L’une des meilleures expériences d’horreur psychologique de ces dernières années. Dans l’analyse de Visage, vous découvrirez un jeu de cauchemar qui sait vous donner du fil à retordre avec de nombreuses frayeurs, des scènes choquantes et une maison maudite que vous voudrez quitter dès que vous y aurez mis les pieds. Aimez-vous avoir peur?

Je suis un monstre, je ne découvre rien de nouveau, que tu m’as déjà vu crier et perdre ta dignité à plus d’une occasion. Mais je suis aussi passionné par Jeux d’horreur. J’adore qu’ils me fassent passer des moments difficiles, ce qui, d’une certaine manière, m’a immunisé contre certaines frayeurs. Ou c’est ce que j’ai pensé. Après avoir profité de la remarquable Amnesia Rebirth il y a quelques semaines à peine, j’entre dans le noir maison hantée Visage a été une véritable torture. Quel cauchemard! Quand j’ai cru que j’étais en sécurité, que je débarrasserais le monde d’un autre de mes cris, un fantôme est apparu, ou une lumière s’est éteinte, ou je ne sais pas ce qui se passait autour de moi, oui, je criais à nouveau. Sauter encore et encore, jurer, vouloir parfois quitter le jeu pour ne pas subir de crise cardiaque.

Est-ce que j’exagère? Jetez un œil à la vidéo de gameplay qui accompagne cette critique pour vous donner une idée de “à quel point” j’ai eu avec cela survie horreur à la première personne qui est apparu il y a cinq ans, à l’époque où PT était le protagoniste absolu, grandissant, s’améliorant, ajoutant de nouvelles options sombres dans le seul but de vous tourmenter comme seuls les meilleurs jeux d’horreur savent faire. Et le résultat est louable, avec un style qui va au-delà d’être une simple copie du phénomène Silent Hills.

Vos premiers pas dans cette foutue maison peuvent vous faire penser autrement, marcher lentement dans un couloir en sachant qu’il y a “ quelque chose ” qui se cache?, Mais bientôt vous verrez que Visage cache plus qu’il n’y paraît. quatre chapitres qui racontent leur propre histoire avec leurs propres mécanismes de jeu. L’un est très concentré sur les frayeurs, sur l’avancée sans mourir dans la tentative, tandis qu’un autre rappelle les classiques Resident Evil et son puzzles, avec des objets qu’il faut porter d’ici à là en évitant, encore une fois, de mourir en chemin. Cela contribue au fait que l’expérience, étant essentiellement la même, est capable de vous surprendre pendant le environ 15 heures ce qui peut vous amener à terminer toute l’histoire. Et pourtant, vous voudrez peut-être revenir en arrière à la recherche d’objets de collection qui peuvent vous aider à mieux comprendre l’histoire d’horreur cryptique écrite avec du sang sur les murs de cette maison, qui, par ses propres mérites, est devenue le décor de jeu idéal pour tout fan d’horreur.

Quatre histoires, un cauchemar partagé

Je l’ai très clair. Au minimum, je cours par la porte – spoiler: c’est un exploit – et si vous ne pouvez pas, je me jette par la fenêtre. Ce que je ne ferais jamais, c’est rester enfermé dans une maison avec des lumières scintillantes, des bruits d’outre-tombe et des apparitions fantomatiques. Et c’est juste ce que j’ai dû souffrir dans la peau de Dwayne Anderson, le nouveau locataire d’une maison qui a vu de nombreuses tragédies se produire au fil des ans. Plus précisément, il y a trois histoires d’horreur qui sont liées à un dernier chapitre situé dans le présent du protagoniste, dans les années 80, pouvant les compléter dans l’ordre que l’on préfère, et entre les actes explorer la maison à la recherche d’indices et d’objets clé pour atteindre le résultat final. Un voyage cauchemardesque que vous devez vivre pour vous-même si l’horreur de survie est votre truc, même si le jeu peut parfois l’être quelque peu frustrant en raison de la capriciosité de son action, avec certains défis qui nécessitent des actions qui ne sont pas toujours logiques.

Un voyage cauchemardesque que vous devez vivre pour vous-même si l’horreur de survie est votre trucCe que j’aime chez Visage, c’est que chaque histoire est unique. Ce sont de petits détails, des nuances qui contribuent à marquer les différences entre les chapitres, mais ils suffisent pour qu’après un épisode, le jeu puisse continuer à vous surprendre avec de nouveaux défis. L’histoire de Lucy est celui qui rappelle le plus PT, mais laisse toujours son empreinte personnelle avec l’utilisation d’un appareil photo -dans le plus pur style Fatal Frame- qui est notre seule défense contre l’entité diabolique qui nous poursuit, nous donnant scènes brutalement effrayantes dans des environnements sombres où vous voyez à peine ce que vous avez sous les yeux. Vous déclenchez le flash, tout s’allume un instant, et retournez dans l’obscurité; Vous photographiez à nouveau … et vous ne savez jamais ce que vous allez voir, ce qui génère une tension incroyable également dérivée de l’apparition d’images qui ne sont visibles qu’avec ce flash de lumière. Ce qui m’amène à parler compteur de santé mentale présent dans Visage, car il est essentiel de survivre aux horreurs de ce jeu vidéo.

Lorsque la raison tombe, vous subirez plus de moments de terreur, avec des situations aléatoires qui peuvent conduire à la mort.

Si vous restez trop longtemps dans l’obscurité, l’indicateur de santé mentale chutera jusqu’à ce que le événements paranormaux ils vous rendent fou. Une télévision qui s’allume, des lumières qui s’éteignent, des appels téléphoniques, des apparitions terrifiantes au bout de la salle … tout est possible, même mourir aux mains d’une âme tourmentée; ce qui provoque encore plus de tension car ce sont des événements aléatoires. Comment survivre? Évitez l’obscurité Ça aide bien sûr, mais ce n’est pas toujours possible, les lumières vont et viennent! Il va donc falloir prendre des pilules pour calmer les nerfs ou allumer des bougies pour calmer son esprit. Les objets sont tous extrêmement limités, vous ne pouvez donc pas en abuser. Il existe également des briquets qui vous aident à voir dans l’obscurité, mais ceux-ci n’empêchent pas votre santé mentale de baisser et pour couronner le tout, leur carburant est limité, donc il y aura des moments où vous n’aurez littéralement rien d’autre que le flash de l’appareil photo pour voir. l’obscurité. Vous pouvez vous faire une idée de la tension que tout cela génère.

Il y a des moments où vous n’aurez que le briquet pour voir dans l’obscurité, et comme vous pouvez le voir, ce n’est pas qu’il éclaire beaucoup. Quelle tension!

Reprenant l’histoire de Lucy et de ce grotesque monstre dans le placard, c’est un épisode qui en quelque sorte abuse des frayeurs appelées sauts, avec des bruits forts ou des apparitions soudaines qui vous coupent le souffle, mais quand même, il parvient à créer la peur avec la seule idée de faire face à ses horreurs, ce qui en dit long du bon travail réalisé par le studio indépendant SadSquare. Un style très différent est celui proposé par le deuxième des épisodes, Des douleurs, dans lequel vous trouverez notamment de nombreux puzzles dans le style de Resident Evil et d’autres classiques d’horreur de survie. Bien sûr, il y a des frayeurs, et vous pouvez mourir, mais ici Visage parie sur vous défier avec des énigmes, vous emmenant d’un endroit à l’autre à la recherche d’objets et de clés qui vous permettent d’avancer. Et c’est très bien car cela vous oblige à faire attention à la scène, aux indices que vous y trouvez et même au son pour échapper aux labyrinthes ou activer d’étranges mécanismes. Frappe le? Parfois, cela passe de cryptique, avec des défis manquant de logique ou trop fantaisistes.

Devoir frapper un mur trois fois, juste parce que, ou prendre une chaussure de maison pour mettre sur le lit … eh bien, ce n’est pas quelque chose que vous penseriez à cela en premier. Moins quand une vieille folle cherche à enfoncer un couteau dans votre cœur. Et ce sont ces moments qui vous sortent de ce fantasme terrifiant qu’est Visage, créant des situations quelque peu frustrantes qui ils abusent du hasard pour vous énerver. Comme je le dis toujours, j’aime avoir des moments difficiles, mais j’aime aussi me sentir en contrôle et que si je meurs, c’est entièrement de ma faute. Heureusement, perdre la vie n’est pas un plus gros problème que de “revenir” au dernier point de contrôle, garder intactes toutes les actions effectuées tant que le jeu a été enregistré, mais même ainsi, cela peut parfois être exaspérant. Il y a eu un moment précis où, avec une faible santé mentale et sans pilules pour en atténuer les effets, l’ennemi m’est apparu encore et encore, mettant fin à ma vie. En fin de compte, c’était la chance, que dans l’une des nombreuses tentatives, il ne soit pas apparu, ce qui m’a permis de continuer.

L’intrigue n’est pas particulièrement originale, mais elle nous laisse des scènes très choquantes et des moments de pure terreur psychologique dans VisageL’histoire de Dolores vous fait également voir plus clairement un autre des problèmes de Visage: elle Inventaire, ce qui est inutilement encombrant. J’aime l’idée de porter un objet dans chaque main qui peut éclairer le chemin avec le briquet tout en utilisant l’appareil photo, mais la gestion des stocks est parfois terrible, surtout lorsque vous devez utiliser les deux mains. S’il y a de la place dans vos poches, vous pourrez y ranger tout ce qui s’y trouve, mais si ce n’est pas le cas, vous devrez jeter des objets au sol de manière orthopédique pour, par exemple, déplacer un tableau ou frapper avec un marteau. Et ça, quand on est pressé, c’est horrible. Il y a aussi des moments où par négligence ou quoi que ce soit, vous finissez par laisser un objet vital sur le sol, et si vous quittez la pièce, il est automatiquement rangé dans un placard qui n’est pas toujours facile à atteindre. Ongle gestion d’inventaire fastidieuse à laquelle vous finissez par vous habituer, mais pas avant de maudire plusieurs fois. Encore une fois, tout se passe lorsque vous vivez la terreur de Visage si intensément que parfois cela m’a donné envie de quitter le jeu. C’est à quel point les mauvaises vibrations que transmet cette horreur de survie sont fortes.

Je ne sais pas pour vous, mais je suis de ceux qui jettent parfois un coup d’œil à la porte en craignant le pire, en espérant trouver quelque chose de terrible, et Visage m’a fait vivre ce cauchemar! En plus de la manière la plus inattendue, car c’est l’un des nombreux événements aléatoires que le jeu cherche à vous effrayer encore et encore. Et je ne le fais pas sortir de ma tête; cette vieille femme au visage fou qui se penchait hors du cadre de la porte, me regardait, se moquait de moi. C’est terrifiant. C’est pourquoi j’ai tant apprécié – et souffert – tant avec cette horreur de survie. Elle est quelque peu irrégulière dans le développement de l’action, parfois elle devient quelque peu fastidieuse, son action n’est pas très complexe (l’âme est celle de un simulateur de marche) et certainement le chapitre de Rakan Je ne l’ai pas apprécié autant que j’espérais, malgré sa bonne prémisse: un athlète délirant que nous allons affronter dans un hôpital psychiatrique dans le plus pur style Silent Hill, lampe de poche incluse. Mais cela semble gaspillé, peut-être trop linéaire, sans cette capacité à terrifier que les chapitres précédents ont. Bien que ce soit, bien sûr, une question de goût, et vous apprécierez peut-être cette histoire beaucoup plus que Lucy ou Dolores. En ce sens, le argument Ce n’est pas particulièrement original, mais cela nous laisse des scènes très choquantes et des moments de pure terreur psychologique.

Si les jeux d’horreur sont votre truc, je ne peux pas penser à un meilleur plan que d’explorer la maison hantée de VisageVisage est également l’un de ces jeux qui vous encourage à rechercher des indices sur scène pour mieux comprendre l’histoire. Il existe des cassettes ou des cassettes VHS avec de nouveaux puzzles et des extraits des expériences tragiques des locataires de la maison, en plus d’autres objets de collection vous avez donc une autre excuse pour subir à nouveau les horreurs de cette aventure cauchemardesque. Une que visuellement parler est très puissant, avec des scénarios qui semblent très réels, avec un grand niveau de détail et une imagerie typique des meilleures histoires effrayantes. Ne pensez pas que parce que vous êtes dans la même maison, la scène est toujours la même: les délires peuvent tordre les couloirs, les pièces peuvent être envahies par de la matière organique désagréable, et le jeu d’ombre et de lumière est capable de changer le décor d’une certaine manière. radical. Encore une fois, vous allez avoir du mal. Parce qu’en plus du design de certaines apparences C’est effrayant, même si la modélisation des humains semble quelque peu artificielle. Quelle différence cela fait-il de voir quelqu’un totalement nu se cogner la tête contre une porte? Vous voulez juste courir, échapper à l’enfer et Visage ne vous facilitera pas la tâche.

Comme je dis l’action est quelque peu irrégulièremais gardez-le haut pendant les 15 heures qu’il vous faudra pour terminer ce terrifiant voyage dans l’inconnu. Et cela vaut la peine. Malgré ses échecs, combien il est parfois énigmatique avec les objectifs que vous devez atteindre, l’abus de certaines frayeurs dont vous pouvez voir le “truc” au bout de quelques heures. Si les jeux d’horreur sont votre truc, je ne peux pas penser à un meilleur plan que d’explorer la maison hantée de Visage. C’est pourquoi il y a des semaines, nous l’avons déjà inclus dans notre liste de 15 jeux vidéo idéaux pour passer la terreur à Halloween.

