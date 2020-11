Le jeu reçoit une mise à jour avec plus de 3 heures de commentaires de la part des créateurs.

Half-Life: Alyx est considéré comme un candidat clair pour le jeu de l’année par ceux qui ont pu y jouer. Sans surprise, le retour attendu de la saga Half-Life est venu du realité virtuel de Valve, avec une expérience profonde et immersive qui emmène les joueurs dans un monde régi par une physique et des comportements réalistes. Et maintenant, nous pouvons l’explorer d’une manière différente, grâce au plus de 3 heures de commentaires ajouté par Valve avec la dernière mise à jour Alyx.

Quiconque s’est déjà demandé “comment les développeurs ont-ils créé cela?” vous aurez maintenant votre réponse avec cette mise à jour gratuite, qui ajoute plus de 140 points d’intérêt tout au long de l’aventure, avec les commentaires approfondis des créateurs. Audios couvrant des sujets tels que la conception du jeu et l’élaboration de sa mécanique, la création de sons et de modèles, la finition graphique et les aspects artistiques… Allez, tout ce qui a façonné cette aventure.

Mieux encore, chaque commentaire comprend des sous-titres dans plus de 10 langues différentes, dont l’espagnol dans ses pentes castillanes et latino-américaines. Une fois la mise à jour installée et les commentaires actifs, les joueurs rencontreront “casque flottant“aux points d’intérêt, et démarrer l’audio sera aussi simple que … eh bien, comment prendre ces écouteurs virtuels et mets-les dans ta tête, comme si vous étiez dans le monde réel.

Maintenant quelques-uns des commentaires PEUT CONTENIR DES SPOILERS, c’est pourquoi Valve recommande vivement aux joueurs de terminer l’aventure avant de les activer dans leur jeu. Une fonction très typique des jeux de l’entreprise, idéale pour entrer dans le processus de création de ces œuvres. Si, en tant que serveur, vous n’avez pas encore pu tenter l’aventure, dans l’analyse Half-Life: Alyx nous vous expliquons pourquoi cette aventure de réalité virtuelle est l’un des meilleurs jeux de l’année.

