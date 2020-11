En ces jours où un virus ravage notre planète et nous a obligés à changer notre quotidien et nos coutumes, sûrement l’idée de déménager sur une île déserte pour vivre en paix, et sans avoir à dépendre des autres pour prendre soin d’eux-mêmes, a été constamment autour de vos têtes. Bien que l’idée soit tentante, le manque de ressources et de temps la rend presque impossible, mais vous n’avez pas à vous inquiéter, car pour cela nous avons Les survivants, un jeu qui nous met dans la peau d’une personne qui, par destin, se retrouve sur une île isolée.

Développé et publié par Équipe 17, Il faut se demander s’ils ont vraiment réussi à capturer l’esprit de survie et d’espoir dans cette tranche, ou si nous sommes simplement confrontés à un jeu qui devient une expérience répétitive sans aucune motivation pour continuer. Nous allons le découvrir dans cette revue.

Laissé à vous-même, une chance

Imaginez que vous vous réveillez un matin et que vous sentez que quelque chose de chaud envahit votre visage. Il ne s’agit pas du soleil matinal qui passe par votre fenêtre pour vous accueillir, il s’agit du sable chaud de la plage où vous avez fait naufrage. Vous pouvez avoir peur, et c’est compréhensible, mais en maudissant le destin vous n’obtiendrez rien, il est donc temps de se mettre au travail et d’essayer de découvrir ce que cette expérience peut nous offrir. Bien entendu, à cette occasion et contrairement aux autres naufragés du cinéma ou des jeux vidéo, on démarre avec un grand avantage grâce à la possibilité de diriger notre propre armée de singes.

Majordomes, soldats ou ouvriers indispensables, les singes de l’île ouvrent un éventail de possibilités grâce auxquelles le jeu n’est pas si difficile. Bien sûr, rien dans cette nouvelle vie n’est gratuit, donc avant de les recruter, vous devez les chercher et leur offrir ce qu’ils recherchent ou les sauver des griffes de l’un des nombreux ennemis que vous trouverez. Peu importe comment vous les recrutez, ils sont reconnaissants et vous suivront où que vous alliez et ils suivront les ordres sans poser de questions.

Malgré l’importance des singes dans Les survivants, ce n’est pas la mécanique de base du jeu, et si notre truc n’est pas de nous consacrer à l’exploration ou au lit pendant que d’autres font le travail, vous pouvez choisir de recourir à l’ancienne et fiable tactique de tout faire vous-même afin de vivre l’authentique expérience de survie. Quel que soit notre choix, nous devons faire face à des problèmes comme la faim, l’épuisement et les nombreux ennemis et prédateurs qui attendent négligemment de se régaler de nous.

Bien sûr, quel que soit votre choix, un élément fondamental est la patience. Au début, il sera important de rassembler une grande quantité de ressources et d’éviter les ennemis, donc ce sera quelques premières heures avec un peu de souffrance, mais à la fin cela sera récompensé lorsque nous entrerons pleinement dans ce que je considère comme le mécanisme central: artisanat. Chaque nouvelle création faite déverrouille plus d’objets de la même branche, et obtenir des objets (comme un établi ou un four) nous donne accès à des arbres supplémentaires qui complètent le principal. Nous partons d’une hache faite avec un bâton, une corde et une pierre, pour atteindre des choses aussi impressionnantes qu’un portail pour se téléporter ou notre propre radeau pour naviguer sur les mers.

À la recherche d’un nouveau monde

Le jeu n’a pas de compétences ni de système de progression de style RPG, donc à cet égard, nous pouvons dire que une opportunité a été manquée idéal pour ajouter une couche de profondeur et de plaisir au jeu. Bien sûr, malgré cette absence notoire et pour éviter que le jeu ne soit si répétitif, chose normale du fait de la nature de ce genre, nous avons un marchand mystérieux chargé de belles surprises et dont les emplacements varient selon les jours (et il faut les découvrir tous) ).

L’exploration pour sa part, est récompensée par divers trésors avec des ressources utiles pour notre aventure, des documents grâce auxquels nous découvrons l’histoire des naufragés du passé, un système de donjons avec divers coffres et enfin avec de nouvelles îles. L’île sur laquelle nous avons commencé est très basique, donc pour accéder à des ressources plus avancées Nous devons nous aventurer à découvrir de nouveaux territoires avec des biomes pleins de nouveaux prédateurs et de dangers inattendus. Bien sûr, soyez prudent, explorer de nouveaux territoires prend du temps, un temps que nos ennemis peuvent utiliser pour attaquer notre camp de base et nous faire perdre des heures de jeu.

Enfin, il existe également un mode multijoueur grâce auquel nous pouvons profiter du jeu entre amis. Malheureusement, et comme il est d’usage dans tout jeu Nintendo Switch qui propose des options en ligne et n’est pas une première partie, trouver un jeu est une question de chance. Bien sûr, j’ai enquêté et à l’exception d’un autre objet (qui est obtenu lors de l’aventure principale), il n’y a pas de grandes différences dans la mécanique ou la difficulté.

Les singes sont très mignons

Au niveau audiovisuel, on constate que Les survivants Il a un style simple et assez agréable à regarder. Ce n’est pas un style dont on se souviendra ou qui se démarquera des autres titres du même genre, mais cela fonctionne bien malgré le fait qu’il peut être répétitif. La bande originale du jeu est assez remarquable et nous ravit avec des thèmes particulièrement tribaux qui créent une atmosphère assez digne. En l’absence de voix, nous avons une traduction qui est appliquée à l’interface et aux dialogues.

Voir également

En ce qui concerne les performances, peu de choses peuvent être dites. Nous sommes confrontés à un jeu pas trop exigeant ou qui se démarque dans sa partie graphique, donc nous n’avons pas trouvé de chute de cadre ou des erreurs de toute nature. Les fans ne souffrent pas non plus, vous pouvez donc profiter de longues sessions de jeu sans trop vous en soucier. Il y a quelques petites améliorations dans le mode bureau, mais en général il n’y a pas de gros changements et je recommande de jouer en mode ordinateur portable pour plus de confort en termes de taille du texte.

Les survivants – De meilleurs singes que Wilson

Les survivants est un jeu avec une prémisse très intéressante et qui fonctionne plus ou moins bien. Malheureusement, vous pouvez remarquer que certains éléments ont été gaspillés (comme une progression par niveau ou donner des compétences au personnage en dehors du bâtiment) qui aurait pu donner beaucoup plus de jeu à l’idée d’essayer de survivre sur une île déserte. Bien que nous ayons de bonnes récompenses pour l’exploration à la place, il y a des choses comme la répétition excessive de donjons et la dépendance aux singes qui pourraient peser sur l’expérience.

En parlant de singes, malgré le fait qu’ils constituent une excellente revendication (et quelque chose que vous ne trouverez pas dans d’autres jeux de survie), leur utilisation excessive signifie qu’après quelques heures de jeu, vous n’avez pas grand chose à faire et les tâches sont accomplies automatiquement. Cela ne devrait pas nécessairement être une mauvaise chose, mais cela prend un peu de vie au jeu, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire pour atteindre de nombreux objectifs principaux. Malgré cela, Les survivants C’est un jeu très agréable et avec lequel il est assez difficile de se laisser submerger (une chose merveilleuse pour un jeu de survie).

Nous avons analysé The Survivalists grâce à un code numérique fourni par Team 17. Version analysée: 1.0.3

De meilleurs singes que Wilson

Bien qu’ils ne soient pas parfaits, The Survivalists est une expérience assez divertissante dans laquelle la survie ne se traduit pas par un dépassement de ressources ou par la perte de tout ce qui est durement collecté.

AVANTAGES

Un jeu agréable et frustrant

L’exploration est correctement récompensée

Les histoires d’autres personnages sont très intéressantes et vous encouragent à en chercher plus

LES INCONVÉNIENTS

Les singes peuvent rendre le jeu trop simple

Il y a un certain potentiel gaspillé car il n’y a pas de progression de niveau adéquate

en relation