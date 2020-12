Analyse des immortels, ventes nouvelle génération, Game Pass VS. Anniversaire de PS Now et Xbox 360 dans SuperShow

Nous analysons également quel est le meilleur compagnon pour une bière en regardant un film.

Bienvenue une semaine de plus au SuperShow 3DJuegos! Cette semaine, nous profitons des ventes de PS5 et Xbox Series en Espagne pour voir comment s’est passée la première aux deux plates-formes. La semaine d’actualités de PS Now et Xbox Game Pass nous aide à comparer le catalogue et l’actualité des deux services et à évoquer un sujet intéressant qui n’a rien à voir avec les jeux vidéo pour notre nouvelle section Offtopic Random: ¿¿Godfather 3 est-il un mauvais film?

Nous suivons l’actualité en passant en revue les derniers détails connus du jeu vidéo Le Seigneur des Anneaux: Gollum, mettant en avant les déclarations de ses développeurs sur le logiciel qui nous mettra dans la peau du personnage de Tolkien. Nous avons terminé le SuperShow avec Immortals: Fenix ​​Rising, le dernier jeu vidéo Ubisoft à succès analysé par notre collègue Alberto Pastor. Lisez la critique des Immortels sur Jeux 3D pour plus de détails.

Nous célébrons également le 15e anniversaire de la Xbox 360 avec nos meilleurs souvenirs et moments à votre disposition. À la fin du programme, nous avons rouvert un débat ouvert par le Directeur de 3DJuegos dans les Questions et réponses de mardi dernier … Quel est le meilleur compagnon d’une bière en regardant un film? Sont les Doritos verts un produit qui n’achète qu’en Navarre? N’hésitez pas à nous faire part de votre avis dans les commentaires et dans le sondage Twitter.

Le programme d’aujourd’hui a présenté Álvaro Castellano, Toni Piedrabuena Oui Alberto Pasteur. Luis Marquez a été en charge du montage, de la partie technique et de la gentillesse habituelle. le SuperShow se bloque sur les canaux habituels Jeux 3D tous les jeudis à midi.

