Regardez-les, adorez-les, désirez-les… ​​mais vous en manquerez probablement. Il se trouve que adorables sept figurines Flocky Doll d’Animal Crossing: New Horizons Ils sont la création de Bandai Candy Division, qui peuvent désormais être achetés à l’avance dans certains magasins situés au Japon. Chaque la poupée en vinyle ne coûte que 500 yens, c’est-à-dire un peu plus que 4 euros au taux de change actuel, et ils commenceront à être expédiés à leurs heureux acheteurs à partir de mars 2021, coïncidant avec le mois de l’anniversaire au cours duquel le dernier chapitre de la série est arrivé sur le marché.

Comme vous pouvez le voir sur les images, la collection Flocky Doll d’Animal Crossing: New Horizons de Bandai Candy Division est composée de figurines de Tom Nook, Canela, Camilo, Lluvia, Feli, Fibrilio et Munchi … On ne sait pas si d’autres voisins rejoindront le parti en dehors de ces sept (pourquoi n’ont-ils pas amené CJ, qui est le collègue de Camilo?), Ou s’il y a des intentions que le reste de la planète ne souffre pas de les vouloir sur leurs étagères . L’alternative est toujours d’importer, mais… étant donné qu’ils sont vendus dans des magasins spécifiques au Japon, il sera difficile de les trouver à des prix qui ne sont pas exorbitants.

