Allons au début des années 90. Nintendo balaie son Tetris pour Game Boy et NES, et SEGA avait besoin de son propre jeu de puzzle pour rivaliser. Il a essayé avec Columns et la chose ne s’est pas déroulée comme prévu, il était donc temps d’essayer d’autre part. J’aime imaginer que la réunion de l’équipe de direction de la société Blue Hedgehog se soit déroulée à peu près comme ceci: «-Si les colonnes qui tombent du ciel ne suffisent pas, que diriez-vous de mettre la main sur ce jeu avec les beans qui tombent de Compile et que semble-t-il fonctionner correctement sur notre console? » “-Tu es un génie, Nagasaki-san!” Et est-ce que malgré le fait que Puyo Puyo a toujours été associé à la société Blue Hedgehog parce que les premiers jeux sont sortis sur leurs consoles, la vérité est qu’ils ne sont que les propriétaires de la franchise depuis 1998. Depuis lors, le mot «Puyo »Est allé de pair avec SEGA, qui gagne en popularité, en particulier au Japon où la franchise est mieux connue et les tournois d’esports atteignent les niveaux des jeux de combat les plus populaires.

Mais le point ici, en plus de donner une petite pilule d’histoire, est que pendant de nombreuses années, Nintendo et SEGA se sont battus des plates-formes avec Mario et Sonic, mais derrière une autre guerre beaucoup plus intelligente se jouait entre Tetris et Puyo Puyo. Et si les deux mascottes ont fini par se réconcilier et rester à plusieurs reprises pour participer aux Jeux Olympiques, pourquoi les Tetriminos et les Puyos n’ont-ils pas pu enterrer la hache de guerre?

Et comme l’affaire du plombier olympique et du hérisson, le croisement des deux jeux de puzzle compétitifs a bien mieux fonctionné que prévu, suffisamment pour justifier le développement d’une suite. Et c’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui, pour parler de Puyo Puyo Tetris 2, le duel de puzzle ultime, ou du moins pour savoir si c’est vraiment le cas ou non.

Le monde est à nouveau en danger et ne peut être sauvé qu’en faisant des lignes et en faisant exploser des Puyos

L’une des choses qui attire toujours l’attention de la saga Puyo Puyo lorsque les gens y pénètrent, c’est que, loin d’être un simple jeu de puzzle, elle regorge de personnages originaux charismatiques et d’une histoire qui se complique et se mêle à chacun. des livraisons dont vous vous moquez de celle de nombreux JRPG. Et ce n’est pas une chose forcée des versements les plus récents, depuis ses origines, il essayait déjà de créer un monde et un arrière-plan riche pour ce que sont les normes du genre. Même lorsque le premier opus était déguisé en Mean Bean Machine du Dr Robotnik, ils ont essayé de lui donner une cohérence dans l’intrigue de la série de dessins animés Sonic.

Et évidemment Puyo Puyo Tetris 2 a son propre mode Aventure, une continuation directe de celle du premier opus, où les protagonistes et ennemis de la franchise se retrouvent avec les personnages créés pour représenter Tetris. Mais cette histoire est chargée de quelque chose de nouveau par rapport au premier opus. Le premier et le plus évident est que, suivant la nouvelle coutume de SEGA de traduire ce qu’il distribue, il est complètement en espagnol et avec un excellent emplacement. Voyons voir, nous n’allons pas nous leurrer, l’histoire continue d’être une excuse pour avancer à travers le carte du monde (Autre nouveauté) vaincre les ennemis qui sortent alors que les différents modes de jeu sont présentés et nous essayons d’obtenir les trois étoiles de score maximum remplissant les objectifs de chaque niveau. Et c’est que si dans Pokémon tout est résolu à partir de batailles de monstres, dans ces mondes fous de Puyos et Tetris, tout est résolu en combattant dans les matchs de puzzle, soit d’une franchise, soit de l’autre, mélangeant les deux ou avec des combats teintés de RPG. Attendez, comment dites-vous?!

Oui, c’est ça. L’une des nouveautés de ce Puyo Puyo Tetris 2 sont les batailles de la dot dans lesquelles nous formons une équipe de trois personnages, chacun avec leurs capacités spéciales et leurs statistiques, dans le but de gagner un combat contre le rival dont l’objectif est de mettre fin au barre de santé de l’adversaire basé sur des combos et une bonne utilisation des compétences des personnages. Et c’est là que ça devient sérieux, parce que chaque personnage peut améliorer ses statistiques en fonction de jouer avec lui, ainsi qu’avec quelques cartes que nous obtenons lorsque nous jouons aux écrans du mode Aventure avec différentes raretés et des statistiques générées aléatoirement. Personnellement, je pense que c’est plus compliqué de cette façon. Je comprends que l’intention est de prolonger artificiellement la durée de vie du jeu afin d’améliorer tous les personnages et d’obtenir le meilleur butin de carte, mais Je pense qu’en fin de compte, cela générera beaucoup de disparité entre le niveau des joueurs, peut-être pas tellement localement car il a tous les mêmes personnages, niveaux et objets, mais ce mode peut être joué en ligne à la fois dans les jeux gratuits et dans sa propre ligue de qualification où il n’y a pas de limites lorsqu’il s’agit de former des équipes, favorisant le cette meilleure combinaison et cartes ont. Et peut-être que je me trompe, mais au cours de l’histoire, comme le rival avait une équipe nettement meilleure, cela peut déjà être un bon joueur si vous prenez trois pour cent de l’adversaire lors d’une attaque et qu’il vous laisse secouer la barre de vie avec une attaque. … Peu importe à quel point vous êtes bon, il n’y a pas d’autre option que de monter de niveau, d’améliorer l’équipe et de réessayer. Je l’ai dit, il faudra voir si cette différence se produit en ligne (comme d’habitude avant la sortie du jeu, il n’y a personne dans les modes en ligne et je n’ai pas pu le vérifier de première main), mais pour le moment je ne le fais pas personnellement. convainc qu’il n’y a pas de limites.

Fendez les Tetrominos avec les poings et donnez Puyo, polonais Puyo

La bonne et la mauvaise partie en même temps est que le reste de Puyo Puyo Tetris 2 est l’original Puyo Puyo Tetris. Tous les modes sont de retour, comme vous vous en souvenez, sans aucun changement majeur. Mais on y va par parties et on me pardonne si je suis un peu trop technique. Si vous savez déjà comment jouer à Puyo Puyo et Tetris, vous pouvez sauter les deux paragraphes suivants.

Bien qu’il soit connu dans le monde entier et qu’il soit l’un des rares jeux imbattables au niveau de la conception, cela ne fait jamais de mal d’expliquer cela. Tetris est un jeu de puzzle qui consiste à dégager des lignes en positionnant des pièces appelées Tetrominos. Plus il y a de lignes effacées en un seul coup, plus le score est élevé et plus vous envoyez de lignes supplémentaires à votre adversaire sous l’écran, le rapprochant de la défaite qui se produit en empilant des pièces au-dessus de l’aire de jeu.

Puyo Puyo est cependant un peu plus compliqué. Ici, il s’agit de rassembler ces petits haricots colorés appelés Puyos par groupes de quatre pour les faire disparaître et les empêcher de s’ajuster davantage à l’écran et ainsi de les perdre. Cependant, ce n’est que la surface du gameplay de cette franchise. La vraie grâce est de faire des chaînes de Puyos, en les plaçant de telle manière que lors de l’élimination d’un groupe de quatre Puyos, ceux d’en haut tombent et forment un autre nouveau groupe de quatre (ou plus), provoquant ceux du dessus et le compteur de chaîne ajoute. De cette façon, en plus de nettoyer notre écran, nous envoyons des poubelles incolores sur l’écran de l’adversaire, ce qui rend le jeu plus difficile.

Et vous êtes prévenu, bien jouer à Tetris et / ou Puyo Puyo n’est pas du tout facile. Malgré leur simplicité conceptuelle, les deux jeux cachent de nombreuses «techniques avancées» difficiles à maîtriser parfaitement. Heureusement, ils sont décortiqués et assez bien expliqués dans la section “Leçons” où, en voyant une série de cours qui servent de tutoriel et en complétant les cent défis dédiés à chacune des franchises, nous pourrons partir en tant que ceinture noire de Tetrominós et Puyos.

Les choses sont comme nous les avons laissées

Puyo Puyo Tetris 2, comme sa préquelle, peut fonctionner comme un jeu compétitif de chacune des deux franchises séparément et même les mélanger les uns les autres avec la simple astuce que les chaînes Puyo envoient des lignes Puyos dans la zone inférieure vers l’écran Tetris et des carrés du plateau Tetrominós, de plus ou moins grande taille, sont envoyés à l’aire de jeu de Puyos. Mais cela fonctionne aussi parfaitement comme un jeu plus décontracté et festif pour quand nous pouvons en réunir quelques-uns sous le même toit.

Voir également

Laissant de côté les modes “sérieux”, tous les modes multijoueurs du premier opus sont de retour, comme précédemment avancé. Renvoie le Mode fusion où nous jouons avec Puyos et Tetrominós sur le même plateau. le Mode alternatif, qui change de tableau Puyo et Tetris toutes les vingt-cinq secondes est également de retour à côté du mode big bang qui continue de demander une explosion de vitesse et de réflexes lors de la résolution de petites énigmes pour passer à la suivante et ne pas perdre de vie en échouant. Et bien sûr le Mode de fete Continuez à contribuer à la folie en ajoutant différents objets de type Mario Kart à l’équation qui vous donnent des avantages ou qui empêchent vos rivaux de partir. Peut-être que tous les modes de cette composante plus festive n’ont pas le même parcours, certains sont plus à essayer, jouer à deux jeux et revenir aux autres qui sont plus marquants, mais en tout cas ils ne soustraient pas et ne font qu’ajouter à l’ensemble des options.

Et enfin une mention spéciale à Mode Défi joueur unique, qui est où sont les modes basés sur l’obtention du score le plus élevé Soit en fabriquant des chaînes de Puyos sans s’arrêter (Infinite Fever), en essayant de survivre le plus longtemps possible à une partie de Puyo Puyo (Infinite Puyos) ou en jouant à un jeu avec Minipuyos où beaucoup d’autres tiennent à l’écran. Du côté de Tetris, on trouve déjà des modes plus classiques d’autres tranches de la franchise comme le mode Sprint, où il faut faire quarante lignes aussi vite que possible, le mode Marathon où la vitesse augmente jusqu’à ce qu’on fasse 150 lignes et le mode Ultra dont l’objectif est d’obtenir le meilleur score en seulement trois minutes.

Puyo Puyo Tetris 2 The Ultimate Puzzle Match – Un peu plus et mieux

Puyo Puyo 2 a une bénédiction et une malédiction à la fois: s’appuyer trop sur la grande base du premier opus, mais sans fournir de bonnes nouvelles. C’est un bon jeu, très complet et même magistral en raison de la façon dont il rassemble les deux franchises et insiste pour que vous appreniez à jouer à chacune avec le mode Lessons. Le problème est que cela a déjà été fait par le premier Puyo Puyo Tetris, d’où le deuxième volet sauve même les menus. Et les seules nouveautés sont la nouvelle histoire et la Battle of Feats, dont je ne sais pas dans quelle mesure ils pourront convaincre ceux qui ont déjà le premier jeu d’obtenir ce nouvel opus. Pourtant, tout le poisson n’est pas vendu, car SEGA a déjà annoncé qu’il continuerait d’étendre le jeu après son lancement grâce à des mises à jour gratuites, nous pourrions donc voir des nouvelles de dernière minute.

Mais bien sûr si vous avez sauté les jeux de puzzle originaux et compétitifs, vous avez peu d’excuses pour ne pas garder un œil sur Puyo Puyo Tetris 2, qui, près de quatre ans après le lancement de Nintendo Switch, continue de couronner le podium des jeux de ce genre.

Nous avons analysé Super Mario Odyssey grâce à un code numérique fourni par Koch Media. Version analysée: 1.0.2



Quelque chose de nouveau, de bien vieux

Il est indéniable que Puyo Puyo Tetris 2 est un jeu super complet, recommandé et presque indispensable si vous aimez le genre. Mais si vous l’aimez, il est également probable que vous ayez le premier versement, auquel cas il peut manquer de nouvelles. Si vous n’avez pas apprécié le précédent et que vous vous sentez comme un bon jeu de puzzle compétitif à apprécier en solo et en multijoueur, c’est un achat quasi obligatoire. Bien sûr, nous ne sommes pas responsables si vous voyez plus tard des tuiles Tetris et Puyos lorsque vous fermez les yeux lorsque vous vous endormez.

AVANTAGES

L’un des meilleurs jeux de puzzle compétitifs sur Nintendo Switch

La portabilité de la console vous permet de jouer à un jeu n’importe où dans n’importe lequel de ses modes pour un ou plusieurs joueurs

Les batailles en vedette peuvent donner une nouvelle couche de stratégie aux batailles

LES INCONVÉNIENTS

Il repose trop sur la base du premier opus, fournissant peu de nouvelles

Les batailles de prouesses risquent également d’être assez déséquilibrées.

en relation