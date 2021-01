Braid, Fez, Limbo et Super Meat Boy; Ces quatre jeux ont complètement changé les règles de l’industrie il y a dix ans. D’une industrie où les jeux indépendants étaient destinés à rester sur des plateformes comme le PC pour être joués par un public minoritaire, nous sommes passés presque d’une année à l’autre pour être l’un des piliers de base de l’industrie. Une bouffée d’air frais, quelque chose qui était hors de la norme et qui, au milieu de la génération du shooter générique aux tons bruns, montrait à lui seul qu’il y avait beaucoup de petits titres qui avaient des choses à raconter et des idées à mettre sur la table qui La plupart des titres grand public n’osaient pas faire ou ne savaient pas directement. Au fil des ans, nous avons pu voir les “pseudo-suites” de deux de ces quatre cavaliers de “l’indiecalypse”: Braid et Limbo qui, bien que The Witness et Inside ne soient pas directement liés, avaient toujours cet esprit de leurs créateurs. Fez allait également continuer mais Phil Fish en a eu assez de l’industrie, il est parti et il ne nous restait plus aucune suite. Team Meat a également eu sa part de problèmes avec l’annonce de Super Meat Boy pour toujours pour les téléphones mobiles en 2014, la séparation d’Edmund McMillen et Tommy Refenes, seul ce dernier restant en studio et avec McMillen faisant autre chose de son propre chef, et le redémarrage ultérieur du développement du nouvel opus du morceau de viande humaine le plus célèbre au monde. monde. Et enfin, après si longtemps La suite tant attendue de ce plat si populaire il y a 10 ans est enfin arrivée, mais le cuisinier a changé la recette et cela peut ne pas plaire à tout le monde.

Monsieur le serveur, mon steak s’est enfui seul

Dix ans vont loin. Pour commencer, Meat Boy et Bandage Girl se sont mariés, ils ont eu une belle fille nommée Nugget. Ce qui n’a pas du tout changé, c’est que le Dr Fetus est toujours un connard capable de kidnapper le bébé afin de rendre le couple fou. Et c’est tout, c’est l’histoire de Super Meat Boy Forever, du moins le déclencheur de tout le reste, car en fait les intrigues et les sous-intrigues continuent de se développer depuis le jeu précédent. Et tout comme le prequel, tout le développement de l’histoire se fait à travers des scènes animées qui abandonnent le style d’animation flash de la première décennie du millénaire et le remplacent par un style et qualité beaucoup plus actuels qu’honnêtement, ils me donnent envie d’une série d’animation dans des conditions.

Mais dix ans permettent également des changements jouables et bien sûr Super Meat Boy Forever en a assez importants que beaucoup n’aimeront pas. Il est très visible qu’il était initialement prévu comme un jeu pour téléphones mobiles. Il est vrai que ce prototype a été abandonné et que le développement a redémarré, passant d’une plate-forme difficile avec un contrôle absolu du personnage pour compenser la difficulté à un autorunner difficile avec un bon contrôle à manœuvrer, mais cela rend souvent la plate-forme difficile est quelque chose qui c’est assez perceptible. Est-ce mauvais? Eh bien, cela dépend de la façon dont chacun le voit. Ce qui est clair, c’est que si vous cherchiez exactement ce que vous avez trouvé dans les deux premiers versements de la franchise, au moins, il est temps de changer d’état d’esprit.

Les particularités et différences de Forever concernant les deux premiers versements sont plusieurs. Le plus évident est une avance automatique Meat Boy, Bandage Girl et les dix-sept autres personnages jouables que nous débloquons lorsque nous remplissons les conditions. Un autre changement assez évident est que maintenant peut être attaqué avec des coups de poing et des coups de pied pour se débarrasser des ennemis et modifier la trajectoire ou la longueur des sauts. Et le dernier grand changement est l’un de ceux que l’on ne voit pas à l’œil nu et c’est ça les niveaux sont générés aléatoirement à chaque nouveau jeu que nous créons. Chaque écran est constitué de petits fragments placés et réarrangés de manière à ce que chaque nouveau jeu soit différent. Encore une fois, est-ce bon ou mauvais? Eh bien, il y aura ceux qui le recevront à bras ouverts et qui cela les dérange davantage.

Obtenir les sucettes est un défi, qui est récompensé par le déverrouillage de nouveaux personnages

Quelqu’un voulait-il faire un clin d’œil aux jeux d’il y a 30 ans?

Et c’est que Super Meat Boy Forever a un problème, son nom est Meat Boy et il n’est pas un Meat Boy. Je ne veux pas ressembler à un disque battu, mais le jeu flash original et sa suite Super étaient des plates-formes de précision, des sauts mesurés, beaucoup de choses qui vous tuent et une mobilité diaboliquement polie qui répondait parfaitement au niveau de demande attendu du joueur. Une autre chose très différente était que plus tard, chacun avait la patience nécessaire pour ne pas casser plus d’une commande. Et Forever n’est pas ça, c’est tout autre chose. Mais ne vous méprenez pas, ce n’est pas du tout un mauvais match. La vitesse diabolique est là, les scies et les pièges sont toujours là et en tant qu’autorunner, il est très bon, le genre qui nécessite des réflexes rapides et une capacité de réaction assez exigeante. C’est tout simplement différent et je dois admettre qu’au début les changements ne m’ont pas convaincu du tout car ce que l’on cherche dans une suite est exactement le même que vous connaissez et aimez déjà, mais au fur et à mesure que je progressais, ces préjugés ont disparu et, bien que ce ne soit pas pareil, c’est similaire et assez bon pour plaire à ceux qui ne sont pas convaincus au début.

Toutes les recettes acceptent-elles de si grandes variations?

Et malgré le gain progressif des nouveaux changements au cours des cinq heures qu’il m’a fallu pour le transmettre, le doute quant à savoir si Super Meat Boy Forever ne serait pas meilleur sans être un autorunner me traversait la tête tout le temps. Dans les précédents Meat Boys, il est vrai que si vous vouliez obtenir les meilleurs scores, vous deviez courir tout le temps sans vous arrêter, mais si vous n’étiez pas pressé, vous pouviez le faire calmement, vous permettant de relever les défis dans les deux sens. Ici, cette option n’existe pas. De plus, chaque monde a une série de nouveaux éléments et particularités que, sans tutoriel entre les deux, le jeu veut que vous sachiez comment l’utiliser et en profiter dès le premier instant, ce qui ne se produit pas. Oui, si vous mourez quelques fois parce que vous ne saviez pas que vous pouvez frapper cet ennemi deux fois au lieu d’une fois, on comprend vite ce qu’on vous demande, mais ce sont deux morts injustes que Super Meat Boy n’a pas utilisé pour permettre et à la fin de nombreuses fois, vous avez le sentiment de progresser par essais et erreurs.

Que les niveaux soient générés aléatoirement est une bonne chose car chaque nouveau jeu est comme sortir un nouveau Super Meat Boy Forever, et la communauté speedruner va sûrement faire des choses merveilleuses avec cette option, mais en tant que joueur normal, il y a des moments où le “Blocs” qui forment les écrans et bien sûr Je ne pense pas qu’il soit préférable d’avoir de longs écrans aléatoires que d’avoir des écrans plus courts conçus à la main. Sans aucun doute, ce qui souffre le plus dans le titre est le level design. Je ne suis pas sûr de la part de ce travail que McMillen a fait dans les autres épisodes de Meat Boy, mais en comparant The End is Night and Forever, je crois fermement que Team Meat a perdu beaucoup dans cette section avec le départ du père d’Isaac. À mon avis, ici, cela a empiré.

Mais c’est que même avec tout a toujours cette essence de Meat Boy, cette vitesse, cet humour noir, ces niveaux pleins d’objets de collection super compliqués, pleins d’écrans secrets, avec un deuxième tour du jeu avec des versions sombres de chaque niveau qui doivent être débloquées au préalable et qui sont tout sauf faciles, leurs personnages secrets. En fin de compte, tous les éléments sont ici, à l’exception du contrôle et de la conception des niveaux, et c’est malheureusement assez important pour l’expérience Meat Boy.

Super Meat Boy Forever – Viande assaisonnée avec une autre épice

Donner une conclusion sur Super Meat Boy Forever est beaucoup plus difficile pour moi que je ne le pensais. J’ai passé un bon moment. Je sais que je vais continuer à jouer Parce que les plateformes exigeantes sont mon genre préféré, il me reste beaucoup de choses à débloquer et je veux le faire, ce qui est déjà un bon signe. Mais le sentiment que “ce n’est pas Meat Boy, c’est autre chose avec Meat Boy” je pense ne m’a pas quitté tout le temps. Je suis convaincu que ceux qui ont apprécié les deux autres livraisons sauront trouver un petit trou dans leur cœur pour Forever et quiconque aime les autorunners difficiles l’appréciera aussi, mais la saveur que laisse ce plat, et me pardonne la comparaison Lecteurs vegan, ce n’est pas celui d’un bon steak, c’est celui du riz aigre-doux.

Nous avons analysé Super Meat Boy Forever grâce à un code numérique fourni par Plan of Attack. Version analysée: 614112291546138



Nouveau plat, nouvelle saveur

S’approcher de Super Meat Boy pour toujours s’attendre à un Meat Boy classique est une erreur. Les changements sont suffisants pour le faire ressembler à un autre jeu différent, mais en même temps, il contient encore de nombreux éléments qui continuent à en faire un Meat Boy. Si vous êtes un fan des jeux précédents, vous aimerez peut-être (ou non) les changements, mais il y a des moments où changer et essayer de nouvelles choses est bien, même si tout ne se passe pas aussi bien que nous le souhaiterions.

AVANTAGES

Techniquement, il a un nombre infini de niveaux grâce au fait qu’ils sont générés aléatoirement

Ridiculon, une vieille connaissance des bandes sonores de Team Meat, revient pour faire sa propre bande originale avec des chansons assez rock qui restent dans la tête

Malgré les changements, il se sent toujours comme un Meat Boy au fond

LES INCONVÉNIENTS

Il y a des moments où le caractère aléatoire des niveaux provoque la génération d’écrans quelque peu étranges et longs

Contrairement aux jeux précédents, les personnages à débloquer ne changent pas le gameplay

Les changements de gameplay se heurtent au début et peuvent ne pas convaincre tout le monde

