Bandai sortira trois Tamagotchi spéciaux ce mois-ci, tous inspirés du prochain film Neon Genesis Evangelion

Les fans d’anime le savent Neon Genesis Evangelion C’est l’une de ces séries bien-aimées et populaires dont ils sortent simplement toutes sortes de marchandises, même celles que nous imaginons le moins. Pour un échantillon, il suffit que nous voyions le produit que l’entreprise lancera bientôt Bandai et consistant en une version spéciale de leurs familiers virtuels populaires, le Tamagotchi.

Au total, trois modèles seront lancés dans cette ligne de Tamagotchi de Evangelion. Tous seront mis en vente au Japon ensuite 16 janvier de cette année et aura un prix individuel de 2 530 yens, qui a été d’environ 23 $.

La chose curieuse à propos de ces versions spéciales est que nous ne nous occuperons pas d’un animal de compagnie en tant que tel, mais de l’un des différents personnages de la série et des pilotes EVA: Rei Ayanami, Mari Makinami et Kaworu nagisa. De toute évidence, leurs créations sont inspirées des costumes qu’ils portent tous et, si nous ne prenons pas soin d’eux, ils seront piégés dans un champ AT qui nous empêchera d’interagir avec eux.

Ces modèles Tamagotchi inspirés de Neon Genesis Evangelion rejoignent ceux que Bandai a lancés au milieu de l’année dernière. À cette occasion, les œufs numériques avaient un design basé sur les costumes de Shinji, Asuka et Rei, mais ils nous ont obligés à nous occuper de l’un des anges redoutables auxquels les protagonistes sont confrontés dans la série.

Comme vous vous en doutez sûrement déjà, le lancement du nouveau Tamagotchi coïncide avec la première du film tant attendu de Evangelion: 3,0 + 1,0 trois fois plus, mieux connu comme Shin Evangelion. Le film sortira dans les salles japonaises le 23 janvier 2021.

En savoir plus: Bandai, Bandai Namco, Tamagotchi, Neon Genesis Evangelion et Anime.

