Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il ne fait aucun doute que le jeu le plus vendu en 2020 était Animal Crossing: New Horizons, dont le thème relaxant a très bien fonctionné à l’époque de la pandémie. Ce titre a brillé sur de nombreux marchés et nous avons pu le vérifier avec les ventes d’Amazon, qui ont montré que le titre clôturait l’année en tant que jeu le plus vendu. Cependant, 2021 vient de commencer, et après une hégémonie énergique, le titre de simulation vient de perdre la couronne.

Presque 1 mois de 2021 est déjà passé et cela nous permet de jeter un coup d’œil aux jeux les plus vendus sur Amazon, dont la liste étonnamment mise à jour ne montre pas Animal Crossing: New Horizons comme le titre le plus vendu dans la section des jeux vidéo, mais aussi exclusif à Nintendo Switch Ring Fit Adventure.

Il est important de mentionner qu’Animal Crossing: New Horizons a vendu un grand nombre d’unités à travers le monde et dans le dernier rapport officiel des ventes, Nintendo a confirmé qu’il en avait déjà vendu 26,04 millions. Cela dit, il est normal que les chiffres diminuent après 10 mois sur le marché.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Nintendo a déjà vendu plus de 17 millions de commutateurs au Japon.

Nintendo continue de dominer le tableau des ventes

Cependant, il y a de très bonnes nouvelles pour Nintendo, car malgré le lancement des consoles de nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X | S, rien n’arrête le succès de Nintendo Switch, qui continue de dominer avec ses jeux exclusifs.

Dans la liste des 10 jeux les plus vendus sur Amazon United States, vous pouvez également voir plusieurs titres qui feront bientôt leurs débuts sur Nintendo Switch et qui suscitent beaucoup d’attentes, tels que New Pokémon Snap et Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Nous vous rappelons que ces listes ne sont pas définitives, mais évolueront au fil de l’année qui vient de commencer. En attendant, nous vous laissons la liste des ventes comme indiqué par les enregistrements jusqu’au 21 janvier 2021. De plus, nous partageons la liste des jeux les plus vendus d’Amazon Mexique, qui montre plusieurs différences, mais révèle également la popularité du exclusif à Nintendo.

Amazon États-Unis

Ring Fit Adventure Super Mario 3D World + Bowser Fury Just Dance 2021 The Legend of Zelda: Breath of the Wild Super Mario 3D All-Stars Super Mario Party Nouveau Pokémon Snap Hyrule Warriors: Age of Calamity Marvel’s Spiderman: Miles Morales Animal Crossing: New Horizonsl

Amazon Mexique

Super Smash Bros.Ultimate NieR Replicant Ver.1.22474487139 Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing: New Horizons Super Mario 3D All-Stars Nouveau Pokémon Snap The Legend of Zelda: Breath of the Wild Super Mario Party Super Mario Odyssey Returnal

Que pensez-vous de la liste? Quel sera selon vous le titre le plus vendu de 2021? Dites le nous dans les commentaires.

Bien que les ventes d’Animal Crossing: New Horizons ne soient pas aussi élevées que l’an dernier, il faut savoir que le titre est toujours très populaire et que c’est le jeu qui a donné le plus à parler sur Twitter en termes de jeux vidéo en 2020.

Animal Crossing: New Horizons et Ring Fit Adventure sont disponibles exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez trouver plus d’actualités les concernant en cliquant sur leurs noms respectifs.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source 1, 2