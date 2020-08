Développé par le studio polonais Spokko, il arrivera sur Android et iOS fin 2020.

La saga Witcher continue de s’étendre; Et il le fait d’une manière que nous n’imaginions pas. Titres suivants basés sur le jeu de cartes Gwent ou le Serie télévisée, The Witcher Monster Slayer vient d’être annoncé. Un jeu développé pour les appareils mobiles inspiré de titres tels que Pokémon GO ou Harry Potter Wizards Unité.

Dans The Witcher Monster Slayer, nous utiliserons le réalité augmentée pour les appareils iOS et Android pour explorer le monde réel jusqu’à ce que nous trouvions des créatures fictives qui nous donneront la possibilité de nous sentir comme un chasseur de démons comme lui Geralt de Rivia. Comme indiqué sur le site officiel, le jeu se déroule bien avant l’époque du loup blanc et nous amènera à explorer des endroits qui « étaient autrefois idylliques et sont maintenant infestés de bêtes dangereuses ».

A cette occasion, le jeu s’inspire des jeux de rôle, et il nous donnera vie combat à l’épée pour laquelle nous devrons être préparés. Le personnage doit être entraîné et la touche stratégique sera donnée par la préparation de chaque bataille, avec des potions, des huiles et des bombes parmi les objets d’inventaire dont nous aurons besoin pour sortir des batailles avec brio. Les ennemis seront créatures dangereuses de toutes sortes, certains de taille énorme, qui seront familiers aux fans de la saga écrite par Sapkowski.

Le jeu est développé par Spokko, société polonaise spécialisée dans le développement mobile acquise en 2018 par CD Projekt RED. Son lancement est prévu pour la fin de cette année pour iOS et Android, bien qu’aucune date précise n’ait été spécifiée. L’étude affirme qu’elle le fera plus tard. En attendant, vous pouvez lire notre analyse de The Witcher 3 Wild Hunt pour vous entraîner.

