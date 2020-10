Notre propre île paradisiaque privée

Le monde est actuellement confronté à une crise sanitaire et de nombreux pays ont été mis sous clé. Naturellement, chacun gère la situation à sa manière. Par conséquent, des millions de joueurs ont profité de l’occasion pour augmenter leur temps de jeu. Et cela inclut de nombreux propriétaires de Nintendo Switch qui ont opté pour le relativement nouveau Animal Crossing New Horizons pour ajouter un peu de couleur à ces jours de quarantaine, ce qui inclut ma femme et moi.

The Game est sorti juste au moment où les mesures d’atténuation ont commencé dans notre pays. Donc, nous avions prévu que nous en jouerions beaucoup. Avant même que tout cela n’arrive, ma femme et moi avions hâte d’y être. C’est parce que ma femme aime les jeux coopératifs plutôt que les jeux de compétition. Et quoi de mieux que de coopérer pour construire la meilleure île possible?! (Nous ne sommes même pas proches de ce que nous avons vu là-bas mais le plaisir est d’essayer).

En fait, environ un mois après la sortie d’Animal Crossing, nous avons consacré plus de 250 heures au jeu entre nous deux. Cela représente plus de 10 jours. Nous avons consacré 10 des 40 derniers jours à jouer aux croisements d’animaux !!! (Puisque le temps de jeu est comptabilisé séparément pour nous deux, on pourrait dire que c’était en fait 10 en 80 jours. Mais vous comprenez quand même, nous avons beaucoup joué!).

Traversée d’animaux

Je n’ai jamais été moi-même fan d’Animal Crossing. En fait, je n’avais joué qu’à New Leaf avant New Horizons. Cependant, je me suis retrouvé engagé dans le jeu et j’ai eu beaucoup de divertissement. Bien sûr, cela ne veut pas dire que le jeu est parfait. Il y avait des moments où j’étais fatigué de moudre pour obtenir le poisson que je voulais ou quelque chose du genre.

Mais je me suis fait prendre à l’idée de faire évoluer mon île et de rendre visite à mes amis pour voir ce qu’ils avaient imaginé. Il y a eu cette fois où je me suis réveillé juste pour voir ma femme donner la touche finale à son nouveau «quartier commerçant» sur l’île. Des scènes comme celles-ci se sont répétées à quelques reprises.

Quelque chose qui a attiré mon attention, c’est le soutien que Nintendo a apporté au jeu. Le mettre à jour rapidement et le traiter comme une expérience en ligne. Je ne me souviens pas d’un tel traitement de Nintendo auparavant sur un jeu qui n’est pas Splatoon. (Ce qui est évidemment centré sur Internet, donc c’était vraiment nécessaire). Je suis intéressé de voir comment tout cela évolue à la fin.

Quoi qu’il en soit, je ne savais pas comment terminer ce post. Mais je continuerai à jouer à Animal Crossing New Horizons avec ma femme pendant le verrouillage de notre pays. Et vous? Comment gérez-vous la situation?

A propos de l’auteur

Tony Ortega

Fondateur, éditeur, développeur Web et administrateur des médias sociaux

Soyez un joueur passionné. J’adore tous les jeux vidéo mais surtout Nintendo. En cours de devenir développeur de jeux.

