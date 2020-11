Les plates-formes sont l’un des genres de jeux vidéo par excellence, et quand on pense aux plates-formes, Super Mario Bros. vient toujours à l’esprit. 3 dimensions les plates-formes. Après ce jeu à succès, il y a eu de nombreux jeux qui ont pris ce genre pour leurs créations. C’est le cas du titre que nous analysons aujourd’hui, Tin & Kuna, une plateforme 3D mais avec de petites touches de plateformes comme celles d’avant, quelque chose que nous reviendrons dans cette analyse. Tin & Kuna est développé par la société brésilienne Studios Rivière Noire, une entreprise qui jusqu’à présent avait lancé plusieurs jeux pour appareils mobiles ou VR, et qui fait enfin le saut vers les consoles.

Une amitié inséparable?

Nos protagonistes, Tin et Kuna, sont deux amis inséparables, une sorte de tatous qui adorent jouer jour et nuit. Lors d’un de ces jours de jeu, les amis découvrent une sphère mystérieuse avec laquelle ils commencent à jouer. Kuna ouvre accidentellement la sphère, libérant des esprits maléfiques qui emportent Tin. Le Kuna ne peut rien faire d’autre que rechercher tous les morceaux de la sphère pour sauver son ami Tin et rétablir l’état naturel de sa terre.

Comme nous pouvons le voir, l’histoire est très simple, narrative typique de nombreux jeux vidéo de plate-forme, tels que Super Mario Bros. (Votre princesse est dans un autre château). Il n’a pas un bon fond ni ne va nous accrocher du début à la fin du jeu, mais ce n’est pas ce type de jeu dans lequel l’histoire est la chose importante, mais cela nous met seulement en arrière-plan pour que le jeu ait fil conducteur.

Dans Tin & Kuna, ce qui est vraiment important, ce sont ses niveaux et sa jouabilité. Comme nous l’avons nommé au début de l’analyse, il s’agit d’un jeu de plateforme 3D mais avec des touches 2D, puisque les mondes ne sont pas semi-ouverts comme le sont les plateformes 3D, il y a un écran de sélection de niveau, comme cela se produit dans les plateformes 2D. et une fois que nous l’avons sélectionné, nous avons le niveau en 3D. Le jeu se compose d’un total de 40 niveaux dans 4 mondes différents, et l’objectif de chaque niveau est amener une sphère à une base afin d’accéder au niveau suivant. Pour cela, Kuna a la capacité de rouler, sauter, glisser ou accélérer, afin d’atteindre son objectif. À chaque niveau, nous devons non seulement amener la sphère à sa place, mais nous devons rechercher le trois diamants qui sont cachés partout sur la scène. Ces diamants nous aident, une fois que nous avons achevé un monde, à être en mesure de payer la monnaie sur le chemin du monde à venir et de continuer à chercher notre ami.

Il faut dire que nous ne sommes pas confrontés à un jeu simple bien que son esthétique conviviale semble le contraire. Nous devons admettre qu’à plusieurs reprises, nous avons passé beaucoup de temps à terminer un niveau, car ceux-ci nécessitent souvent une grande expertise. Au début, dans le premier monde, il semble que nous soyons confrontés à un jeu facile, puisque les niveaux sont très simples. En fait, nous pensions que le jeu allait être un jeu d’enfant, mais attention, lorsque nous sommes entrés dans le deuxième monde, les choses se sont compliquées. De ce second monde la difficulté augmente beaucoup, étant une promenade tout jouait auparavant. Et c’est que vous remarquez un grand changement dans la manière d’élever les niveaux, apparaissant plus de sphères à emporter vers votre base, plus d’ennemis à éviter et les niveaux étant beaucoup plus complexes et longs. Au fur et à mesure que les niveaux avancent, ils contiennent également plus d’éléments tels que des cristaux de puissance, des cristaux qui donnent à Kuna un pouvoir tel que l’électricité, ce qui vous empêche de vous électrifier et vous pouvez prendre des sphères d’électricité, du feu pour brûler différents éléments, ou un saut plus haut et ainsi atteindre différentes plates-formes.

Une grande plateforme

Sur le plan esthétique, Tin & Kuna a, comme nous l’avons dit, une très belle section graphique, un style de dessin animé 3D très coloré qui fait que le jeu attire l’attention dès que vous le voyez. Nous avons remarqué quelques différences entre le mode TV et le mode portable, ce dernier ayant moins de netteté et quelques dents de scie. Cependant, cela ne nous a pas empêché de profiter de l’aventure. Quelque chose que nous avons constamment trouvé dans les deux modes, est un baisse constante des images par seconde. Nous pouvons être dans certaines parties de la scène à 60 ips et les réduire soudainement de moitié. Cependant, bien que nous ayons vu cette baisse, nous n’avons pas trouvé presque de rayures qui gênent le gameplay, ce qui sur une plate-forme serait un gros gâchis.

Voir également

Au niveau sonore, Tin & Kuna a un bande son très cohérente avec le type de jeu que l’on trouve. Ses mélodies nous ramènent à l’enfance et à l’enfance, étant des mélodies joyeuses en phase avec son style artistique. Je dois admettre que sa bande-son m’a beaucoup rappelé les mélodies que possède l’une des grandes plates-formes de l’année dernière: Yooka-Laylee and the Impossible Lair, étant à mon avis quelque chose de très positif.

Mais tout ne sera pas bon, et en plus de constater que les fps chutent dont nous avons déjà discuté, nous avons vu autres échecs dans ce jeu comment cela peut-il être caméra, quelque chose d’essentiel pour une plateforme 3D. Nous sommes face à un titre dont la caméra est assez difficile à manipuler. Combien de fois sommes-nous tombés parce que nous n’avons pas bien géré la caméra. Notre sentiment est qu’il est très sensible, et parfois avec un peu de toucher il bouge trop. Un autre des échecs que nous avons trouvés, ou du moins cela nous semble un échec, est que vous ne pouvez pas sélectionner le niveau souhaité, mais vous devez avancer un par un. Le problème que nous observons est que si vous êtes coincé dans un niveau, jusqu’à ce que vous passiez celui-là, vous ne pouvez pas continuer l’aventure.

Tin & Kuna – Une super petite aventure

Le premier titre pour consoles de Black River Studios n’a pas du tout mal tourné. On est face à un titre modeste mais en même temps très gros, puisque Tin & Kuna ça n’a rien à envier aux grandes plateformes. Vous pouvez dire qu’il a pris des références de ses frères aînés et que ces notes ont été très bien exécutées, créant différentes mécaniques et différents niveaux, chacun différent du précédent. Nous sommes face à un titre que, que vous soyez amateur de plateformes ou que vous souhaitiez vous lancer dans ce type de jeux, vous ne pouvez pas manquer.

Nous avons analysé Tin & Kuna grâce à un code numérique fourni par Meridiem. Version analysée: 1.1.9

Une super petite aventure

Tin & Kuna n’a rien à envier aux grandes plateformes. Nous sommes face à un titre modeste, mais grâce à ses niveaux, son gameplay et sa section artistique, c’est très génial, étant un jeu à prendre en compte par tous les amateurs de plateformes 3D.

AVANTAGES

Grand nombre de niveaux

Sa mécanique et sa résolution d’énigmes

Style artistique

LES INCONVÉNIENTS

La caméra n’est pas très bien mise en œuvre

Vous ne pouvez pas sélectionner le niveau

La courbe de difficulté augmente fortement

Cela pourrait t’intéresser