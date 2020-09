Par Dom Peppiatt,

Plus tôt ce mois-ci, Blizzard a invité World of Warcraft: Shadowlands les joueurs peuvent choisir la monture gratuite qu’ils souhaitent voir dans l’extension après sa sortie le 27 octobre.

Le développeur a donné aux joueurs la possibilité de choisir parmi cinq concepts: Wandering Ancient, Soaring Spelltome, Nerubian Swarmer, Curious Caterpillar et Gooey Slimesaber.

Le sondage, qui a été hébergé sur le site World of Warcraft, a attiré plus de 160 000 votes en 14 jours, et environ 87 000 de ceux appartenant à l’Ancien errant.

«Après deux semaines et avec des centaines de milliers de joueurs du monde entier votant, le vote populaire pour la monture que vous voulez monter est: The Wandering Ancient!» Blizzard dit sur son site. « Nos concepteurs vont maintenant travailler pour donner vie à cette monture et nous vous fournirons plus d’informations à partager avec vous à l’approche de sa sortie. »

Chaque joueur dont Shadowlands est activé sur son compte pourra télécharger la nouvelle monture à son arrivée dans le jeu au premier trimestre 2021.

«Tous les anciens ne sont pas intéressés par la guerre ou les traditions, certains veulent juste parcourir le monde!» lit la description du concept gagnant du sondage. «Une grande monture feuillue, l’Ancien errant vous invite à monter à bord et à saisir ses branches alors que vous vous lancez dans une expédition forestière.

Nous sommes impatients de voir ce que l’équipe de conception fera avec ce concept dirigé par les joueurs.

