Il y a de nombreuses années, au milieu des années 2000, une série animée était diffusée sur Nickelodeon: Catdog. Dans cette série, un animal siamois à quatre pattes, mi-chien, mi-chat, a dû mettre ses deux têtes en accord pour atteindre ses objectifs. PHOGS! nous montre un protagoniste similaire, à la fois en morphologie et en limites. Bit Loom Games nous met dans la peau d’un être étrange avec un corps allongé, comme un serpent, mais avec deux têtes de chien, une à chaque extrémité. En résumant, grosso modo, ce que le titre propose, nous pouvons déterminer qu’il s’agit une aventure de puzzle qui, bien qu’elle puisse être jouée individuellement, est conçue pour être réalisée en coopération avec une autre personne. Alors, voyons comment ce jeu s’est déroulé.

Un monde WOW

PHOGS! nous emmène à Phoggyveso, un monde idyllique dans lequel tout est lié à ce que les chiens aiment ou, comme on les appelle ici, “phoggos”. Cet univers est divisé en trois réalités différentes, le monde de la nourriture, le monde de la sieste et le monde des jeux. Pour compléter l’aventure de ces animaux étranges, nous devons surmonter les 24 phases différentes dans lesquelles ces mondes sont divisés, tous avec leurs propres caractéristiques, telles que des mécanismes différents ou une section visuelle spécifique pour chacun d’eux; rien qu’en regardant la palette de couleurs, nous pouvons identifier rapidement le monde dans lequel nous nous trouvons. Quelque chose qui donne de la personnalité au jeu en général.

Pire seul qu’en mauvaise compagnie

Comme on dit, le protagoniste est un animal particulier, un chien sans pattes et avec une tête à chaque extrémité du corps. Chaque tête se déplacera indépendamment, chacune pouvant mener des actions spécifiques; aboyer, mordre, sauter ou s’étirer, mais toujours avec la limitation de la taille du corps de la créature. Et voici le point le plus important quand il s’agit de jouer, comment faire? Si nous jouons individuellement, nous contrôlons la moitié bleue du corps avec le Joy-Con gauche et la moitié rouge avec la droite. Si nous décidons de jouer en coopération, la répartition des contrôles sera identique, à l’exception que chaque moitié est gérée par une personne différente.

Bien que, comme nous le disons, cela puisse être joué des deux manières, en fait, la plupart de mon jeu, j’ai dû le faire individuellement, on peut voir à partir de ligues que Ce jeu est conçu pour être joué en coopération, et c’est ainsi qu’il est le plus apprécié. Lors de la lecture, vous n’avez besoin que d’un temps pour vous adapter à un contrôle différent de celui habituel; nous devons utiliser un bâton supplémentaire pour déplacer un demi-personnage. Bien que l’adaptation ne soit pas compliquée, c’est quelque chose qui choque, voire qui avance beaucoup dans le jeu, et qui ne «souffre» pas si on joue avec une autre personne. En plus de la résolution des énigmes, dont nous parlerons ci-dessous, conçues pour utiliser les deux têtes dans chacune d’elles, les compléter en couple procure un sentiment de satisfaction supplémentaire.

La complexité de PHOGS!, Sur laquelle il se fonde et nous propose un défi pour surmonter les niveaux, sont ses énigmes. Bien qu’il y ait de petites sections d’une certaine plate-forme, leur poids par rapport aux puzzles est négligeable. Ces obstacles sont résolus grâce aux quelques mécanismes que nous avons évoqués au début, aboiements, morsures, étirements et sauts, mais qui, après avoir été poussés à bout, s’avèrent donner de la variété et de la créativité au titre. Par exemple, mordre peut être utilisé pour saisir et déplacer un objet, nous accrocher à quelque chose ou, mention spéciale à cette mécanique, attacher une tête à une sortie d’eau, l’expulser par l’autre, transformant notre chien en tuyau. Chaque zone profite davantage de certaines mécaniques tout en donnant des fonctionnalités différentes à d’autres, mais comme on dit, réalisées de manière très intelligente pour qu’elles ne finissent pas par être répétitives.

De leur côté, les énigmes, en termes de résolution, ont généralement une solution plus ou moins marquée, que l’on peut deviner dès le départ et dont la complication réside dans la manière d’y arriver. Quelque chose de très positif que nous pouvons voir à ce stade est que, bien qu’il y ait des puzzles avec une solution fixe, d’autres sont plus flexibles, nous donnant plusieurs possibilités pour les résoudre. D’autre part, les niveaux ont des objets de collection cachés, sous forme d’os, que nous pouvons ensuite utiliser dans le magasin pour débloquer différents aspects pour les têtes. Chapeaux, moustaches, masques et autres éléments qui nous permettent de personnaliser le protagoniste, ainsi que de promouvoir la valeur de rejouabilité des niveaux pour les atteindre tous.

C’est bien d’en dire assez

Même si, si quelque chose se démarque PHOGS! C’est dans sa section artistique. Graphiquement, c’est un jeu simple mais beau. Une palette de couleurs pastel et éclatantes qui, lorsqu’elles sont utilisées ensemble, donnent vie et personnalité aux différents mondes. De plus, la modélisation des personnages, la forme des lieux et des lieux, avec une touche, en quelque sorte, enfantine, n’est même pas peinte pour l’expérience qu’ils nous proposent. La partie sonore, dans le même sens, mais un petit pas en dessous, nous accompagne bien dans la résolution des énigmes, avec un ton calme et relaxant, mais qui, dans ce cas, ne ressort pas excessivement.

PHOGS! – Nintendo Switch. Une belle aventure à vivre en compagnie

Nous pouvons conclure que PHOGS! C’est un excellent jeu de puzzle qui, bien qu’il puisse être apprécié individuellement, il n’est pas recommandé de le faire de cette façon. Le jeu est conçu et est bien plus gratifiant si on y joue en mode coopératif, soit localement, soit en ligne, pendant que l’on parle à l’autre personne aux commandes. Les énigmes, qui évoluent en difficulté, ainsi que les possibilités de résolution, en faire un jeu à considérer si nous recherchons une expérience pour jouer avec une autre personne et que cela ne nous prend pas plusieurs heures, sa durée est d’environ 8 ou 10 heures, selon que l’on veut s’en tenir à compléter les niveaux ou à obtenir tous les éléments.

Nous avons analysé PHOGS! grâce à un code numérique fourni par Coatsink. Version analysée: 1.1.1



Quelques puzzles pour deux, s’il vous plaît

PHOGS! C’est un jeu génial, avec une belle section artistique et très bien pensé pour jouer en compagnie. Si le jeu peut être apprécié seul, c’est en jouant avec une autre personne avec qui on obtiendra une expérience de jeu plus complète.

AVANTAGES

Une excellente expérience de jeu coopératif

Ses puzzles et sa mécanique sont très bien pensés

Graphiquement c’est très beau

LES INCONVÉNIENTS

La section sonore est en dessous de ses graphiques

L’expérience de jeu pour un joueur est nettement inférieure à celle de deux joueurs

