L’un des jeux Nintendo les plus réussis est Animal Crossing: New Horizons, et ce n’est pas étonnant. Cela faisait huit ans qu’un jeu principal de la série était sorti pour une console, en particulier depuis Animal Crossing: New Leaf était sorti sur Nintendo 3DS. Compte tenu de tant de temps d’attente et du succès de Nintendo Switch sur le marché, il fallait s’attendre à ce que la nouvelle tranche des voisins devienne un succès. Et tel est le succès qu’Animal Crossing: New Horizons est devenu plus de 26 millions d’exemplaires vendu sur le deuxième jeu Nintendo Switch le plus vendu en seulement six mois. Une folie!

Nintendo veut que les joueurs continuent à profiter de la vie insulaire dans Animal Crossing: New Horizons

Petit à petit, nous apprenons à connaître les données des derniers résultats financiers de Nintendo. Dans ces résultats, nous avons pu connaître plusieurs listes de jeux à plus d’un million d’exemplaires, ainsi que les données de vente de Nintendo Switch, dépassant actuellement les 68 millions de consoles vendues dans le monde. Comme toujours, après les résultats financiers, vient le rapport «questions et réponses» où les investisseurs interrogent l’entreprise sur certains aspects. A cette occasion, l’une des questions concernait les ventes d’Animal Crossing: New Horizons, qui malgré leur succès, ont diminué au deuxième trimestre de l’année par rapport au premier. A cette question, le président de l’entreprise, Shuntaro Furukawa répondu:

Animal Crossing: Le rythme des ventes de New Horizons a ralenti depuis la période de lancement initiale, mais pour tous nos titres, il continue de maintenir de solides niveaux de ventes. Comme je l’ai mentionné dans une question précédente, ce titre stimule également les ventes de matériel Nintendo Switch sur les marchés asiatiques, qui ont des chiffres de vente inférieurs par rapport aux marchés du Japon, des États-Unis et de l’Europe. À l’avenir, nous continuerons à mettre en œuvre des événements dans le jeu, et j’aimerais créer une situation où les consommateurs apprécient le jeu pendant longtemps. Ce sera la première saison de vente de fin d’année pour Animal Crossing: New Horizons, et j’espère que davantage de gens saisiront l’opportunité d’acheter le jeu.

Voir également

Comme nous pouvons le voir dans les mots de Furukawa, la société a de grands espoirs pour les ventes de Noël et Animal Crossing, donc continuera à mettre à jour le jeu avec plus d’événements ainsi que d’excellentes mises à jour.

La source

en relation