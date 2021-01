Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Sony et PlayStation ont lancé le programme China Hero Project il y a quelques années, qui vise à soutenir et à faire connaître les jeux des principaux développeurs indépendants en Chine.

L’un des jeux qui a le plus attiré l’attention de cette initiative est ANNO: Mutationem, un titre d’action avec des éléments de RPG. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, le jeu est géré par ThinkingStars et devait faire ses débuts en décembre de cette année.

Comme il est évident que ce qui précède ne se produira pas, l’étude a donc confirmé aujourd’hui que le titre avait subi un retard. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle, car le temps supplémentaire permettra au jeu pour PlayStation 4 et PC d’atteindre également PlayStation 5.

Trouver: en savoir plus sur les jeux pris en charge par PlayStation avec China Hero Project

ANNO: Mutationem est retardé jusqu’à la fin de l’année prochaine

ThinkingStars a expliqué qu’il lui fallait plus de temps pour terminer le développement d’ANNO: Mutationem et pouvoir l’amener sur des plates-formes supplémentaires. La sortie du titre est désormais prévue pour le troisième trimestre de 2021, l’attente sera donc un peu longue.

Le développeur a assuré qu’il était difficile de prendre la décision de retarder le titre; cependant, il préfère qu’il reste entre les mains des joueurs jusqu’à ce qu’il réponde à leurs normes de qualité. Dans les mois supplémentaires, un travail sera fait pour peaufiner l’expérience de jeu autant que possible.

Il est important de mentionner que la nouvelle fenêtre de sortie a été confirmée pour les versions PlayStation 4 et PlayStation 5, beaucoup pensent que le jeu pourrait faire ses débuts plus tôt sur PC.

«Notre équipe tient à vous exprimer nos plus sincères excuses pour vous avoir fait attendre un peu plus longtemps pour ANNO: Mutationem. Après plusieurs semaines de discussion, nous avons décidé de reporter la date de sortie des versions PlayStation 4, PlayStation 4 Pro et PlayStation 5 au troisième trimestre 2021 », commente l’étude.

Nous vous prions de nous excuser d’avoir reporté la date de sortie d’ANNO: Mutationem au troisième trimestre 2021. De nouveaux objectifs ont été fixés et nous travaillons dur pour la sortie! Merci encore de vous joindre à nous dans ce formidable voyage, nous souhaitons à tous une bonne et heureuse année! pic.twitter.com/USbHaOLmxh – Lightning Games (@LightNgames) 31 décembre 2020

Qu’est-ce que ANNO: Mutationem?

ANNO: Mutationem est un titre qui mélange des graphismes 2D et 3D pour emmener les joueurs dans un monde cyberpunk attrayant. Le titre met en vedette Ann, une mercenaire d’élite qui combattra les organisations criminelles et les mégacorporations avec des plans sinistres.

Pour cela, vous aurez à votre disposition toutes sortes d’armes, telles que des couteaux, des pistolets, des grenades et des armes plus mortelles. Les joueurs pourront explorer librement les grandes villes et les zones souterraines à la recherche d’informations et de récompenses.

ThinkingStars assure que son titre offrira un récit intéressant plein de teintes sombres, où l’histoire d’Ann et Ayane, l’un de leurs meilleurs amis hackers, sera révélée.

Dans le cas où vous l’avez manqué: PlayStation dévoile de nouvelles vidéos des jeux PS4 de China Hero Project

ANNO: Mutationem fera ses débuts en 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC. Recherchez plus de nouvelles liées au titre dans ce lien.

La source