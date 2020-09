Par Stephany Nunneley,

Mercredi 2 septembre 2020 16:33 GMT

Le beau jeu de combat aérien en monde ouvert, The Falconeer, entrera en version bêta fermée le mois prochain et vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui.

Wired Productions et le développeur indépendant Tomas Sala ont annoncé une version bêta fermée pour Le Falconeer se tiendra début octobre sur PC.

Les inscriptions sont ouvertes aujourd’hui et vous pouvez enregistrer votre intérêt sur le Discord officiel du jeu.

Dans la version bêta, vous aurez droit à une première section dès le début du jeu, avec une série d’endroits à explorer, des ennemis à combattre et des missions à entreprendre.

La version bêta est réservée aux PC et sera disponible via Steam.

Le Falconeer arrive en novembre et est un titre Xbox Series X du premier jour. Il sera également disponible pour Xbox One S et Xbox One X.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un d’eux et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

12-20

SEPTEMBRE

2020

AU MONDE

LE PLUS GRAND NUMÉRIQUE

ÉVÉNEMENT DE JEUX

Nouveaux jeux | Panneaux | Jouons | Aperçu de l’industrie | Tournois Esports | Livestreams | Jeux de table | Merch exclusif | Plus!