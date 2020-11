Nintendo a partagé aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l’exercice. En plus de révéler que les ventes de consoles ont finalement dépassé la NES, des informations sur le logiciel ont également été révélées et, oui, Animal Crossing: New Horizons continue d’être un succès commercial pas comme les autres cette année.

Pour commencer, la société japonaise a révélé que 456,49 millions d’unités logicielles étaient sur la console hybride depuis son lancement en 2017. Concernant cette période, New Horizons reste deuxième de la Nintendo Switch la plus vendue avec 26,04 millions d’exemplaires, seulement derrière Mario Kart 8 Deluxe et ses 28,99 millions.

D’autre part, malgré le fait que Super Mario 3D All-Stars soit arrivé sur le marché en septembre, dernier mois à faire partie du deuxième trimestre financier, Cette collection a réussi à déplacer 5,21 millions d’exemplaires, un montant sûrement plus élevé pour le moment. De même, Paper Mario: The Origami King, un autre des titres que nous avons vus pendant cette période, s’est vendu à plus de 2,82 millions d’unités.

Ensuite, nous vous laissons la liste des meilleurs vendeurs.

– Mario Kart 8 Deluxe – 28,99 millions

–Animal Crossing: New Horizons – 26,04 millions

–Super Smash Bros.Ultimate: 21,10 millions

–Zelda: Souffle de la nature – 19,74 millions

– Épée / Bouclier Pokémon – 19,02 millions

–Super Mario Odyssey – 18,99 millions

–Pokémon: Allons-y, Pikachu / Evoli – 12,49 millions

–Super Mario Party – 12,10 millions

–Splatoon 2 – 11,27 millions

-Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe: 8,32 millions

–Luigi’s Mansion 3 – 7,83 millions

–Ring Fit Adventure – 5,84 millions

–Super Mario 3D All-Stars – 5,21 millions

-Paper Mario: The Origami King – 2,82 millions

–Clubhouse Games: 51 classiques mondiaux – 1,81 million

–Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – 1,40 million

Via: Nintendo