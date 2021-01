Vous allez me permettre d’extraire le fichier jouable et la mémoire donc, après avoir activé le mode pop star, mettez en arrière-plan ma relation avec la marque qui nous concerne ici. C’était en 2012, un serveur appréciait sa Wii bien-aimée comme un enfant et, avec la musique comme drapeau, il a découvert Let’s Sing 5 (version espagnole). Un titre qui, de la main de Deep Silver, a ramené à la maison tous les accessoires de karaoké. L’objectif: montrer que tout n’est pas arrivé pour danser ou jouer de la guitare. Depuis, cette franchise ne manque pas à la maison. S’établir, depuis sa création, comme le complément parfait à toutes nos fêtes et / ou réunions de famille. Et il y a déjà quelques livraisons derrière lui. Ce n’est pas en vain que nous parlons de l’une des franchises de musique les plus traditionnelles du monde des jeux vidéo. Et oui, nous devons l’admettre… nous aimons donner du cante. Qu’est-ce que tant de problèmes? Simple, il est temps de analyser, de la main de Ravenscourt, Voxler et Koch Media, son dernier opus, maintenant en Commutateur Nintendo…Chantons 13!

Il est temps de donner la cantine

Karaoké… Du karaoké japonais, du kara «vide» et oke, abréviation de ōkesutora «orchestre». 1. m. Amusant consistant à interpréter une chanson sur un fond musical enregistré, tout en suivant les paroles qui apparaissent sur un écran.

Commencer l’analyse de Let’s Sing 13 avec la définition du karaoké n’est pas quelque chose d’accident ou de mal. Depuis, du moins c’est ce que pense un serveur, la chanson et la musique ont toujours servi de miroir à la condition humaine elle-même. Comme si cela ne suffisait pas, et c’est un secret de polichinelle, le chant est extrêmement bon pour notre corps, avec d’innombrables bienfaits (psychologiques, émotionnels et physiques) contrastés par la communauté scientifique elle-même.

Partant de cette prémisse quasi thérapeutique, nous entrons dans le dernier opus de l’une des franchises musicales les plus connues dans le monde des jeux vidéo. Il est essentiel de commencer par préciser que le titre répète la formule réussie des tranches précédentes (avec tout le bien et le mal que cela implique). Chantez, chantez et chantez! Cela en fait, comme je suppose que beaucoup d’entre vous l’imagineront, le jeu parfait à apprécier en famille. Nous permettant de chanter en compétition avec jusqu’à 7 compagnons.

En revanche, et nous entrons déjà dans ses différentes variantes jouables, on nous présente un menu assez intuitif, qui a 7 modes de jeu différents. Alors que la variante “Classic” nous permet de chanter seul ou avec nos amis, comme toute notre vie … “Feat” nous invite à chanter en duo avec un autre joueur pour découvrir notre degré de relation. Pour sa part, «Mixtape» nous permet de mixer différents extraits de chansons, garantissant une playlist fraîche et dynamique. Voulez-vous vous détendre?, “Jukebox” est votre chemin. Nous permettant, simplement, d’écouter toutes les chansons. Bien que, oui, pour les débloquer avant de devoir les chanter. «World Contest» est le mode en ligne de Let’s Sing 13. Être capable de défier des joueurs du monde entier, montrant la progression des autres joueurs comme si nous nous entraînions les uns les autres. Le but?, Grimper dans le classement mondial. Presque pour finir, nous parlons de Let’s Party, où deux équipes (avec un total de 8 joueurs maximum) doivent relever divers défis des plus variés. Soulignant, comme nouveauté, le mini-jeu amusant Pop Chicken.

Pour terminer cette section, nous ne pouvions pas oublier le grand ajout de Let’s Sing 13 en ce qui concerne le reste des livraisons… le «Mode légende«, Une nouvelle expérience de jeu solo qui, comme s’il s’agissait de notre propre carrière musicale, nous propose de progresser à travers différents défis. De plus, ici, nous sommes autorisés à choisir notre propre avatar et à voir comment leur style évolue au fur et à mesure que nous progressons. Comme si cela ne suffisait pas, les deux modes Mixtape tels que Feat ou Classic nous permettent, et c’est quelque chose que nous avons déjà mentionné ci-dessus, de créer nos propres listes de lecture. Être capable de choisir quel lot de chansons nous voulons chanter et dans quel ordre. Par contre, et bien que ce ne soit plus une nouveauté, que nous n’ayons pas de micro (nous limitant dans ce mode au Dock), ou s’ils ne suffisent pas, Let’s Sing 13 a un propre application, qui transforme notre mobile en microphone plus (tant que la console et le mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi ou de données). Ceci, comme vous pouvez l’imaginer, donne une grande polyvalence au titre en question, avec un large éventail de possibilités à notre disposition. Bien sûr, bien que l’expérience soit aussi agréable qu’avec le micro en main, il est vrai que l’application nous a déconnectés plus d’une fois au milieu d’une chanson.

Plus international que jamais

Let’s Sing 13 nous offre un solide liste de 35 chansons, avec leurs clips vidéo respectifs, qui contient des succès internationaux et nationaux. Un assortiment, bref, assez varié qui, heureusement pour les amateurs de musique en espagnol, comprend des titres à saveur nationale marquée. Bien sûr, la scène internationale (anglaise) continue de prédominer sur le reste. Puisque, heureusement ou malheureusement, notre goût pour les différentes chansons disponibles dépendra, dans une large mesure, de la décision d’obtenir ou non un titre avec ces caractéristiques. Ensuite, nous vous laissons la liste complète afin que vous sachiez à quoi vous êtes confronté (musicalement):

De manière complémentaire, et volontairement volontaire, on nous offre la possibilité d’acquérir un répertoire de chansons supplémentaires. Il s’agit de différents packs (de 5 chansons), en vente au prix de 4,99 € pièce. Malheureusement, et même au moment de décider d’investir pour tous les acheter, de nombreux prospects actuels manquent. Il n’y a rien de nouveau, titre après titre arrive et dans une certaine mesure c’est inévitable. Cependant, il faut garder cela à l’esprit.

Voir également

Jouable en parlant, on retrouve une proposition très similaire à celle vue dans d’autres franchises du même genre. Cependant, il est vrai que, contrairement à ce que l’on voit dans d’autres jeux, ici tout prend un caractère plus festif, typique de tout jeu de société. L’objectif ici n’est autre que de démontrer nos capacités en chantant, tandis que le jeu mesure nos compétences lyriques. Tout cela avec un système de notation qui a non seulement des multiplicateurs (dans le style des combos vu dans n’importe quel beat’em up) mais aussi avec des zones de bonus supplémentaires spécifiques. Ici, il faut noter que le système de reconnaissance vocale n’est pas aussi fin qu’il le devrait, avec un certain retard dans la voix, ce qui peut être gênant si on a les micros au volume maximum. Malheureusement, et cela est certainement critiqué, ces problèmes se sont prolongés pour trop de livraisons.

En ce qui concerne sa section sonore, sa liste de chansons, montrée ci-dessus, parle d’elle-même. Le reste des effets et des mélodies d’introduction accompagnent correctement, soulignant précisément son caractère festif. Graphiquement, nous avons peu à souligner. Les menus sont assez colorés et intuitifs, les clips vidéo des différents thèmes disponibles parlent d’eux-mêmes et les avatars insouciants ajoutent une touche supplémentaire pour nos soirées. Au regard de ses performances, les temps de chargement sont assez limités et dans les lignes générales la fluidité règne. Cependant, s’il est vrai que nous avons eu plusieurs accrochages spécifiques au début et à la fin des chansons.

Chantons 13. La musique prend le dessus

Let’s Sing 13 est l’un des épisodes de la saga bien connue des titres musicaux les plus complets sortis jusqu’à présent. Il est vrai que ses divers ajouts ne supposent pas, loin de là, pas de révolution, mais sa solide liste de succès (internationaux et espagnols), son gameplay éminemment arcade, l’ajout du mode légende (qui donne au titre une composante de progression) et la possibilité de partager un microphone (ou un smartphone) avec jusqu’à 7 compis de la voix en fait une valeur sûre pour les amoureux du genre. En revanche, on se retrouve, malgré des erreurs récurrentes par rapport aux livraisons précédentes, devant une proposition plus qu’intéressante pour les fans de jeux de société. Bref, un titre qui, en plus de laisser libre cours à notre veine la plus artistique (musicalement parlant), nous apportera plus qu’un sourire à la maison, quelque chose de plus que nécessaire dans le temps que nous avons dû vivre. Il est temps de devenir les stars à la maison!

Nous avons analysé Let’s Sing 13 grâce à une copie physique, avec deux microphones, fournie par Koch Media. Version analysée: 1.2.

La musique prend le contrôle

Let’s Sing 13 est le dernier pari de l’une des rares franchises musicales qui persistent aujourd’hui. Un titre qui nous transporte au temps du karaoké et qui arrive prêt à devenir les rois de la maison, au moins musicalement parlant, grâce à une proposition solide et une autre nouveauté jouable.

AVANTAGES

Sa solide liste de succès espagnols et internationaux

Parfait pour profiter en compagnie

De nouveaux modes de jeu donnent au jeu une plus grande impression de progression …

LES INCONVÉNIENTS

… même si elles ne suffisent pas à révolutionner. Continuez à pécher en tant que continuiste

Le système de reconnaissance vocale ne finit pas de convaincre

Quelqu’un d’autre raccroche et se déconnecte occasionnellement avec l’application

