Dans ce monde où il ne reste pratiquement plus de parcelles de terre, ni les navires ni les navires ne sont les protagonistes: les cavaliers et leurs énormes faucons armés le sont. Nous explorons ce monde magnifique dans la revue The Falconeer.

Peu importe que vous contrôliez un navire, un chasseur moderne ou un faucon, ces types de jeux de combat aérien ont un dénominateur commun et un système de jeu difficile à analyser. Car qu’est-ce qui fait que certains jeux se démarquent tandis que d’autres tombent dans l’oubli? Peut-être un mélange de contrôle raffiné, de mécanique solide et variée et de conception de niveau complexe, car l’espace aérien peut s’avérer trop homogène. En fait, même dans le grand Star Wars: Squadrons, récemment sorti, qui impressionne par sa belle vision de l’espace, et ses systèmes d’équilibre entre armes, énergie et bouclier; J’ai fini la campagne avec le sentiment que les niveaux auraient pu être utilisés davantage. Créez plus de situations où l’espace restreint ou la navigation entre les astéroïdes ou les contours d’une station spatiale porteraient encore plus de poids.

Non, créer un jeu avec des mécaniques de vol n’est pas facile. Par conséquent, voyez qu’un développeur comme Tomas Salas (connu dans le monde des mods pour ses contributions à Skyrim) s’aventure à le faire pratiquement seul, cela me semble tout un exploit. Et The Falconeer a cette marque de l’auteur, que l’on retrouve dans l’harmonie des couleurs et dans le monde maritime qu’il a créé pour l’occasion: un ensemble de archipels divisé en factions où la guerre, les pirates et les empires se battent pour la domination du territoire et le commerce entre les îles. La différence est que, bien qu’ils aient des navires et des navires avancés, la supériorité guerrière est fournie par le faucons: énormes oiseaux agiles chevauchant des cavaliers et des armes puissantes.

Malgré la beauté de ce monde, cependant, le modèle commence bientôt à se déployer. Le jeu est divisé en chapitres, missions et tâches annexes, Mais la routine fait rapidement des ravages et le joueur découvre que Le Falconeer a du mal à se détacher de la structure de ses missions. Au début, il est facile d’entrer dans le monde qui nous entoure, mais après quelques heures de jeu, nous découvrons que les choses n’ont pas beaucoup changé. Il y a missions de livraison de documents et de ressources, d’investigation de zones, combattre avec les ennemis ou escorter un compagnon.

Les couleurs de The Falconeer créent de superbes imprimés alors que nous survolons cet océan éternel.

Peu de fois, dans le développement de ces missions, nous avons vu quelque chose qui sort de la norme. Oui, parfois nous pouvons collecter des mines d’eau pour les larguer sur un navire et faire beaucoup plus de dégâts qu’avec notre arme; dans d’autres, vous devez prendre d’assaut les forteresses ennemies et prendre soin non seulement de leurs unités aériennes, mais aussi de leurs tourelles défensives. Mais, Sur le long terme, le jeu ne présente pas de situations qui mettent à l’épreuve nos capacités de vol. Les ruines et les archipels que nous survolons ne sont guère utilisés pour ajouter un risque supplémentaire. Le monde est simple et ouvert et ne restreint qu’une certaine zone lorsque nous entrons au combat.

Contrôler son cavalier et son faucon est une expérience agréable. Il ne fait aucun doute que Salas a mis beaucoup d’efforts pour que le contrôle du faucon soit très soigné et réponde aux plus grandes subtilités du manche de contrôle. La précision et la réponse sont imbattables; ou bien, ce pourrait être si nous avions une télévision de 120 Hz, car le jeu est capable de ces taux de rafraîchissement élevés et je ne peux qu’imaginer que cela améliorerait encore plus ce contrôle. Mais même si le mouvement est fluide, les combats redeviennent routiniers. Une fois que vous vous êtes battu plusieurs fois, vous avez déjà eu une bonne idée de ce à quoi vous attendre. L’intelligence artificielle des unités n’est pas capable de surprendre le joueur et, lorsqu’elle est proche, elle se transforme en un virage constant les uns avec les autres sans appliquer des dynamiques et des manœuvres différentes au combat aérien, au-delà de pouvoir faire quelques virages serrés pour sortir gracieusement. de certaines situations. Dans les chapitres suivants, les ennemis sont rafraîchis, ajoutant de nouvelles unités et certaines plus puissantes, mais presque tous leurs motifs sont très similaires et, au-delà de l’esthétique, il y a peu de différences.

Vue à vol d’oiseau

Tout est relativement simple et c’est peut-être le problème avec The FalconeerLe Falconeer crée un système de progression pour marquer les difficultés des missions principales et permettre au joueur de personnaliser un peu plus son faucon et son cavalier. Dans la base Nous pouvons reconstituer nos munitions et armes, ainsi qu’améliorer les mutagènes qui altèrent quelque peu la capacité de vol de l’oiseau, tandis que l’intéressant vient avec les permis: une série de documents qui, une fois achetés, nous permettent d’échanger avec d’autres villes et d’acquérir des compétences supplémentaires. , en tant que capacités magiques pour notre créature qui nous donnent plus de dégâts ou de santé.

Pourtant, tout est relativement simple et c’est peut-être le problème du Falconeer: ne vous encourage pas à continuer d’explorer ce monde marin, au-delà de profiter du plaisir de voler et de ses beaux changements de lumière et de couleur. Une tentative a été faite pour animer l’expérience avec une histoire qui semble complexe en raison des relations politiques et commerciales entre les différentes factions qui peuplent les archipels, mais tout est raconté en dialogues explicatifs simples Ils n’aident pas à captiver l’intérêt du joueur.

Cela n’aide pas non plus que la conception de la mission soit si lente; Beaucoup d’entre eux commencent par la simple tâche d’aller à un point et de le survoler, puis d’aller à un autre et de faire de même; sans simplement toucher le contrôleur jusqu’à ce que les ennemis apparaissent et que le combat commence. Le plus gros problème réside dans les moments où nous mourrons, car nous devrons répéter la mission depuis le début. Il n’y aurait pas de problème là-dedans, en principe, si ce n’était du fait que nous devions à nouveau traverser ces «temps morts» pour survoler des zones ou escorter le navire jusqu’au début de l’action, ce qui rompt considérablement le rythme des jeux en les pics de difficulté les plus élevés. Des pointes qui nous incitent à dévier de l’histoire principale pour améliorer notre équipement en accomplissant des missions secondaires, les deux ou plus routinières.

Le combat devient quelque peu répétitif une fois que nous maîtrisons les ennemis.

Le Falconeer est frappant car son style visuel agréable correspond très bien aux valeurs de la nouvelle génération. Bien que ce ne soit pas un jeu graphiquement ambitieux, le jouer dans un Xbox série x nous permet d’avoir une expérience à une résolution de 4K et 60 fps ou 1800p et jusqu’à 120 images par seconde cela le favorise beaucoup, non seulement pour la fluidité des commandes, mais aussi pour pouvoir mieux apprécier les unités ennemies et les éléments éloignés. Comme l’a confirmé Salas lui-même, le jeu aurait pu être parfaitement rendu en 4K, mais les fps auraient été relégués à environ 100fps et il a décidé de privilégier ce dernier pour ce mode. Dans Série S, nous pouvons choisir entre 1800p et 60 fps ou 1080p et 120 fps.

Le Falconeer est un jeu accrocheur, avec une fluidité très aboutie et un contrôle précis, mais sur le long terme, il présente des moments de fatigue, En entrant dans une dynamique trop routinière dans leurs missions et batailles, qui sont au cœur de l’expérience. L’exploit de Salas est apprécié pour porter tout le poids du jeu en charge d’une seule personne, mais il y a certains éléments, dans l’intelligence artificielle des ennemis et la conception des missions et des niveaux qui auraient peut-être bénéficié d’un second avis.

