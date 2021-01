Si nous parlions de l’histoire des jeux vidéo, nous en rencontrerions probablement plusieurs très spécifiques. Le premier d’entre eux, presque certainement, serait Super Mario Bros. (et à juste titre), surtout si nous faisions partie de ceux qui ont grandi avec une NES dans notre maison. Cependant, avant Super Mario, il y avait déjà des classiques qui marquaient les fondations qui, à ce jour, sont encore utilisées et qui ont révolutionné l’industrie du divertissement dans les années 70 et au début des années 80. Le principal est, bien sûr , Pong, considéré comme le premier jeu vidéo au monde du fait d’être «accessible à tous» et commercialisé massivement grâce à Atari, créateurs du jeu. Mais ce n’est que plusieurs années plus tard que l’on arrivera qui révolutionnera, encore plus, le secteur. Exactement, nous parlons de Envahisseurs de l’espace, le jeu “Martian Killer” développé et publié par Taito Corporation pour l’Atari 2600 en 1978, qui a jeté les bases de l’arcade de l’époque et qui a su tracer la voie pour qu’aujourd’hui nous ayons beaucoup de jeux vidéo qui existent (ou ont existé) sur le marché.

À ce stade, vous vous demandez probablement pourquoi je vous dis tout cela, et ce n’est pas pour moins, puisque nous sommes presque revenus aux origines des jeux vidéo tels que nous les connaissons, mais la réalité est que les parents doivent être respectés et parlez-leur avec l’affection qu’ils méritent, car ils nous ont tout donné. Et cela doit être fait même avec ceux qui vivront éternellement, comme c’est le cas avec Space Invaders, qui revient 42 ans plus tard pour nous apporter une compilation de trois titres adaptés à l’époque actuelle mais partageant l’essence qui en a fait une légende. Parce que oui, Space Invaders Forever Il est maintenant disponible pour Nintendo Switch et PS4, et avec cela, nous pouvons à nouveau profiter de cette expérience d’arcade, mais avec des différences substantielles. Voulez-vous en savoir plus sur ces différences? Eh bien, continuez à lire cette analyse pour les découvrir.

Le classique parmi les classiques, dos multiplié par trois

Space Invaders Forever est, comme nous l’avons déjà mentionné, une compilation de trois versions réinventées du classique d’arcade: Space Invaders Extreme, Space Invaders Gigamax 4 SE et Arkanoid vs. Envahisseurs de l’espace. Le premier, sorti en 2008, nous plonge dans une frénésie de couleurs et de rythme; le second, à une expérience multijoueur avec le titre original mais étendu à plusieurs joueurs; le troisième, sorti en 2017 pour les téléphones portables, pour affronter le combat contre les Martiens en utilisant le vaisseau classique Arkanoid pour les vaincre tous. Bien que tous soient basés sur Space Invaders lui-même, chacun a, comme on pouvait s’y attendre, ses propres caractéristiques et particularités qui les rendent plus ou moins agréables selon le moment ou le type de jeu que vous recherchez.

Space Invaders Extreme C’est le premier titre que l’on voit dès le début du jeu, une version purement arcade mais mise à jour à l’époque actuelle, pleine de rythme, de musique qui nous met en pleine action et de lumières, de nombreuses lumières. Jouable il est bien plus fluide et plus rapide que son original, avec des pouvoirs que l’on acquiert en battant, vague après vague, les ennemis qui se placent devant nous. Donc jusqu’à atteindre un boss final cela nous complique un peu les choses que ses sujets. En le battant, nous passons à un nouveau niveau, dans un scénario qui bifurque entre différentes branches qui vont du plus facile au plus difficile, tandis que nous les débloquons pour pouvoir les jouer librement. Entre tout cela, on trouve des flashs, de la frénésie et du chaos qui finit par être accablant et même contre-productif.Eh bien, il y a eu quelques occasions où je ne savais même pas où était mon vaisseau, d’où ils m’attaquaient ou si les éclairs étaient des coups de feu ou de la destruction d’un ennemi. Par chance, si vous êtes une personne photosensible, le jeu vous avertit dès que vous le lancez, donc comme le jeu, Nous vous recommandons de vous en tenir à l’écart dans ce cas.

Matamarcianos entre amis ou… verticalement?

Space Invaders Gigamax 4 SE, pour sa part, nous emmène à la plus classique des trois expériences existantes dans Space Invaders Forever, mais aussi à celle qui, à moins d’avoir quelqu’un avec qui partager un contrôleur, commence moins. Le jeu est conçu pour être apprécié entre amis ou en famille, puisque nous sommes confrontés au classique des classiques mais étendu à beaucoup plus d’ennemis à travers l’écran et aux boss finaux qui ne nous facilitent pas les choses. Le gameplay est simple et direct: tirez, tuez les Martiens et ne vous faites pas détruire pour obtenir le score le plus élevé possible. Et pourquoi dit-on que ce serait celui que l’on est susceptible d’initier le moins? Parce que, malgré sa capacité à jouer seul, il n’offre pas autant que ses deux autres partenaires de compilation, en plus d’être plus difficile à jouer et finalement moins amusant. Nous voyons les navires qui devraient être pilotés par nos amis, mais même l’IA elle-même ne prend pas la peine de se battre à nos côtés jusqu’à ce qu’elle puisse donner le commandement à quelqu’un (et elle n’a pas non plus de multijoueur en ligne, nous n’avons donc pas d’autre choix que d’affronter le défi solo). Mais attention, ce n’est pas pour ça que c’est un mauvais jeu, loin de là. Si votre précipitation (jouer avec des amis) est satisfaite, cela finit par être vraiment stimulant et amusant.

Enfin, nous trouvons le titre qui, pour moi, donne le plus de valeur à Space Invaders Forever: Arkanoid vs. Envahisseurs de l’espace, un jeu beaucoup plus direct qui mélange la jouabilité du classique également du début des années 80 Arkanoid avec les Space Invaders déjà discutés, dans un titre mobile original mais avec plus de 150 niveaux, une histoire, plus de 40 personnages de l’univers Taito et un gameplay… tactile et vertical! Oui, vous avez bien lu. Arkanoid vs. Space Invaders nous emmène dans un gameplay complètement tactile et vertical, il nous suffit donc de tourner notre Nintendo Switch et de faire glisser notre doigt sur l’écran pour contrôler le vaisseau d’Arkanoid. Les niveaux sont jouables rapidement, certains d’entre eux durent même moins d’une minute, mais pas pour cette raison, ils sont moins compliqués à surmonter (selon l’endroit où nous sommes). C’est sans aucun doute, l’expérience la plus satisfaisante que j’ai trouvée chez Space Invaders Forever, et bien sûr le mieux porté de tous, en conservant l’origine tactile qu’il avait déjà sur les téléphones mobiles, bien que ce soit la seule et exclusive façon de jouer (il n’a pas de mode Dock ou la possibilité de jouer avec des boutons), donc votre plaisir est de faire tourner la console et de “doigter” l’écran.

Les personnages nous emmènent également à travers l’histoire de l’entreprise et les jeux d’arcade, beaucoup d’entre eux étant bien connus de tout amateur de l’industrie. Ces compagnons nous donnent de nouvelles compétences ou une aide supplémentaire afin de surmonter chacune des phases du jeu, augmentant sa jouabilité avec une série de réalisations qui nous poussent à continuer à perfectionner nos attaques.

Space Invaders Forever – Le classique vit pour toujours

Space Invaders Forever est un bon moyen de réinventer et de rééditer dans différentes versions le gameplay original de l’un des jeux vidéo les plus importants de l’histoire, permettant aux adultes de revivre l’expérience qu’ils ont vécue il y a des décennies et donnant aux plus jeunes la possibilité de profiter de trois versions différentes d’un classique comme Space Invaders (et Arkanoid). La collection, cependant, aurait pu être un peu plus ambitieuse, y compris un autre titre ou l’ajout de nouveaux extras qui favoriseraient la rejouabilité, en particulier des deux premiers jeux (Space Invaders Extreme et Space Invaders Gigamax 4 SE). Même ainsi, nous sommes confrontés au retour de l’un des pères du jeu vidéo, réinventé et adapté aux temps nouveaux, et cela ne peut jamais être négatif. Vive les envahisseurs de l’espace.

Nous avons analysé Space Invaders Forever grâce à un code numérique fourni par PR Hound. Version analysée: 1.0.0

Le classique est né, enseigne, se réinvente et vit … pour toujours!

Space Invaders Forever est une bonne compilation d’arcade des réinventements que le jeu classique des “petits martiens” a eu ces dernières années, mais il semble rare dans certains de ses composants qui, peut-être, auraient pu être étendus un peu plus. . Même ainsi, c’est toujours mouvementé et parfait pour un jeu rapide pendant votre temps libre.

AVANTAGES

La réinvention (par trois) de l’un des classiques les plus importants de l’histoire des jeux vidéo

L’adaptation parfaite et minutieuse à Nintendo Switch d’Arkanoid vs. Envahisseurs de l’espace

Action rapide et frénétique à jouer pendant votre temps libre, à la fois seul et à plusieurs

LES INCONVÉNIENTS

Visuellement, Space Invaders Extreme finit par être une folie de lumières, de flashs et de chaos général … pour le pire

Plus de contenu et d’incitation rejouable sont nécessaires dans Space Invaders Extreme et Space Invaders Gigamax 4 SE

Space Invaders Gigamax 4 SE se sent mal si nous jouons seuls

