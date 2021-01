TOHÚ est une aventure graphique très classique. Nous pointons avec la souris et cliquons, collectons des objets et interagissons avec ceux de l’environnement. La chose la plus difficile dans le jeu est de savoir ce qu’il faut faire dans chaque pièce. Le plus simple est de profiter du design artistique de chacun de ses lieux. Nous vous en parlons dans votre analyse.

J’adore les jeux d’aventure, c’est l’un de mes genres préférés, je suis amoureux des jeux classiques de LucasArts, j’adore Le Secret de Monkey Island (et qui n’aime pas avec deux doigts de front?), Manny Calavera, aux garçons qui sont entrés dans Maniac Mansion (surtout Bernard), et j’essaye d’être très attentif aux titres de ce style qui sont publiés aujourd’hui. Je pense personnellement que c’est l’un des genres dans lequel il est plus difficile de mettre en évidence. La raison en est que ces jeux de la fin des années 80 et 90 sont des chefs-d’œuvre indéniables. Une aventure graphique doit avoir un monde beau, intéressant et nuancé. Chaque fois que nous ne savons pas comment résoudre un casse-tête, nous le parcourrons de haut en bas, il est donc important que vous ayez des choses à regarder, avec lesquelles rire et avec lequel profiter. Il doit avoir des personnages charmants, qui livrent des discours fantastiquement bien écrits ou qui ont une présence imposante. Vos énigmes doivent être bien équilibrées. Ils ne peuvent être ni trop faciles ni trop difficiles [Hola, Mundodisco de PSX. Te odio], et tous ces éléments doivent être parfaitement cohérent. Allez, ce n’est pas un genre facile.

La chose normale est que les productions sortent qui naviguent par succès dans certaines de ces sections mais qui font naufrage dans le reste. Et ici les améliorations techniques, les nouvelles générations ou ces histoires ne valent rien. L’aventure graphique est un genre pur qui n’a besoin que de bons textes, d’une bonne présentation artistique et de bonnes énigmes. Le reste est pointer et cliquer. Je vous ai dit tout cela en guise d’introduction car TOHÚ est une aventure graphique pointer-cliquer coupe très, très classique. Nous sommes une petite fille qui a le pouvoir de devenir un robot. Quand c’est le cas, il peut transporter et déplacer de gros poids. Lorsqu’il est humain, il peut se faufiler à travers de petits trous et sauter. C’est la particularité du jeu, le reste des mécanismes d’action sont basés sur le déplacement du pointeur sur l’écran, la vérification de ce avec quoi nous pouvons et ne pouvons pas interagir, la prise d’objets et de petites discussions avec les personnages que nous rencontrons.

L’univers de TOHÚ est formé sur le dos de milliers de poissons qui flottent dans les airsLe développement est également classique. Chaque nouvelle section à laquelle nous arrivons compose une nouvelle peinture murale avec des objets, des personnes et des environnements qui sont liés les uns aux autres pour compléter un mystère, un «quelque chose» qui se connecte à un autre «quelque chose» pour générer un autre «quelque chose» qui sert à ouvrir cela porte que vous avez vue en arrivant. C’est-à-dire, TOHÚ ne réinvente pas la roue, n’essaye pas d’utiliser les rythmes d’une aventure graphique pour faire une histoire conversationnelle avec des décisions, rien de nouveau. Il reste fidèle aux conventions, rendant inévitables les comparaisons avec plus de trente ans d’histoire d’aventure. Et perdre.

En tant qu’aventure graphique, cela n’ajoute rien à un genre aussi vétéran

De tous les éléments qui doivent être parfaitement équilibrés dans ces jeux, TOHÚ approuve avec une note dans l’esthétique, dans le domaine artistique. Si nous les fans de Xenoblade Chronicles et ceux de l’œuvre de Terry Pratchet avons quelque chose en commun, c’est que nous avons une prédilection pour les mondes qui sont créés au-dessus de grands animaux. L’univers TOHÚ est formé sur le dos de milliers de poissons flottant dans les airs. Sur chacun d’eux il y a une ville, une personne et quelque chose se passe; presque comme avec Le Petit Prince. Le titre commence sans vous donner beaucoup d’explications sur son contexte, donc voyager avec la fille d’un poisson à l’autre est merveilleux. Ses habitants sont extrêmement diversifiés; mais il y a généralement toujours une constante dans la représentation de chaque zone: le croisement entre l’animal, l’humain et le mécanique pour générer des architectures et des gadgets impossibles. TOHÚ sait que cette approche est très attractive, et la montre avec un style artistique dessiné, bande dessinée pour enfants très européenne.

Cela m’a rappelé un peu la série britannique Hilda, que vous pouvez voir en ce moment sur Netflix; très Apple Arcade, en fait. Dans cet aspect, le jeu vidéo est incontestable. Il est beau de faire rage et regorge de détails très cool. Parfois, il combine ce style coloré, mais un peu ocre, avec des éclairs d’anime; à d’autres occasions, il fait un clin d’œil aux escaliers mythiques d’Escher … et regarder, observer et toucher ces espaces aide beaucoup à ce que le jeu soit une aventure graphique. À cet égard, il s’appuie bien sur le genre. Malheureusement, TOHÚ perd de la vitesse dans ses autres sections de la capitale.

TOHÚ est-il une aventure graphique digne des classiques?

Le monde de TOHÚ est beau et très suggestif

J’ai passé l’aventure sans jamais être tout à fait clair pourquoi je faisais ce que je faisaisIl y a un problème dans l’utilisation de beaux réglages, très détaillés et pleins d’éléments qui bougent: comment savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas? Il en coûte cher de savoir avec quoi vous pouvez et ne pouvez pas interagir, quelles choses sont essentielles pour passer à l’écran suivant et lesquelles sont décoratives. Pour aggraver la lisibilité de la scène, TOHÚ ne se déroule pas dans un monde pirate identifiable, dans un futur cyberpunk ou dans le bienheureux Lordran. Ses événements se produisent dans un propre réalité avec ses propres règles. Autrement dit, pour comprendre ce qu’il faut faire et comment c’est un énorme gâchis. Par exemple. La fille est arrivée sur un site et a dû faire voler son vaisseau spatial. Il y avait cinq bâtons attachés autour et des moustiques volaient. Après être devenu fou avec la solution de cette scène, il s’avère que le foutu navire a utilisé ces moustiques comme animaux de trait. Autrement dit, il devait les prendre et les emmener dans chacun des clubs. Cette absurdité m’a renvoyé aux énigmes obtuses de ce PSX Disc World. Je vous jure que j’ai passé l’aventure sans jamais être tout à fait clair pourquoi je faisais ce que je faisais.

Se divertir grâce à son histoire et son décor

Et vous vous demanderez: “alors, comment avez-vous réussi à terminer le jeu?” Eh bien, parce que TOHÚ lui-même sait qu’il est impossible de comprendre ce qu’il faut faire et introduit des indices. En accédant au menu, et en résolvant une petite énigme, le jeu vous présente une bande dessinée dessinée avec des croquis, un storyboard, expliquer ce que vous devez faire. Il m’est arrivé à plusieurs reprises que lorsque je suis venu dans un nouvel endroit et que, en regardant cette aide, je n’ai même pas compris ce que je devais faire. Et cela nous amène à un autre problème du jeu: à quoi ressemble l’exploration dans ces moments où vous êtes perdu? Y a-t-il des choses amusantes à découvrir pendant que vous réfléchissez? Eh bien non, c’est mauvais, car c’est inexistant. Notre protagoniste ne peut parler à presque personne. À l’exception de certains écrans qui ont plusieurs zones, nous sommes seulement autorisés à regarder ce qui apparaît à l’écran; et oui, tout est beau, mais ça finit par vous ennuyer que ce soit si mignon et présomptueux au prix de rendre l’information sur quoi faire si opaque.

Discworld a réglé le problème de ses énigmes invraisemblables avec de fantastiques conversations bien écrites. Machinarium a aussi son propre monde avec ses propres règles qui sont agréables à regarder, comme celle-ci, mais il accélère le rythme du jeu avec des énigmes dont le raisonnement fait partie du récit. Ici, ils sont difficiles car il est très difficile de les comprendre et, en outre, ils sont intrinsèquement compliqués. Cela signifie-t-il que TOHÚ est un mauvais jeu ou une mauvaise aventure graphique? Ce qu’il veut dire, c’est que sa facette en tant que telle est reléguée au rang de beau jeu à regarder. Son graphisme gêne l’agilité de l’action, le rythme, et empêche ce qui doit être résolu d’être amusant. Et c’est dommage, car comme je l’ai souligné dans l’introduction de cette analyse, les références ne manquent pas pour savoir faire un beau jeu d’aventure aussi bien que ludique.

De plus, comme je l’ai dit, le jeu le sait. Non seulement cela vous donne ces indices totalement évidents pour que progresser ne soit pas un problème, mais à un moment donné de l’aventure, le titre passe déjà de vous mettre au défi à trouver des choses et à vous défier avec des mini-jeux. Certains sont très génériques, d’autres sont une torture pour les sens et d’autres peuvent être vus comme accomplis. Alors, pourquoi ai-je vraiment passé un bon moment à arriver à la fin du match? Eh bien, parce que l’histoire qu’il vous raconte est belle et sert à expliquer le passé d’un monde qui suscite la curiosité et, comme c’est si beau, la vérité est que vous voulez savoir des choses sur son origine et son avenir.

Pour qu’il soit plus facile de voir sa fin sans s’ennuyer, TOHÚ n’est pas trop long. En utilisant les pistes, vous pouvez l’aérer en trois séances pas trop intenses. Bien sûr, si vous osez essayer de deviner par vous-même ce qu’il faut faire dans chaque domaine, vous avez un jeu pendant un moment. Bref, TOHÚ est un jeu vidéo que vous terminez pour sa beauté, mais qui manque beaucoup de muscle en tant qu’aventure graphique.

