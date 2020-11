Les puzzles il s’agit d’un genre véritablement intemporel et aux multiples facettes dans le monde des jeux vidéo, qui peut également se vanter d’être celui qui a la capacité d’attirer un public plus large, que ce soit des personnes moins habituées aux jeux à ceux qui se considèrent comme des joueurs ” plus pro », car chacun veut se détendre de temps en temps pour se déconnecter du stress quotidien et mettre son esprit à l’épreuve pour le garder en forme. Non seulement cela, ils ont aussi tellement de formes et de thèmes qu’il est presque impossible de les coller à un seul style, de pouvoir s’inspirer de mille choses et même être associés à d’autres types de jeux tels que les plates-formes, les rpg, parmi un long etcetera, mis à expérimenter. Dans le cas du développeur indépendant Kwalee, pour son premier travail en visitant l’eShop de la console hybride, nommé TENS!, Il a choisi de se fonder en partie sur les règles du Sudoku, ce passe-temps japonais bien connu né il y a cinquante ans et qui depuis une quinzaine d’années est devenu populaire dans le reste du monde; dans laquelle nous devons remplir une grille de nombres de un à neuf avec la règle de ne pas en répéter par lignes ou colonnes, un jeu de logique l’un des plus divertissants qui sert de base au jeu actuel, bien qu’avec ses propres rebondissements qui le rendent différent. Êtes-vous prêt à entrer dans le monde intelligent des puzzles de table? Eh bien, comptez jusqu’à dix et commençons.

La chance qu’ils nous ont donnée

Lady Desetine a invité des êtres de toute la galaxie à la défier dans son passe-temps favori, dont elle est considérée comme une experte imbattable, et bien sûr, nous pouvons compter parmi les personnes choisies. Quel est ce passe-temps? bien placez les petits dés dépliés dans une grille de vingt-cinq carrés – cinq par cinq de côté – de sorte que le les points sur leurs faces ajoutent jusqu’à dix horizontalement et / ou verticalement pour les éliminer et ajouter des points pour chaque case libérée, en tenant compte du fait qu’il ne vaut pas la peine de les placer au hasard, car si nous manquons de cases libres pour placer les suivantes, nous perdons. Le but de gagner chaque match dans des dizaines! c’est atteindre un certain nombre de points, obtenir de une à trois étoiles en fonction du score global que nous atteignons, mesurés en trois limites, par exemple 20, 40 et 60 points au début, puis remontons ces limites au fur et à mesure que nous avançons des niveaux. Bien sûr, nous n’avons pas toujours ce confort de pouvoir choisir n’importe quelle case de la grille pour placer nos dés, car au fur et à mesure que nous avançons, certains obstacles surgissent pour compliquer un peu les choses, des carrés qui altèrent aléatoirement les points de l’une des faces des dés, d’autres où aucun de nos morceaux ne peut être placé, d’autres qui déplacent les blocs d’un côté ou les détruisent directement, et ainsi de suite. Au fur et à mesure que nous avançons, les dangers augmentent et se combinent, nous obligeant à mieux réfléchir à l’endroit où nous allons placer les prochains dés, à atteindre les dix points susmentionnés et à libérer la ligne ou la colonne sans que ces obstacles ne l’empêchent.

Dizaines! a différent modes: Histoire, pour un joueur, avec soixante-dix niveaux – plus un supplément en fonction des étoiles accumulées – répartis sur dix mondes fantastiques, avec cinq niveaux et deux patrons chacun, qui sont des processeurs auxquels nous devons contester avec des règles similaires à celles expliquées, mais avec le défi supplémentaire de le faire rapidement, puisque chaque ligne de blocs que nous éliminons en ajoutant dix, nous permet de désactiver l’une des cases de l’adversaire, et vice versa; Interminable, où nous continuons à jouer jusqu’à épuisement du mouvement, cherchant à obtenir le meilleur score possible; Oui Contre, pour deux joueurs en mode local, partageant chacun un Joy-Con ou utilisant la manette pro, pouvoir choisir entre les quinze personnages que nous pouvons débloquer en mode Histoire en les battant en tant que boss du monde, oui, vous n’avez pas la possibilité de jouer contre un processeur ou en ligne, donc ce mode reste lorsque nous avons quelqu’un de plus proche avec qui jouer.

Notez bien où laisser les blocs

Dizaines! Il se présente comme un monde fantastique coloré avec des personnages amusants des plus variés tels que les cowgirls, les robots, les génies de ceux qui accordent des voeux, les extraterrestres, les hiboux ou les pirates entre autres, chacun avec sa phrase d’introduction et la victoire ou la défaite, que le les rend sympathiques et distinguables entre eux. Ils n’ont aucune voix, en tout cas ce n’est pas qu’ils en ont trop besoin pour un jeu de puzzle. Les mondes sont thématiques et pleins de couleurs, avec la présence prédominante de formes cubiques, bien que cette distinction visuel il se concentre principalement sur les cartes de niveau et pas tant sur l’écran où nous résolvons les énigmes de placement des dés. Cela aurait été bien de leur donner même quelques changements de couleur pour différencier davantage les niveaux les uns des autres, en dehors du type d’obstacles que nous y trouvons et des sections ascendantes de points à surmonter. Les dés sont également variés, en fait nous pouvons débloquer différents types au fur et à mesure que nous accumulons des points dans chaque niveau et que nous montons en niveau, pouvant changer entre eux par celui que nous aimons le plus à tout moment, ou par celui qui nous est le plus confortable à ce moment-là. pour compter rapidement les points que l’on a dans chaque ligne, notamment dans les confrontations avec les boss, comme les dés avec des nombres, au lieu des points sur chaque face. La Musique dans des dizaines! C’est très environnemental, comme c’est souvent le cas dans les jeux de puzzle, simple et visant à maintenir notre concentration dans le jeu, dans ce cas ça sonne assez beau, ça ne devient pas répétitif, en fait, ça change au hasard à chaque niveau, et même si nous restons coincés et recommençons au même niveau, donc l’oreille ne s’habitue pas autant.

La mécanique le jeu est assez simple et la vérité est qu’il accroche le vôtre. Nous avons des lots de trois ensembles de pièces à placer dans la grille 5 × 5, une fois ces trois initiales placées, les trois suivantes apparaissent, et ainsi de suite, jusqu’à atteindre le score à battre dans le niveau dans l’un des trois niveaux marqués par des étoiles. Chacune de ces pièces peut être composée d’un à trois blocs, avec un nombre de points sur chaque face allant de un à six, voire aucun, au moment où rassemblons deux à cinq blocs qui totalisent dix sur une ligne horizontale ou verticale (deux sur cinq points, un six et un quatre, un cinq avec trois d’un point et un bloc de deux …), cette ligne est nettoyée, en ajoutant un point pour chaque bloc qui est éliminé, même si on en attrape un sans points entre les deux. Il n’est pas nécessaire de coller les blocs entre eux, il suffit d’en ajouter dix sur la même ligne, ce qui donne lieu, une fois que l’on gagne en compétence, à croiser des lignes horizontales et verticales, ce que nous permet d’ajouter des points supplémentaires au marqueur (Multiligne si nous le faisons simultanément -deux lignes ajoutent cinq chacune et nous frappons une autre pièce avec deux cinq- ou un Combo, si nous éliminons deux lignes ou plus successivement -une ligne ajoute treize et sept autres en passant un trois, si on élimine les sept, le treize devient dix, éliminant juste après le premier). En utilisant ce type de stratégie dans Tens!, Nous ajoutons des points plus rapidement, de sorte qu’avant de pouvoir atteindre le sommet des trois étoiles pour surmonter le niveau, quelque chose qui à son tour devient une tactique appropriée quand il y a de plus en plus d’obstacles au milieu de la grille.

Les les contrôles dans des dizaines! Ils sont assez simples, le bouton A pour choisir l’un des jeux de blocs, B pour le repartir sans le placer (le bouton droit et celui du dessous avec le Joy-Con horizontal), le joystick pour se déplacer à travers la grille et encore A Pour placer la pièce choisie, oui, une fois placée, elle ne peut pas être défaite, même si nous nous trompons sur la place que nous avions en tête, je comprends que pour ne pas tricher en prévisualisant la prochaine série de trois pièces à l’avance ou ne pas défaire des lignes de dix Des points déjà disparus, cependant, cela serait utile en cas d’erreur qui pourrait nous mettre dans une impasse faute de place. Nous pouvons utiliser les déclencheurs ou les boutons X et Y pour faire pivoter les pièces dans le sens horaire ou antihoraire, selon ce dont nous avons besoin pour former des lignes de dix points. Curieusement, pour se déplacer entre les niveaux de chaque carte, il faut utiliser la traverse (ou les boutons directionnels), il est inutile d’utiliser le joystick, sans qu’il ait une fonctionnalité distincte qui justifie cette restriction.

Le jeu en lui-même n’est pas trop compliqué, une fois que nous avons compris les mécanismes et même commencé à faire nos combos, se déplacer dans les mondes du mode aventure n’est donc pas particulièrement difficile si nous avons de la patience, plus compliqués sont les affrontements avec les patrons successifs, puisque c’est un défi par le temps, il faut être plus rapide que notre rival en alignant des dizaines, pour gêner leurs mouvements avant de pouvoir faire la même chose avec nous et de vous laisser sans place pour mettre les pièces. Dans son ensemble, le mode aventure est celui qui peut prendre son bon nombre d’heures, environ cinq ou six de plus ou moins, surtout pour surmonter les soixante-dix niveaux, sachant que ceux des derniers mondes obtiennent un peu plus. en montée, nécessitant plus de précision des mouvements. Ensuite, il y a le mode sans fin, pour nous mettre au défi de battre notre propre score de plus en plus élevé, et le versus pour deux joueurs, ce qui est assez proche, donc ce titre offre un durée assez pour se divertir longtemps sans complications, il lui aurait seulement manqué, pour arrondir les choses, que le versus permette d’affronter un joueur avec le cpu, et qu’il y ait eu un mode en ligne, puisqu’il offre le type de jeux rapides et simples plusieurs fois, nous recherchons.

Dizaines! – Puzzle ou casser les morceaux

Dans conclusionKwalee a fait du bon travail en proposant un jeu de puzzle simple comme Tens!, Tout en divertissant et engageant, malgré de petits détails qui aideraient à le définir comme une option plus complète, même si possible. Quoi qu’il en soit, ce qui existe répond à son objectif de nous faire passer un bon moment de jeu, tout en gardant l’esprit en forme avec ce genre de petits défis visuels et logiques. Bref, si vous aimez les jeux de puzzles pour les jeux courts, pas besoin de se compliquer la vie après une intrigue, c’est une bonne option pour passer quelques heures, surtout si vous avez quelqu’un autour de vous qui veut passer du temps avec ce type de défis.

version 1.0.4

Comptez jusqu’à dix et éclaircissez votre esprit

Dizaines! propose le style de puzzles basés sur la logique et l’observation, qui engagent en raison de leur accessibilité et de la façon dont nous sommes capables de relever des défis de plus en plus complexes

AVANTAGES

La mécanique est simple, accessible et laisse beaucoup de place à l’amélioration, très divertissante

La grande variété de personnages et de dés à débloquer

LES INCONVÉNIENTS

Il lui manquerait un mode en ligne et un vs contre cpu pour le rendre plus complet

Manque un peu plus de variété visuelle dans les paramètres de puzzle

