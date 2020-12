Super Mario 3D All-Stars est un autre best-seller de l’année, malgré sa sortie “limitée”.

Alors que 2020 touche à sa fin, les portails de Amazon aux États-Unis et au Royaume-Uni, ils ont publié la liste des jeux les plus vendus de l’année dans leurs magasins respectifs, telle que partagée dans DualShockers. Et oui, les deux pays partagent le même «best seller», et oui, c’est ce jeu qui n’a cessé de se démarquer tout au long de l’année. On parle bien sûr d’Animal Crossing: New Horizons, qui est sacré Jeu le plus vendu de 2020 sur Amazonaux États-Unis et au Royaume-Uni.

Cela sûrement n’attrape personne par surprise. Depuis sa sortie le 20 mars, le jeu Nintendo Switch n’a jamais disparu des graphiques de ventes hebdomadaires et mensuels sur les principaux marchés internationaux. En fait, cet Animal Crossing a vendu 26 millions de jeux dans le monde au 30 septembre, faute de connaître les ventes de ce trimestre. Et il a également établi un nouveau record au Japon en tant que jeu le plus rapide à atteindre 6 millions de jeux physiques vendus sur le territoire.

Animal Crossing apparaît deux fois dans le top américain, le deuxième sous forme de code de téléchargementMaintenant,Quels autres jeux ont réussi sur Amazon cette année? Eh bien, en commençant par la liste américaine, et sans compter les cartes prépayées et les accessoires, le deuxième jeu le plus vendu de 2020 a été Super Mario 3D All-Stars, qui a mis trois mois à être couronné l’un des meilleurs vendeurs. de l’année. Il souligne avant tout que 8 jeux sur 10 best sellers aux États-Unis appartiennent à Nintendo, où les seuls jeux en dehors du Big N sont The Last of Us 2 et un Cyberpunk 2077 sorti il ​​y a à peine deux semaines.

Au Royaume-Uni, l’histoire est un peu différente. Dominez à nouveau le dernier Animal Crossing, bien que le deuxième best-seller soit FIFA 21, sans surprise. En général, il s’agit de une liste plus variée que celui du marché américain, tant dans les jeux que sur leurs plateformes, avec certains titres comme Assassin’s Creed Valhalla qui parviennent à «faufiler» leurs deux versions de console dans le top 10 d’Amazon. Pour le moment, une liste similaire n’a pas été publiée sur le portail espagnol d’Amazon, mais sans plus tarder, vous avez ici Top 10 des jeux les plus vendus de 2020 sur Amazon aux États-Unis et au Royaume-Uni:

Top 10 Amazon US en 2020

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (format physique)

[NSW] Super Mario 3D All-Stars

[NSW] Mario Kart 8: Deluxe

[NSW] Super Smash Bros.Ultimate

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (code numérique)

[PS4] Cyberpunk 2077

[NSW] Aventure en forme d’anneau

[NSW] Hyrule Warriors: Age of Cataclysm

[PS4] The Last of Us Part II

[NSW] La légende de Zelda: le souffle de la nature

Top 10 Amazon UK en 2020

[NSW] Animal Crossing: Nouveaux horizons

[PS4] FIFA 21

[NSW] Minecraft pour Nintendo Switch

[NSW] Super Mario 3D All-Stars

[XBO] FIFA 21

[NSW] Just Dance 2021

[PS4] The Last of Us Part II

[PS4] Cyberpunk 2077

[XBO] Assassin’s Creed Valhalla

[PS4] Assassin’s Creed Valhalla

