La proposition Nintendo Switch est déjà le cinquième jeu physique le plus vendu de l’histoire du pays.

Animal Crossing: Les ventes de New Horizons sont imparables. C’est une phrase qui aurait pu être diffusée n’importe quelle semaine de l’année après le 20 mars, et cela aurait été tout aussi vrai. Mais maintenant, après 8 mois dès sa première et sans signe de déclin, le jeu Nintendo Switch a atteint un monument historique sur le marché japonais après avoir dépassé 6 millions de jeux physiques vendus dans les magasins de ce pays.

C’est le jeu le plus rapide de l’histoire à atteindre 6M physique au JaponSelon la base de données Game Data Library, spécialisée dans le marché japonais du jeu vidéo, Animal Crossing: New Horizons est le cinquième match de l’histoire à surmonter 6 millions d’exemplaires physiques vendu au Japon. Une liste de noms très exclusive, où tous les titres appartiennent aux plates-formes Nintendo. Mais ce n’est pas le point culminant. Et c’est que, en plus, il a été le jeu le plus rapide jamais atteint 6 millions physiciens au Japon.

Il est temps d’atteindre 6M au Japon

Super Mario Bros.- 4 ans (estimé).

New Super Mario Bros. – 4 ans et demi.

Pokémon Rouge, Vert, Bleu. – 26 mois.

Pokémon Or et Argent – 13 mois.

Animal Crossing: New Horizons – 8 mois.

Abonnez-vous à la chaîne 3DJuegos sur YouTube

Votre prochain objectif sera de dépasser les ventes physiques de Pokémon Or et ArgentAvec seulement 8 mois de vie, Animal Crossing bat le record historique précédemment marqué par Pokémon Gold et Silver de Game Boy Color, qui a mis 13 mois pour atteindre le chiffre. En termes de ventes totales, et comme vous pouvez l’imaginer, Animal Crossing: New Horizons est actuellement le cinquième jeu le plus vendu de l’histoire du pays en termes de format physique, avec 6 011 308 exemplaires vendus. Votre prochain objectif sera de dépasser Pokémon Gold et Silver, le quatrième jeu le plus vendu avec environ 6 088 144 jeux vendus, sur la base de la base de données ci-dessus.

Quelque chose que ça ne prendra pas longtemps pour arriver, au vu des chiffres hebdomadaires et du début du Black Friday. En plus de la référence, le jeu physique le plus vendu de l’histoire du Japon est Pokémon Rouge, Vert et Bleu avec 7 936 360 copies Animal Crossing pourra-t-il les égaler dans quelques mois? Si vous possédez une Nintendo Switch, et que vous n’avez pas encore essayé cette proposition qui cumule 26 millions de jeux vendus dans le monde, n’hésitez pas à consulter notre analyse d’Animal Crossing: New Horizons.

En savoir plus: Animal Crossing: New Horizons, Japon, Format physique, Ventes au Japon, Nintendo et Pokémon Gold / Silver.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');