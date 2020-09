La surprise de Nintendo a publié un autre Nintendo Direct ce matin, rempli de tonnes d’annonces concernant le 35e anniversaire de Mario. L’annonce de la tête d’affiche était Super Mario 3D All-Stars, mais vous pourrez également célébrer le plombier courageux à travers un tas d’autres jeux de Nintendo.

Comme détaillé dans le Direct, des événements spéciaux et des produits seront disponibles dans plusieurs jeux tout au long de la période de célébration, qui dure jusqu’au 31 mars 2021. Vous pourrez également échanger des points contre un jeu d’épinglettes Mario via MyNintendo (jusqu’à épuisement des stocks) , et des produits dérivés Mario spéciaux seront disponibles dans la boutique Nintendo World de New York, y compris des porte-clés et des t-shirts basés sur le Splatfest ci-dessous.

Le premier événement en jeu débute la semaine prochaine dans Mario Kart Tour, avec l’inclusion de Mario et Donkey Kong Jr., tels qu’ils sont apparus dans le Mario Kart original pour Super NES. Quelque temps plus tard cette année, Super Smash Bros.Ultimate organisera un tournoi à thème spécial. Puis en janvier, Splatoon 2 accueillera un Splatfest qui opposera deux power-ups emblématiques: Super Mushroom vs Super Star. Enfin, Animal Crossing: New Horizons ajoutera des meubles sur le thème de Mario pendant la célébration, mais la présentation n’a pas précisé quand.

Le grand nombre d’annonces de Mario comprenait également le jeu de bataille royale Super Mario Bros.35, un port Switch du jeu Wii U Super Mario 3D World, et le rappel Game & Watch, et Mario Kart Live: Home Circuit, qui vous permet de piloter des karts physiques. à travers de vrais cours à domicile.