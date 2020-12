Depuis sa création, Animal Crossing: New Horizons est devenu l’un des grands succès de Nintendo. Après tout, il s’agissait de donner aux joueurs la possibilité de se sentir libres lorsqu’ils ne pouvaient pas quitter la maison en raison de leur verrouillage. Par conséquent, chaque nouvelle mise à jour est une nouvelle opportunité pour les joueurs être capable de renouer avec l’œuvre et de lui donner vie.

Si nous avions déjà une bonne série d’options plus qu’intéressantes à Noël, le moment est venu pour les joueurs d’avoir de nouvelles opportunités axées sur les adieux de cette année. Pour cela, comme le confirme le Twitter officiel, les joueurs pourront trouver une série de nouveautés dans les objets du magasin automatique bayero pour rendre cette proposition plus réelle.

Il est possible d’acheter ces produits maintenant et, pour ceux qui ne veulent pas rater l’occasion, ce sera vraiment important puisque Ils ne seront plus en vente à compter du 31 décembre. Alors, si vous êtes intéressé par les nouveautés qu’ils présentent, c’est le moment idéal pour pouvoir compléter un peu plus votre grande collection d’objets et n’hésitez pas à personnaliser votre fête comme vous le souhaitez.

Tout cela dans Animal Crossing: New Horizons, disponible sur Nintendo Switch. Vous ne savez toujours pas de quoi il s’agit? Sa proposition vous emmène sur une île déserte où vous devrez aider les habitants à créer l’endroit parfait. Des espaces pour se détendre, faire du sport, interagir avec des amis … Toutes sortes d’options qui sont à portée de main et qui sont mises à jour à chaque nouvel événement.