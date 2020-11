Je dis toujours que le monde des jeux vidéo a évolué pour le mieux ces dernières années, et c’est comme ça. Il y a des années, lorsqu’un jeu est sorti sur le marché, c’était parce que c’était un projet d’une grande entreprise, avec un grand soutien financier. Cependant, bien que ces types de jeux continuent d’apparaître, il y en a d’autres qui, il y a quelques années, ont commencé à voir la lumière au bout du tunnel. En effet, je parle de jeux indépendants ou indies, de titres plus modestes, qui n’ont souvent rien à envier aux grandes productions. Dans de nombreuses occasions, ces types de jeux indépendants, disposant de ressources économiques limitées, doivent être soutenus par des utilisateurs qui, après avoir vu leur projet, le font de manière économique. C’est le cas du jeu que j’analyse ci-dessous, Ghost of a Tale, un conte d’aventure et de chevalerie comme les précédents, développé par la société SeithCG et dirigé par Lionell Gallat, animateur bien connu de DreamWorks et Universal Pictures, qui, grâce au soutien des utilisateurs de la plateforme de financement participatif Indiegogo, a pu voir le jour. Après avoir parcouru diverses plates-formes, Ghost of a Tale est enfin disponible sur Nintendo Switch. Vous nous accompagnez dans cette belle petite aventure?

La souris la plus furtive

Comme je l’ai mentionné, Ghost of a Tale est une histoire d’aventure et de chevalerie comme les anciennes, se déroulant à l’époque médiévale. Dans cette aventure, nous accompagnons Tilleul, une souris bardique qui a été emprisonnée et séparée de son fils et de sa femme Merra sur une accusation de déloyauté envers le régime établi par les rats, rongeurs qui gouvernent tous les animaux du royaume d’une main de fer. Tilo se retrouve prisonnier dans les donjons de la célèbre forteresse d’Altos Derruina, d’où il doit s’échapper grâce à sa ruse et sa furtivité.

Bien que cela semble être une histoire simple, ce n’est pas le cas. Ghost of a Tale est un jeu avec une belle histoire, qui, à mesure que nous avançons, nous éblouit de plus en plus, et nous voulons savoir ce qui est arrivé à notre protagoniste. Et pas seulement lui, mais différents personnages tels que le forgeron Hierros ou le charismatique Silas. Tout est très bien tourné, avec un bon récit parfaitement traduit en espagnol sans aucune erreur de traduction, ce qui est apprécié pour être une petite étude. L’histoire est le grand protagoniste de ce jeu, nous devons donc parler à chacun des personnages. Celles-ci nous donnent des indices pour savoir ce que nous devons faire ensuite ou même nous assigner des missions secondaires, qui, si nous les faisons, nous pouvons obtenir différents objets ou avantages. Beaucoup de missions sont marquées par des heures, nous devons donc bien les contrôler, et il y a même des PNJ qui sont à un endroit à une heure et un autre à un autre. Pour cela, nous pouvons faire une sieste dans l’un des lits que nous trouvons dans la forteresse et ainsi avancer ou retarder l’heure.

Nous sommes face à un titre qui mêle aventure, puzzle et action RPG. Allez, c’est complet. Comme je l’ai dit, notre objectif est de savoir où est notre amour, Merra, et de la rencontrer, pour ce que nous devons être très furtif et empêchez les rats, gardiens de la forteresse de nous voir. Par conséquent, nous devons bien connaître la forteresse et savoir où aller sans être découvert. Au début, l’aventure peut être un peu frustrante et ennuyeuse, puisque les rats vous découvrent au moins, bien que Tilo puisse se cacher dans des armoires ou des tonneaux. Cependant, au fur et à mesure que le jeu progresse, nous découvrons de nouveaux raccourcis, ainsi que de nouveaux chemins dans la forteresse de High Ruin qui nous mènent à notre prochain objectif. Il faut souligner que nous allons passer par la cartographie de ce jeu d’innombrables fois pour faire toutes les missions qui nous sont proposées, j’ai donc raté un moyen de voyage rapide d’un point à un autre, bien que comme prévu le jeu, s’il y avait un voyage rapide, la magie de la furtivité et de l’exploration serait perdue.

Comme je le disais, Ghost of a Tale regorge de quêtes secondaires, ainsi que de objets. Nous devons collecter tout ce que nous trouvons sur notre chemin, car dans de nombreuses missions secondaires, les PNJ nous demandent des objets que nous devons collecter. Cependant, les objets qui nous aident le plus dans l’histoire et qui sont une partie fondamentale du jeu sont les déguisement. Il y a beaucoup de tenues pour notre barde, y compris le garde, le pirate, le roi, le voleur et bien d’autres. Chaque costume est divisé en plusieurs parties: tête, visage, poitrine, pantalon et bottes, donc si nous parvenons à trouver toutes les parties du costume, les statistiques de Tilo changent, augmentent ou diminuent et ont même des effets différents, comme celui de passer inaperçu auprès de “nos plus chers” rats.

Clair et sombre

On le voit, nous sommes face à un jeu dont l’histoire montre qu’il a été traité avec beaucoup de soin. Sur le plan graphique, nous pouvons dire la même chose, bien que malheureusement, pas dans la version Nintendo Switch. Cette version est celle avec le pire arrêt à la fois au niveau graphique et au niveau des performances. Dans d’autres versions du jeu, il a l’air très joli, très détaillé, avec de superbes textures et une fréquence d’images de 60 fps. Sur la version Nintendo Switch, la fréquence d’images fonctionne même 30 images par seconde, quelque chose qui n’est pas mal, même si je dois avouer que j’ai trouvé des baisses de fps, ainsi que des moments de popping, surtout au niveau des textures des pierres de la forteresse. Au niveau graphique dans la version Nintendo Switch, il est à noter que ce n’est pas à 1080p, car on observe de grandes dents de scie et des textures plates; dommage car s’il était bien optimisé, le jeu serait très sympa. Quelque chose qui a attiré mon attention, c’est que tout au long du jeu, les nombres 8,32 apparaissent dans le coin inférieur droit, quelque chose que je ne sais toujours pas ce que cela signifie à ce jour.

Quelque chose que je voudrais également souligner à propos de ce jeu est son éclairage, depuis de nombreuses fois, cela nous a conduit à un problème. Ghost of a Tale joue beaucoup avec l’éclairage, car il est situé dans une forteresse et selon les heures de la journée, l’éclairage varie. Cependant, je remarque que c’est un titre avec un éclairage très sombre, faisant de nombreuses fois se perdre ou même tomber dans un piège. Tilo peut transporter une lampe, mais néanmoins, cela ne suffit pas pour éclairer en fonction de quelles zones.

Voir également

Un autre aspect qui a retenu mon attention est son bande sonore, et il y a de grands moments où la bande-son est totalement absente. Cela peut être dû à ces moments furtifs, mais je pense qu’une base de musique douce pour ces moments pourrait être bien. Cependant, dans les moments où il y a de la musique, elle est sublime, tout à fait en accord avec le moment du jeu, ainsi qu’avec le temps dans lequel il se déroule.

Ghost of a Tale – Une petite grande aventure

Il y a des jeux qui sont faits pour vous accrocher, et Ghost of a Tale en fait partie. Même si au début cela semblait être un titre très fade et répétitif, au fur et à mesure que je progressais, son histoire m’a pris de telle manière que je ne pouvais pas me détacher du commandement. Bien qu’avec quelques lacunes, notamment au niveau graphique, si vous aimez les jeux d’aventure avec une belle histoire, ne manquez pas Ghost of a Tale, puisque nous sommes confrontés à un jeu d’environ 10 heures, bien que si vous faites partie de ceux qui veulent Obtenez tout à 100%, vous pouvez parfaitement aller en environ 15-20 heures.

Nous avons analysé Ghost of a Tale grâce à un code numérique fourni par Plug In Digital. Version analysée: 1.0.0

Une super petite histoire

Ghost of a Tale, comme son protagoniste Tilo, est un super petit jeu qui mélange les genres d’aventure, de puzzle et d’action-RPG avec une belle histoire qui nous gardera accro jusqu’à la fin. Bien qu’il ait sa lumière, il a aussi son obscurité, qui est néanmoins reléguée au second plan.

AVANTAGES

La grande histoire de Tilo et Merra nous tient accro jusqu’à sa fin

Il a une excellente traduction en espagnol

Sa bande son est sublime …

LES INCONVÉNIENTS

… même s’il y a des moments où il y a une absence de musique

Le début du jeu peut être exaspérant et ennuyeux

La version Nintendo Switch perd beaucoup graphiquement

en relation