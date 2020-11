Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ces dernières années, Nintendo a apporté plusieurs franchises aux téléphones mobiles et l’un de ces titres (qui est l’un des plus rentables) est Animal Crossing: Pocket Camp, qui a fait ses débuts en 2017 et a gagné en popularité après la première d’Animal Crossing. : Nouveaux horizons. Nintendo n’a pas oublié ce jeu, mais reçoit constamment des mises à jour et des événements. L’ajout le plus récent attire beaucoup d’attention, car il fournira une nouvelle façon d’interagir entre l’utilisateur et ses amis virtuels.

Près de 3 ans après la sortie d’Animal Crossing: Pocket Camp, Nintendo a annoncé qu’une fonctionnalité de réalité augmentée (RA) était en route vers le jeu. À travers une vidéo, la société a expliqué que cette nouvelle option apportera de nouvelles façons d’interagir avec les personnages et se composera de 2 modes.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Pokémon GO propose également d’incroyables options de réalité augmentée.

Vous pouvez visiter le monde de vos amis virtuels et eux-mêmes

Le premier ajout, la caméra AR, permettra aux joueurs de prétendre que les personnages sont dans le monde réel avec eux et de prendre des photos ensemble. Comme vous pouvez le voir, il y aura une grande variété d’amis virtuels qui pourront être sélectionnés et leurs actions seront diverses, il appartiendra donc au joueur de choisir celui qui convient le mieux à la situation.

Si au lieu des animaux visitant le monde réel vous préférez visiter le leur, ne vous inquiétez pas, avec le mode Cabine, vous pouvez utiliser les fonctions de réalité augmentée pour simuler que vous êtes à l’intérieur des cabines de ces personnages et vous pouvez même les prendre en photo.

L’option cabine sera disponible à partir du niveau 15 et les personnages et objets que vous pouvez utiliser en mode réalité augmentée seront limités au départ, mais augmenteront au fur et à mesure de votre progression dans le jeu.

Nous vous laissons avec la bande-annonce de l’annonce.

Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité apportée à Animal Crossing: Pocket Camp? L’utiliserez-vous pour prendre des photos et interagir avec vos amis campeurs? Dites le nous dans les commentaires.

Comme nous vous l’avons dit, Nintendo continue de soutenir le jeu via des mises à jour qui ajoutent du contenu ou via des événements. Il y a quelques mois, il a été annoncé qu’un service d’abonnement arriverait et nous vous avons informé de plusieurs collaborations que le jeu a eues avec des franchises Nintendo, telles que Dr.Mario, ainsi qu’avec des externes, telles que Hello Kitty et ses amis.

Animal Crossing: Pocket Camp est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

