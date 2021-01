Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Animal Crossing: New Horizons était un phénomène en 2020 et il est devenu cette valve d’échappement dont beaucoup avaient besoin pour faire face au confinement forcé par la pandémie. Le titre Switch a été un succès dans tous les sens et comment pourrait-il en être autrement, fermé et ouvert 2021 avec des résultats commerciaux importants. Plus précisément, le simulateur de console hybride de Nintendo s’est de nouveau classé premier au Royaume-Uni.

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing est le nouveau roi et Cyberpunk 2077 est toujours en vrille

La liste des jeux les plus vendus de la semaine grâce à GfK est ici et montre cette fois le retour d’Animal Crossing: New Horizons, un titre qui n’a connu qu’une augmentation de 7% des ventes pour prendre le jeu d’assaut. Première place et soyez autonome avec FIFA 21, étant les 2 jeux les plus vendus sur ce marché en 2020. Ce résultat permet à Animal Crossing: New Horizons de continuer à écrire l’histoire pour la franchise et pour Switch, jeu et console qui sont toujours les préféré sur les principaux marchés.

En revanche, la liste de cette semaine continue de rendre compte de la chute de Cyberpunk 2077, le nouveau jeu CD Projekt RED dont le lancement malheureux sur consoles fait des ravages et après une baisse de 66% des ventes est tombé en position 15 .

Enfin, la domination de Switch était présente avec 5 titres dans ce Top 10, en plus de l’éternel Grand Theft Auto V revenu dans la liste des best-sellers après quelques mois d’absence.

Animal Crossing: New Horizons démarre avec succès 2021

Animal Crossing: New Horizons FIFA 21 Mario Kart 8 Deluxe Assassin’s Creed Valhalla Just Dance 2021 Call of Duty: Black Ops Guerre froide Minecraft (Switch) Super Mario 3D All-Stars Grand Theft Auto V New Super Mario Bros U Deluxe

