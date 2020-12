Je dois admettre que j’avais hâte de mise à jour d’hiver de Animal Crossing: Nouveaux horizons. Et c’est que, au-delà des événements de Noël à venir, j’ai toujours apprécié des événements comme Thanksgiving quand j’étais enfant. Cependant, comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, cette mise à jour est accompagnée de plus de nouvelles. Le plus important? île de rêve auquel ceux de Kyoto ont voulu participer pleinement …

Et il existe deux types d’îles de rêves accessibles. Les premiers, comme c’est souvent le cas dans ces cas, sont des îlots de nature aléatoire. Le second n’est autre que l’île officiel dans Animal Crossing: New Horizons de Nintendo lui-même. Et maintenant, vous vous demandez peut-être comment y accéder? Très simple, il vous suffit de vous allonger dans n’importe quel lit de votre maison et d’entrer, juste après l’intervention de Luna, l’adresse de sommeil suivante: DA-6382-1459-4417. L’annonce officielle, comme vous pouvez le lire ci-dessous, provient des profils eux-mêmes des réseaux Great N:

L’île officielle de Nintendo dans #AnimalCrossingNewHorizons est disponible à la visite! Dormez sur n’importe quel lit de votre maison et entrez l’adresse de rêve ci-dessous lorsque vous parlez à Luna: DA-6382-1459-4417 pic.twitter.com/E7o1BzSV8L – Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 23 novembre 2020

Et si tout cela ne suffisait pas, la chaîne YouTube Cobayasgamer a fait une visite guidée intéressante pour que nous puissions la voir de première main. Découvrir, d’ailleurs, un autre hommage à prendre en compte.

