Célébrer la série bien-aimée Mother / Earthbound

Aujourd’hui, 27 juillet 2019, c’est la série Mother 30e anniversaire. Nous avons donc souhaité célébrer l’anniversaire de l’une de nos séries de jeux les plus appréciées. À l’heure actuelle, il y a un événement de célébration Mother Spirits sur Super Smash Bros.Ultimate. Cependant, on ne peut s’empêcher de se demander si ce sera la seule façon de célébrer la 3 décennies de la série mère.

Vous en êtes probablement bien conscient, mais il s’avère qu’il y a eu 3 Jeux de mère à ce sujet 3 décennies. Cependant, nous n’avons que 2 jeux Earthbound dans les territoires occidentaux. Comme vous pouvez le voir clairement, il manque quelque chose ici.

Nous avons même organisé un événement Super Smash Bros.Ultimate pour commémorer l’occasion.

Je pense que vous conviendrez avec moi qu’il n’y a pas de meilleure façon de célébrer ces 30 ans que de publier un Troisième Jeu Earthbound. Pourquoi? Eh bien, quand Earthbound a eu 20 ans, Nintendo a sorti Earthbound Beginnings. Maintenant, maman tourne 30 ans, c’est 3 fois dix.

De plus, Earthbound fête ses 21 ans et plus3 ans cette année. Pendant ce temps, Earthbound Beginnings vaut 1+3 ans. Et la mère 2 a 22 ans et plus3 ans. Qu’est-ce que toutes ces dates ont en commun? Comme vous pouvez le voir clairement, il y a 3 dans TOUS.

De plus, 2019 est exactement 673 fois 3. De plus, 673 a un 6 qui est 2 fois 3 et se termine par 3. Maintenant, 2 fois 3 un de plus 3 sont exactement trois 3. Aussi, je dois souligner que l’anniversaire de maman est le 27 juillet. Et vous savez combien font 2 + 7? 9! Ce qui est exactement trois fois trois ou toi 3!!! Par conséquent, juillet a 3+1 lettres et est le 3+ 4ème mois de l’année, encore une fois, un mot avec 3+1 lettres. Ainsi, en faisant trois 3!

Mère 3 confirmée

C’est vrai, vous n’êtes pas dupe, vous avez bien compté cela. Il y a 3 trois 3 Là. Par conséquent, Nintendo confirme clairement que Mother 3 sera annoncé et sorti cette année sur Nintendo Switch !!! Et avec autant de 3, ce qui me surprend le plus, c’est que je ne l’ai pas vu venir. Cependant, cela n’a de sens que maintenant, tout se met en place. Ai-je raison?

Je suis content que nous soyons d’accord. Alors, profitons ensemble de Mère 3 à l’avenir. En attendant, célébrons l’anniversaire de Mother / Earthbound. Alors que je lutte avec une sorte de dépression mentale, vous pouvez lire notre article sur la possibilité d’avoir Mother 3 à l’ouest. (Ne vous inquiétez pas, j’étais dans un meilleur état lorsque j’ai écrit celui-là).

A propos de l’auteur

Tony Ortega

Fondateur, éditeur, développeur Web et administrateur des médias sociaux

Soyez un joueur passionné. J’adore tous les jeux vidéo mais surtout Nintendo. En cours de devenir développeur de jeux.

