Animal Crossing: Nouveaux horizons Cela nous a permis pendant quelques mois de pouvoir nous installer sur une île déserte où nous pouvons oublier la situation actuelle que traverse la planète entière et ainsi créer notre propre paradis. Quelque chose qui caractérise cet épisode de Nintendo Switch est que tous les événements et caractéristiques n’étaient pas à l’intérieur de la cartouche depuis le lancement, mais ils ont été ajoutés plus tard grâce à divers mises à jour, et maintenant nous savons ce qui arrivera le 19 novembre 2020, ainsi que le prochain à sortir. Diverses festivités et de nombreuses nouveautés!

Dindes et rennes dans Animal Crossing: New Horizons Mise à jour du 19 novembre 2020

Éléments de la nouvelle mise à jour gratuite d’Animal Crossing: New Horizons:

Événement du Jour de la Turquie (26 novembre) Événement du Jour du Jouet (24 décembre) Obtenez de nouveaux objets avec Nook Miles: Carte Émotions et activités (9 émotions au total): 2700 miles Carte de 6 coiffures révolutionnaires (6 total de coiffures): 1800 miles Élargissez votre espace de stockage à domicile à 2400 articles (le maximum précédent était de 1600) Enregistrer le transfert de données sera également disponible

De plus, dans la vidéo dans laquelle cette nouvelle version d’Animal Crossing: New Horizons a été confirmée, il a également été signalé que la prochaine mise à jour est prévue pour fin janvier 2021, nous aurons donc du contenu pendant un moment, pour en profiter! de cette deuxième (ou troisième) vie dans les îles désertiques paradisiaques!

La source

L’article Animal Crossing: New Horizons confirme le contenu de sa prochaine mise à jour. Noël blanc et autres! C’est un NextN Original: Nintendo News! Toutes les actualités Nintendo Switch!.