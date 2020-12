Bien que la franchise de jouets GI Joe ne soit pas particulièrement populaire en Espagne, ni particulièrement pertinente auprès des enfants d’aujourd’hui, elle a un fandom dévoué qui la maintient en vie avec des rééditions et des spin-offs. Il est né il y a plus de 50 ans, à la suite d’un ligne de jouets hasbro, comme les Transformers. Ils sont arrivés en Europe modifiés sous le nom d’Action Man, bien que leur mythologie et leurs personnages aient été maintenus dans des séries télévisées, des bandes dessinées ou des films.

Puisque tout dans ce monde est cyclique, Hasbro cherche des moyens de profiter de la nostalgie avec des réinventions, y compris une saga de films modernes beaucoup moins populaires que ceux de Transformers (dans le dernier participe Úrsula Corberó et sortira en 2021).

Petits soldats et ninjas

Maintenant vient à nous Opération GI Joe Blackout, probablement son jeu le plus ambitieux à ce jour. Cela ne veut pas dire grand-chose, puisque la plupart étaient des jeux d’arcade et / ou des jeux 8 et 16 bits, en plus de l’adaptation réticente du film de 2009. C’est l’œuvre du studio chilien IguaneBee et du Costa Rica Laboratoires de fair-play. Opération Blackout est beaucoup plus proche du style visuel des bandes dessinées et des séries d’animation, récupère tous les personnages principaux et nous permet de jouer avec tous, à la fois le Joe et le Cobra.

L’amour que le jeu a pour la saga est évident à bien des égards: scènes cinématographiques dans le style bande dessinée animée, avec tous les personnages doublés (en anglais), les couvertures de bandes dessinées à collectionner, l’incarnation des jouets originaux dans les armes ou les scénarios, comme le porte-avions Flagg, l’un des plus gros jouets dont voici le premier niveau. L’histoire nous emmène des deux côtés et nous finirons contrôlant 12 personnages au total: Duke, Lady Jaye, Zartan la baronne, Cobra Comander …

Malheureusement, tout sonne beaucoup mieux sur papier que dans la réalité. Au niveau jouable, GI Joe Operation Blackout fait très défaut. Il ne dépasse pas un cloner un tireur à la troisième personne, avec des ennemis «balle éponge», des emplacements qui se répètent en continu et niveaux linéaires. Il n’y a pas d’énigmes, malgré la lueur occasionnelle d’espoir, ni de moments d’exploration. Quelque chose qui change un peu l’évolution des niveaux, avec des vagues incessantes d’ennemis, deux ou trois types de base et quelques boss, qui ne se distinguent qu’en absorbant beaucoup plus de balles. La seule distinction est niveaux avec des véhicules de combat, et ils n’ont aucun intérêt au-delà d’avancer en avant de tout tirer jusqu’à ce que le niveau décide de se terminer.

Ce qui aurait dû faire la différence, contrôler plusieurs personnages, n’affecte guère l’expérience. Certains sont plus rapides, d’autres ont plus de vie et chacun a une attaque spéciale et un type d’arme principale: automatique, fusil de chasse, tireur d’élite… Cependant, aucun d’entre eux ne change excessivement l’expérience lorsque vous vous habituez à ses armes, ce que vous ferez en quinze ou vingt secondes. Les ennemis n’offrent pas non plus de défis au-delà du nombre de balles dont ils ont besoin pour exploser (parce qu’ils sont tous androïdes, vous ne tuez jamais personne, même pas en jouant aux “méchants”).

Hommage aux fans, et rien d’autre

Sans aucun doute, les points forts du jeu sont vos graphismes, qui entrent rapidement par les yeux pour son style légèrement cel-shaded, qui correspond à la base bande dessinée / dessin animé de la franchise. À la fin, c’est comme un Fortnite plus stylisé, en particulier sur les explosions, et qui a l’air particulièrement bien sur la Nintendo Switch, sans chute de cadre notable. Malheureusement, leurs scénarios sont rares et fades: il y a 18 missions, mais beaucoup répètent le même environnement et même la disposition, dans les deux sens. Ils sont répétés presque autant que leurs thèmes musicaux, même si l’on craint que le thème principal soit très accrocheur …

Package complet un mode multijoueur, avec lequel vous pouvez jouer toute la campagne en double (vous avancez toujours dans l’histoire avec deux personnages, même si en jouant seul vous ne pouvez pas alterner entre eux, ce qui vous aurait certainement été bénéfique). Il existe également un mode compétitif pour 4 personnes en mode écran partagé, avec le match à mort typique ou capturer les modes drapeau et 6 cartes.

Voir également

Malheureusement, pas de mode en ligne (ni dans Nintnedo Switch ni dans aucune autre version), donc si vous n’avez personne à proximité avec qui jouer (et qui est prêt à jouer), tout ce mode restera anecdotique. Le seul scénario auquel je puisse penser dans lequel cela a du sens est si un parent veut accompagner son churumbel avec la campagne, car c’est un jeu simple et familier pour se lancer dans le genre. La difficulté peut être augmentée, et nous vous prévenons que les niveaux supérieurs peuvent désespérer par la quantité d’ennemis qui sortent et les chargeurs dont vous avez besoin pour les éliminer.

GI Joe Operation Blackout – Jouets sans beaucoup de corde

Il n’y a pas grand-chose d’autre à gratter dans GI Joe Operation Blackout. C’est exactement le genre de jeu auquel cela ressemble: un jeu de tir à la troisième personne générique et assez jouable, bien qu’avec un style graphique assez attractif. Les fans de la franchise, que ce soit pour les films (bien qu’ils n’aient rien à voir avec le jeu) ou les séries originales et les bandes dessinées, trouveront suffisamment de clins d’œil pour rendre l’expérience valable dans une campagne d’une durée acceptable, bien que l’ennui vous envahira bien avant.

Nous avons analysé GI Joe Operation Blackout avec un code de téléchargement fourni par Game Mill Entertainment. Version analysée: 1.0.3

L’homme d’action habituel

GI Joe Operation Blackout est un jeu de tir générique et médiocre, même si vous pouvez le tolérer si vous êtes fan de la franchise: son univers est bien représenté, et graphiquement il est attractif même sur Nintendo Switch.

AVANTAGES

Style graphique attrayant de style bande dessinée, bien adapté à Nintendo Switch

Être capable de jouer en double toute la campagne (si vous avez quelqu’un qui veut y jouer)

12 personnages et objets de collection basés sur la franchise

LES INCONVÉNIENTS

Les niveaux sont ennuyeux, les emplacements se répètent et le “gunplay” n’est jamais satisfaisant

Changez simplement en contrôlant l’un ou l’autre personnage. Les ennemis sont toujours les mêmes

Qu’il n’y a pas en ligne, ni prévu

en relation