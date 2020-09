Un classique comme GTA V occupe la deuxième position après avoir été détrôné par Canela et sa compagnie.

Le mois d’août a été un petit désert en ce qui concerne les sorties renommées, un fait qui les a fait revenir en tête de liste des jeux les plus vendus les habituelles presque toujours, surtout dans notre pays, où Jin Sakai et son Ghost of Tsushima perdent le trône après avoir été le jeu le plus vendu au cours du mois de juillet.

Animal Crossing règne à nouveau dans les charts de ventes en Espagne, suivi de GTA VAnimal Crossing: New Horizons arrive en tête de liste sur la base des données fournies par le Association espagnole des jeux vidéo (AEVI). Le jeu Nintendo a profité du fait que, dans une année aussi atypique que celle que nous vivons, pas mal de communions ont été célébrées au cours du mois d’août, étant l’un des facteurs qui a certainement stimulé leurs ventes. Le dernier opus de la saga publié sur Nintendo Switch s’est vendu à plus de 22 millions d’unités dans le monde, selon les dernières données fournies.

En deuxième lieu, un classique comme GTA V qui revient aux positions d’honneur; le podium clôture The Last of Us Part II. Le populaire Minecraft apparaît deux fois dans un Top Ten dans lequel la présence de cinq jeux de Commutateur Nintendo et bien d’autres PS4.

Voici la liste complète, fournie par Données de vente de jeux (GSD) dans les données partagées par AEVI.

1. Animal Crossing: Nouveaux horizons (Switch)

2. GTA V (PS4)

3. The Last of Us Part II (PS4)

4. Minecraft (commutateur)

5. Fantôme de Tsushima (PS4)

6. Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

7. Minecraft (PS4)

8. Paper Mario Le Roi Origami (Switch)

9. FIFA 20 (PS4)

10. Super Mario Odyssey (Switch)

