Il y a de nombreux RPG qui sont mis en vente année après année, certains avec des histoires mémorables, d’autres axés sur des systèmes de combat très puissants, pour donner quelques exemples, et il y en a aussi beaucoup qui finissent par arriver sur Nintendo Switch afin que nous puissions les jouer où nous voulons, quand nous voulons et comment nous voulons. Ainsi, ces titres, parfois, réveillent le côté le plus créatif des joueurs, qui sont lancés pour vouloir créer leur propre monde, et l’un des outils les plus utilisés dans ce domaine est RPG Maker, qui arrive désormais sur la console hybride. de la main de NIS Amérique (et de Bandai Namco en Europe) avec RPG Maker MV, déjà disponible sur PC depuis quelques années. Par conséquent, dans cette analyse, nous allons passer en revue les principales caractéristiques de cet outil pour voir s’il est vraiment possible de créer notre monde fantastique à travers lui.

Une histoire qui passe de nos têtes à la Nintendo Switch!

Une chose qui nous frappe le plus lorsque nous avons lancé RPG Maker MV pour la première fois sur Nintendo Switch est qu’il a un séquence d’introduction animé qui nous fait penser que nous racontons déjà une histoire conçue, mais pas beaucoup moins, et c’est qu’ici nous sommes ceux qui doivent le penser dès le début. RPG Maker est un outil de création de jeux vidéo qui existe depuis quelques annéesDepuis la sortie de la première version, il y en a eu beaucoup d’autres qui ont suivi, aussi bien pour PC que pour consoles (il ne faut pas oublier que nous avons reçu RPG Maker FES de Nintendo 3DS en Occident). Il faut donc frapper la noix de coco pour pouvoir créer des personnages mémorables, ou bien au contraire, puisque nous sommes en charge ici. Que nous voulons que notre histoire se concentre sur un boulanger à qui un rat vole un morceau de pain et, après l’avoir chassée, finit par devenir un rat lui-même? Nous pouvons le faire. Que nous préférons qu’il y ait dans notre monde un antagoniste qui se consacre à copier le contenu des autres et à le faire passer pour le sien? C’est une autre des possibilités infinies que l’outil nous offre à cet égard.

Cependant, RPG Maker MV ne consiste pas seulement à créer une histoire, mais aussi à créer notre propre monde. En premier lieu, les cartes sont les différents environnements dans lesquels nos personnages se déplacent, ils n’ont donc pas de complications majeures. Afin de développer ces environnements, dans la partie supérieure gauche de l’interface, nous voyons à tout moment plusieurs onglets de ressources que nous pouvons utiliser, avec un total de trois d’entre eux pleins d’éléments visuels et un quatrième réservé pour limiter les mouvements des joueurs dans certaines situations. De plus, lorsque nous plaçons les éléments sur le plan, nous avons également la possibilité de sélectionner plusieurs couches, afin de pouvoir placer, par exemple, une tasse de café sur une table. Et même, en fonction de la carte que nous voulons créer, nous avons la possibilité de choisir différents packs de ressources (ou jeux de titres), car ce n’est pas la même chose de concevoir l’intérieur d’une grotte comme l’extérieur d’une ville médiévale animée. Si ce n’est pas notre force, ils ont aussi rejoint cette fois les mêmes cartes déjà créées par les développeurs de l’outil qui sont disponibles dans les versions PC depuis des années et le désormais traditionnel générateur de donjon aléatoire. Et bien que tout soit positif, il y a quelque chose qui le pèse, et c’est graphique que RPG Maker MV nous fournit sont les mêmes « comme toujours », car il n’y a pas presque aucune évolution à cet égard (En fait, dans RPG Maker FES, nous avons vu des graphismes légèrement différents de ceux-ci, ce qui a apporté une certaine fraîcheur). De plus, cela est encore plus apparent du fait que la version Nintendo Switch ne nous permet pas d’ajouter nos propres éléments (ni graphiques ni d’aucune sorte), nous devons donc nous contenter de ce qui est déjà prédéfini. Bien sûr, au moins le générateur de personnages qui nous permet de choisir leurs traits a été inclus dans le jeu, donc en ce qui concerne ce type d’éléments, nous n’avons pas à nous en tenir à ce qui nous est donné comme base.

Deuxièmement, un autre aspect qui occupe notre temps est le création d’événement, c’est-à-dire, créer ces éléments qui font bouger le monde et l’histoire avancer. Ainsi, nous devons sélectionner l’onglet approprié en haut de l’écran et nous pourrons créer ces événements. Pour ce faire, il faut prendre en compte de nombreux aspects, le premier étant son apparence et sa position sur la carte, mais aussi les conditions qui l’amènent à s’activer (par exemple, si le joueur se tient devant lui et appuie sur un bouton ou si cet événement démarre automatiquement). Une fois cela réfléchi, nous devons également décider s’il s’agit d’un élément fixe ou d’un élément qui se déplace sur la carte, au cas où nous voudrions créer des personnages. Cependant, la partie la plus importante de ceux-ci est la programmation, qui apparaît sur le côté droit du menu des événements, mais il ne faut pas s’inquiéter si nous ne connaissons aucun langage, car ce que l’outil nous permet est de programmer en pseudocode, c’est-à-dire , en sélectionnant simplement les différentes phases par lesquelles nous voulons qu’il passe. Nous pouvons créer des éléments simples et des éléments très complexes (en fait, pour ces derniers parfois il sera même nécessaire de créer notre propre feuille de route) en sélectionnant parmi des options telles que les dialogues, les réponses multiples, les minuteurs, les transports de carte, etc. Nous n’allons pas nier que tout cela peut être accablant dès le départ, mais une bonne chose à propos de cette version de Nintendo Switch est que un petit tutoriel a été inclus qui nous prend par la main en quelques premiers pas, mais alors nous, les développeurs, devons nous familiariser avec l’outil, tripoter d’un endroit à l’autre, voir toutes les possibilités qui se présentent (qui ne sont pas rares, bien qu’elles soient limitées).

De même, ce ne sont pas les seuls aspects qui sont modifiés, et on ne se lasse pas de dire que nous devons choisir TOUS les aspects du jeu. Si nous accédons au base de Les données, nous pouvons modifier TOUS les éléments qui nous viennent à l’esprit, des personnages et leurs apparences aux ennemis et à leurs attaques, en passant par les compétences, les classes, les animations et quelques autres éléments du système, sans oublier la terminologie utilisée. Cependant, il y a un aspect négatif que nous devons souligner, c’est que Nous n’avons pas accès au code source du jeu, comme c’est le cas sur PC, donc si nous voulons créer un type d’élément qui n’est pas inclus parmi les options du programme, nous n’avons d’autre choix que d’oublier.

Se référant à bande son et effets sonores, la vérité est qu’il existe un large choix, nous ne devons donc pas manquer, car nous pouvons même modifier son ton, qui a déjà été plus que clair tout au long de l’histoire des jeux vidéo qu’il est une bonne ressource pour économiser de l’espace, et est-ce qu’un Le même son peut avoir des «deux vies» différentes s’il est reproduit en variant certains aspects comme celui-ci.

Un outil qui tente de générer une communauté de créateurs

Enfin, en ce qui concerne la création de jeux, on peut parler de la outil lui-même, c’est-à-dire de RPG Maker MV dans sa version de Nintendo Switch. Comme c’est plus que normal, dans cette version Nous n’utilisons pas de souris pour nous déplacer, mais les boutons de la Nintendo Switch, et dans ce cas, ce n’est pas quelque chose de positif, car parfois nous devons nous arrêter pour réfléchir au bouton qui effectue l’action que nous voulons (bien que nous puissions choisir dans le menu Démarrer les actions que nous attribuons à chaque bouton). Bien qu’il soit vrai que nous avons la possibilité d’utiliser le écran tactile, il n’est pas actif à tout moment, et le contrôle n’est pas vraiment précisEh bien, il y a des moments où nous devons le toucher plusieurs fois et insister pour pouvoir sélectionner une option. Également, Le déplacement entre les différents menus est un peu lent, il n’est pas instantané, et contrairement à ce qui se passe sur PC ou FES, sans aller plus loin, pour enregistrer les changements introduits dans les événements, MV a besoin de quelques secondes, de sorte que l’immédiateté que nous recherchons dans un outil de développement dans lequel nous devons programmer de nombreux éléments est perdue.

S’il y a quelque chose de positif dans cet outil, c’est que ses créateurs se sont donné la peine de créer une communauté de créateurs de contenu où nous pouvons partager nos projets, afin que tout le monde puisse les jouer. Évidemment, ces communautés ne sont pas aussi étendues que celles que l’on peut trouver sur Internet, mais c’est une mesure très positive et, en plus, le programme nous invite à entrer dans la communauté au quotidien, nous récompensant avec de nouveaux éléments tels que des effets sonores, des mélodies ou visuels gratuits. Cependant, ce n’est pas le seul moyen d’obtenir des ajouts pour nos créations, car dans le menu démarrer, nous pouvons déjà voir l’option eShop, ce qui indique que dans le futur il y aura des DLC de ressources, qui sont les plus susceptibles d’être payées.

Il y a aussi un aspect que nous devons mentionner que, bien qu’il ne semble pas d’une grande importance, en réalité il l’est, et c’est l’option de retour au menu titre n’a pas de double confirmation. Par conséquent, il faut être conscient de sauvegarder fréquemment la progression (pour laquelle le programme prend également son temps) si l’on ne veut pas perdre la progression de quelques heures de travail par erreur (ce qui s’est produit lors de la préparation de cette analyse et cela a été très frustrant).

RPG Maker MV – Un outil puissant alourdi par les limitations des consoles

Bien que RPG Maker MV soit un outil très puissant qui constitue un véritable bond en avant par rapport à la version précédente des consoles ayant atteint l’Occident, tant dans les options de personnalisation de son interface que dans les éléments disponibles, la vérité est que ceux qui ont déjà quelque chose du tournage dans l’utilisation de ce programme remarquera ses lacunes plus qu’évidentes au moment de pouvoir introduire son propre contenu dans le programme. De plus, nous ne sommes pas autorisés à accéder au code du jeu, nous ne pouvons donc pas créer de modifications qui ne sont pas déjà disponibles. Cependant, pour ceux qui veulent passer du joueur au créateur, c’est une bonne première étape, même si au début les nombreuses options disponibles peuvent les submerger. De plus, nous disposons même d’un forum de créateurs et d’un outil gratuit que nos amis peuvent télécharger pour tester nos titres. Par conséquent, si nous voulons obtenir cette version pour consoles de cet outil, il faut prendre en compte ses vertus et ses défauts et, à partir de là, réfléchir si cela nous intéresse vraiment, alors la version PC RPG Maker MV offre beaucoup plus de possibilités de personnalisation et une interface exactement la même, mais avec des performances bien meilleures.

Nous avons analysé «RPG Maker MV» grâce à un code de téléchargement numérique fourni par Bandai Namco Espagne. Version analysée: 1.00

Un outil puissant qui souffre de limitations

Dans RPG Maker MV, nous pouvons créer d’innombrables mondes grâce à toutes les options de personnalisation qu’il inclut. Cependant, son temps sur consoles est justement entravé par les limitations dérivées de l’impossibilité d’ajouter son propre contenu et par une interface lente qui ne lui fait pas de faveur.

AVANTAGES

Un outil très puissant qui facilite la création de notre propre jeu vidéo

Il dispose d’un grand nombre de ressources que nous pouvons utiliser

Contrairement aux versions précédentes des consoles, il imite l’interface PC, ce qui facilite l’adaptation entre les différentes versions

LES INCONVÉNIENTS

La navigation dans l’interface avec les boutons (ou avec l’écran tactile à certaines occasions) est beaucoup plus difficile qu’elle ne le serait avec un clavier et une souris

Nous ne pouvons pas inclure notre propre contenu dans l’outil, nous devons donc oublier d’introduire nos propres mélodies ou nos personnages originaux, entre autres éléments

Une deuxième confirmation n’a pas été ajoutée lors de la sortie de l’écran titre, donc si nous ne nous assurons pas d’enregistrer fréquemment, nous pouvons perdre beaucoup de progrès

