qui nous donne l’opportunité de jouer ces grands classiques intemporels, où que nous voulons, merci sur Nintendo Switch, et sans parler des heures de plaisir qu’il contient. Que vous les connaissiez, ou que vous soyez novice, ils sont un trio d’indispensables pour tous les amateurs de jeux vidéo de plateforme.

Nous avons analysé Super Mario 3D All-Stars en version 1.0.0 grâce à un code de téléchargement fourni par Nintendo Espagne

Une compilation de plates-formes 3D aux formes intemporelles

Para multitud de los primeros juegos en 3D, los años pesan tanto que casi da vergüenza mirarlos a la cara. No es el caso de Super Mario 64, que gracias a este recopilatorio llamado Super Mario 3D All-Stars nos permite volver a disfrutar del título que sentó las bases de los plataformas en tres dimensiones. Es una excelente oportunidad para volverlo a jugar, o descubrirlo, igual que sucede tanto con Super Mario Sunshine, como Super Mario Galaxy, juegos con características y mecánicas tan únicas, que cambiar de uno a otro realmente te hace sentir estar jugando a algo completamente diferente y, a su vez, tremendamente divertido e ingenioso. Esta es una compilación de enorme valor, salvo para aquellos que quizás conozcan estos títulos como la palma de su mano, o ya dispongan de ellos. El poder disfrutarlos donde quieras, es una carta ganadora.

PROS

Tres de los mejores videojuegos de la historia, y ya no digamos plataformas 3D, en un mismo lugar

Un recopilatorio que se se disfruta tremendamente en modo portátil

Excelente adaptación de los controles de Wii en Super Mario Galaxy

CONTRAS

El mayor « contra » es la decisión de no haber incluido Super Mario Galaxy 2

En Super Mario 64, la adaptación al HD podría haber ido más allá. Gráficamente, en conjunto, se siente que se podría haber hecho más

Si posees los tres juegos, las consolas donde disfrutarlos, y los conoces como la palma de tu mano, puede que no estés interesado

