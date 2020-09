Un modèle de personnage très flexible et des jeux courts et énergiques nous attendent pour ce genre.

Il est indéniable qu’au cours des dernières années, le genre préféré du multijoueur en ligne a été celui du battle royale. Mais cela ne veut pas dire que la ferme MOBA tels que League of Legends ou DOTA 2 ont abandonné leurs titres préférés, et si vous en faites partie, vous voudrez peut-être écrire le nom de un nouveau candidat qui arrivera en 2021 pour donner un petit twist aux conventions que nous avons l’habitude de voir jusqu’à présent. Il s’agit des Immortels Mystics.

Signé par Mindiff, un studio espagnol dédié à la technologie qui fait le saut dans le monde des jeux vidéo pour la première fois avec ce titre, il nous amènera à explorer le monde de Khosmium, causée par une déchirure lors de la création des galaxies. Dans ce beau décor, les joueurs participent à jeux stratégiques en temps réel d’une durée d’environ 10 à 30 minutes, dans le but de détruire la fontaine sacrée de l’équipe ennemie. Pour l’instant, nous n’avons pas vu le jeu en action et il n’a pas été détaillé combien de membres il y a de chaque côté, par exemple.

L’objectif? Révolutionnez le genre vers MOBA 2.0 Ce que nous savons, c’est que le modèle personnages À notre disposition, ce sera le plus complet, et en plus des rôles individuels de chaque combattant, nous aurons également une armure spéciale qui nous permettra de modifier les attributs de notre avatar à la volée. Il reste à voir si cela remplacera la dynamique classique d’achat d’articles, ce qui semble très probable pour le moment. De plus, nous pouvons nous associer à un autre joueur pour lancer compétences coopératives, qui (on l’imagine) seront aussi spectaculaires qu’efficaces.

En l’absence de plus de détails et de matériel dans le jeu, The Immortal Mystics devrait être lancé sur PC en format free-to-play. Comme beaucoup d’autres MOBA à succès, il arrivera plus tard sur les téléphones mobiles et les consoles. « Le but? Révolutionner le genre vers MOBA 2.0. » ils commentent un communiqué de presse. Un objectif difficile, sans doute, mais qui méritera d’être envisagé pour l’avenir.

