Le précédent Twitch Prime propose à ses abonnés le jeu de tir de guerre d’EA: gardez-le pour toujours.

Comme chaque mois, Amazon a renouvelé le programme de récompenses de service Prime Gaming (anciennement connu sous le nom de Twitch Prime) pour inclure des tenues, de la monnaie virtuelle, des jours de jeu et d’autres objets premium pour des jeux comme Apex Legends, Runescape ou Dead Dead Online, entre autres. Mais entre le Promotions de décembre Nous avons également trouvé un jeu PC complet très spécial: Battlefield 3. Il souscrit exactement aux mêmes conditions que les autres produits que nous venons de mentionner, donc si vous avez Amazon Prime, n’hésitez pas à le réclamer.

Au cas où vous en auriez besoin orientation Dans ce cas, le processus est simple: il vous suffit d’entrer votre onglet promotionnel et de cliquer sur “obtenir le code”. Une clé numérique sera générée que vous devrez copier et coller dans le menu correspondant du client Origin – ou “Electronic Arts Desktop App” comme on l’appelle désormais – après vous être connecté avec votre compte EA. Après cela, vous pouvez installer le programme sur votre ordinateur. Vous avez jusqu’au 30 décembre pour gérer l’acquisition du code et jusqu’au 29 janvier pour l’utiliser, mais une fois cela fait, vous l’aurez pour toujours dans votre bibliothèque numérique. Techniquement, vous pouvez même démarrer un Essai gratuit un mois pour mettre la main sur le jeu.

Malheureusement, nous ne parlons que du édition standard, donc si vous voulez obtenir le DLC, vous devrez passer par la boîte à l’avenir. Mais en tout cas, revenir à l’un des jeux les plus emblématiques de 2011 pour réchauffer les moteurs à l’arrivée du Battlefield de 2021 ne semble pas être une mauvaise idée. Pour rappel, il y a quelques mois plusieurs épisodes de la saga sont arrivés sur Steam, donc sûrement les serveurs ont un peu d’activité supplémentaire pour le moment. Bien qu’il soit également probable que les livraisons les plus modernes soient à leur tour les plus peuplées.

Des jeux d’anniversaire SNK sont également disponibles D’un autre côté, n’oubliez pas que vous avez encore le temps de réclamer les jeux d’anniversaire de SNK sur Prime Gaming. Ils seront encore là pendant quelques mois de plus, mais pour y jouer, vous devrez télécharger l’application de jeu d’Amazon, qui est également liée à Twitch.

En savoir plus: Battlefield 3, EA et Twitch Prime.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');