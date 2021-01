Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’année qui vient de se terminer, 2020, a été très particulière, car la pandémie a obligé les gens à rester chez eux. Cela a eu un grand impact sur la façon dont ils interagissent au quotidien et a amené les internautes à augmenter leur temps de navigation sur le net. Twitter était l’un des réseaux sociaux que les utilisateurs utilisaient le plus et aujourd’hui, il a révélé que les jeux vidéo contribuaient à ces statistiques incroyables.

Pour commencer, la société a annoncé que pour la première fois de l’histoire, les utilisateurs de la plate-forme ont émis plus de 2 milliards de tweets, ce qui équivaut à 2 milliards de messages. Cela équivaut à une croissance de 75% par rapport à l’année précédente et à une augmentation de 49% des utilisateurs uniques.

La section des jeux a obtenu la sixième place dans les catégories les plus suivies de 2020 et les pays qui ont fait le plus de publications sur les jeux vidéo sont le Japon, les États-Unis, la Corée, le Brésil et la Thaïlande, dans cet ordre.

Image: Twitter

Dans la catégorie des jeux, les sujets les plus suivis étaient les jeux, les actualités sur les jeux, les sports électroniques, les influenceurs de jeux et la PlayStation. Ce qui est intéressant, c’est qu’en 2020, contrairement à 2019, Fate / Grand Order n’était pas ce dont on parlait plus, mais Animal Crossing: New Horizons était le jeu qui a généré le plus de tweets. Après avoir vu la grande année de ce titre Nintendo, il n’est pas surprenant que ce soit le jeu dont on a le plus parlé; après tout, il s’est déjà vendu à plus de 26,99 millions d’exemplaires en seulement 8 mois, ce qui est historique.

Jeux qui ont généré le plus de tweets en 2020

Animal Crossing: New Horizons (@animalcrossing) Fate / Grand Order (@fgoproject) Disney: Twisted-Wonderland (@twst_jp) Final Fantasy (@FinalFantasy) Fortnite (@fortnitegame) Ensemble Stars! (@ensemble_stars) Couteaux sortis (@game_knives_out) Genshin Impact (@GenshinImpact) Apex Legends (@PlayApex) Identity V (@IdentityVJP)

Dans le cas où vous l’avez manqué: Animal Crossing: New Horizons était le jeu le plus vendu sur Amazon en 2020.

Image: Twitter

Les événements de jeux vidéo ont attiré l’attention de Twitter

Les événements de jeux vidéo et d’esport ont également donné beaucoup à parler en 2020. La pandémie a empêché beaucoup de s’organiser de manière traditionnelle, mais cela ne les a pas empêchés de se dérouler et il semble y avoir une bonne réponse des fans. L’émission la plus discutée était The Game Awards 2020, suivie de l’événement The Future of Gaming de Sony, puis du Tokyo Game Show 2020.

En ce qui concerne les événements esports, Worlds (League of Legends) a été celui qui a généré le plus de conversations sur Twitter et en deuxième position était EVO Japan 2020. FaZe Clan, G2 Esports et mibr étaient les équipes qui avaient le plus de tweets. Les joueurs d’esports avec le plus de tweets étaient Mongraal, benjyfishy et Scump, tandis que les personnalités du jeu qui ont attiré le plus d’attention en 2020 étaient ibaillanos, rubiu5 et jack_septic_eye.

Image: Twitter

Vous pouvez consulter toutes les statistiques en détail dans le rapport officiel de Twitter.

Que pensez-vous des statistiques Twitter 2020? Avez-vous contribué à ces résultats? Dites le nous dans les commentaires.

